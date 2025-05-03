https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/garanti-bbva-mobil-uygulamasi-duzeldi-mi-erisim-sorununa-bankadan-aciklama-geldi-1095884502.html

Garanti BBVA mobil uygulaması düzeldi mi? Erişim sorununa bankadan açıklama geldi

Garanti BBVA mobil uygulaması düzeldi mi? Erişim sorununa bankadan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Garanti BBVA mobil uygulaması, 2 Mayıs’tan itibaren yaşanan erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Kullanıcıların işlem yapmasını engelleyen teknik aksaklık, 3... 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T10:17+0300

2025-05-03T10:17+0300

2025-05-03T10:25+0300

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2 Mayıs 2025’te Garanti BBVA mobil uygulaması kullanıcıları, ciddi erişim sorunları yaşadı. Mobil bankacılık hizmetlerine erişim sağlayamayan müşteriler, uygulama üzerinden işlem gerçekleştiremedi. Yaşanan bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Uygulamadaki kesinti sonrası “Garanti Bankası çöktü mü?”, “Garanti BBVA mobil neden açılmıyor?” gibi aramalar arama motorlarında trend oldu. Binlerce kullanıcı, Downdetector üzerinden erişim şikayetlerini bildirdi. En çok sorun yaşanan alanlar arasında mobil bankacılık ve internet şubesi erişimi yer aldı.Garanti BBVA mobil uygulamasına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, ekranlarında “Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” mesajını gördü. Bu hata, teknik aksaklığın uygulama genelinde etkili olduğunu gösterdi.Garanti BBVA mobil şube düzeldi mi? Bankadan açıklamaBankadan yapılan sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz. İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00'a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız. Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.”Yaşanan sorunun ardından Garanti BBVA, kullanıcı memnuniyetini artırmak amacıyla 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerinin saat 17.00’ye kadar açık olacağını açıkladı. Bu adım, mağduriyet yaşayan müşterilere ek hizmet sunmak amacıyla alındı.

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