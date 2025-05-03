https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/gozler-kritik-veriye-cevrildi-memur-ve-emekli-maas-zammi-ne-kadar-olacak-sgk-uzmani-rakam-verdi-1095883652.html
Gözler kritik veriye çevrildi: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi
Gözler kritik veriye çevrildi: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi
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Milyonlarca memur ve emekli, 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verisine kilitlendi. Açıklanan ilk 3 aylık verilere göre emekliler... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T08:58+0300
2025-05-03T08:58+0300
2025-05-03T08:58+0300
ekonomi̇
enflasyon
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
emekli maaşı
emekli
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriyle birlikte SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak temmuz zammı için 4 aylık fark netleşmiş olacak. Şu anki verilere göre yüzde 10.06 zam kesinleşti.Emekli maaş zammı ne kadar olacak?Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, nisan ayında enflasyonun yüzde 3.07, mayısta yüzde 2.20 ve haziranda yüzde 1.70 olması bekleniyor. Bu tahminler gerçekleşirse, ilk 6 ayda oluşacak toplam enflasyon oranı yüzde 17.91’e ulaşacak. Bu da emeklilere yüzde 17.91 zam anlamına geliyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar kesinleşen %10.06’lık enflasyon verisinin üzerine Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nin 3 aylık tahmin ettiği verileri eklediğimiz takdirde yüzde 17.91 oranı karşımıza çıkmaktadır. Bu tahmine göre emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 17.91 olmaktadır" ifadelerini kullandı.Memur ve memur emeklilerin maaş zammı ne kadar olur?Emin Yılmaz, memur ve memur emeklilerinin 7. Dönem Toplu Sözleşme zammı ile birlikte alacakları farkın yüzde 16.80 olacağını belirtiyor. Bu oran, emeklilerle memurlar arasında yüzde 1.11 fark oluşacağına işaret ediyor.Yılmaz, “Ben zam oranlarının eşitleneceğini düşünmüyorum. Son dönemde uygulanan emekli maaş politikasından hareketle bu dönemde de bir eşitleme olmayacağı kanaatindeyim” dedi.En düşük emekli maaşı artacak mı?Hâlihazırda 14.469 TL olan en düşük emekli maaşı için beklenti yüksek. Uzmanlar, kök aylığı 12.271 TL’nin altında olan emeklilerin zamdan faydalanamayacağını belirtiyor. En düşük maaşın 17.060 TL’ye yükseltilmesi yönünde öngörüler bulunuyor.Anket verilerine göre 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,98 olarak güncellendi. Sıkı para politikaları sayesinde yılın ikinci yarısında enflasyonda kademeli düşüş bekleniyor.
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memur maaşı zammı, emekli maaşı temmuz zammı, enflasyon farkı, tüi̇k nisan verisi, merkez bankası enflasyon anketi, en düşük emekli maaşı tahmini, emekli ve memur zam oranı, ssk bağkur zam oranı
memur maaşı zammı, emekli maaşı temmuz zammı, enflasyon farkı, tüi̇k nisan verisi, merkez bankası enflasyon anketi, en düşük emekli maaşı tahmini, emekli ve memur zam oranı, ssk bağkur zam oranı
Gözler kritik veriye çevrildi: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi
Milyonlarca memur ve emekli, 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verisine kilitlendi. Açıklanan ilk 3 aylık verilere göre emekliler şimdiden yüzde 10.06’lık zammı hak etti. Temmuz zammı için tahminler yükseliyor. İşte emekli ve memur maaşları için yeni tahmin…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriyle birlikte SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak temmuz zammı için 4 aylık fark netleşmiş olacak. Şu anki verilere göre yüzde 10.06 zam kesinleşti.
Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, nisan ayında enflasyonun yüzde 3.07, mayısta yüzde 2.20 ve haziranda yüzde 1.70 olması bekleniyor. Bu tahminler gerçekleşirse, ilk 6 ayda oluşacak toplam enflasyon oranı yüzde 17.91’e ulaşacak. Bu da emeklilere yüzde 17.91 zam anlamına geliyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar kesinleşen %10.06’lık enflasyon verisinin üzerine Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nin 3 aylık tahmin ettiği verileri eklediğimiz takdirde yüzde 17.91 oranı karşımıza çıkmaktadır. Bu tahmine göre emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 17.91 olmaktadır" ifadelerini kullandı.
Memur ve memur emeklilerin maaş zammı ne kadar olur?
Emin Yılmaz, memur ve memur emeklilerinin 7. Dönem Toplu Sözleşme zammı ile birlikte alacakları farkın yüzde 16.80 olacağını belirtiyor. Bu oran, emeklilerle memurlar arasında yüzde 1.11 fark oluşacağına işaret ediyor.
Yılmaz, “Ben zam oranlarının eşitleneceğini düşünmüyorum. Son dönemde uygulanan emekli maaş politikasından hareketle bu dönemde de bir eşitleme olmayacağı kanaatindeyim” dedi.
En düşük emekli maaşı artacak mı?
Hâlihazırda 14.469 TL olan en düşük emekli maaşı için beklenti yüksek. Uzmanlar, kök aylığı 12.271 TL’nin altında olan emeklilerin zamdan faydalanamayacağını belirtiyor. En düşük maaşın 17.060 TL’ye yükseltilmesi yönünde öngörüler bulunuyor.
Anket verilerine göre 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,98 olarak güncellendi. Sıkı para politikaları sayesinde yılın ikinci yarısında enflasyonda kademeli düşüş bekleniyor.