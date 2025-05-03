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Garanti BBVA mobil uygulaması düzeldi mi? Erişim sorununa bankadan açıklama geldi
Garanti BBVA mobil uygulaması düzeldi mi? Erişim sorununa bankadan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Garanti BBVA mobil uygulaması, 2 Mayıs’tan itibaren yaşanan erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Kullanıcıların işlem yapmasını engelleyen teknik aksaklık, 3... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T10:17+0300
2025-05-03T10:25+0300
ekonomi̇
garanti bbva
bankacılık
mobil bankacılık
bankacılık sektörü
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2 Mayıs 2025’te Garanti BBVA mobil uygulaması kullanıcıları, ciddi erişim sorunları yaşadı. Mobil bankacılık hizmetlerine erişim sağlayamayan müşteriler, uygulama üzerinden işlem gerçekleştiremedi. Yaşanan bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Uygulamadaki kesinti sonrası “Garanti Bankası çöktü mü?”, “Garanti BBVA mobil neden açılmıyor?” gibi aramalar arama motorlarında trend oldu. Binlerce kullanıcı, Downdetector üzerinden erişim şikayetlerini bildirdi. En çok sorun yaşanan alanlar arasında mobil bankacılık ve internet şubesi erişimi yer aldı.Garanti BBVA mobil uygulamasına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, ekranlarında “Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” mesajını gördü. Bu hata, teknik aksaklığın uygulama genelinde etkili olduğunu gösterdi.Garanti BBVA mobil şube düzeldi mi? Bankadan açıklamaBankadan yapılan sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz. İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00'a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız. Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.”Yaşanan sorunun ardından Garanti BBVA, kullanıcı memnuniyetini artırmak amacıyla 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerinin saat 17.00’ye kadar açık olacağını açıkladı. Bu adım, mağduriyet yaşayan müşterilere ek hizmet sunmak amacıyla alındı.
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garanti bbva mobil uygulama, erişim sorunu çözüldü, garanti bankası çöktü mü, mobil bankacılık hatası, internet şubesi erişim problemi, garanti açıklama, garanti 3 mayıs şubeler açık mı
garanti bbva mobil uygulama, erişim sorunu çözüldü, garanti bankası çöktü mü, mobil bankacılık hatası, internet şubesi erişim problemi, garanti açıklama, garanti 3 mayıs şubeler açık mı

Garanti BBVA mobil uygulaması düzeldi mi? Erişim sorununa bankadan açıklama geldi

10:17 03.05.2025 (güncellendi: 10:25 03.05.2025)
© Fotoğraf : Garanti Bankası fotogaleriGaranti Bankası
Garanti Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
© Fotoğraf : Garanti Bankası fotogaleri
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Garanti BBVA mobil uygulaması, 2 Mayıs’tan itibaren yaşanan erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Kullanıcıların işlem yapmasını engelleyen teknik aksaklık, 3 Mayıs sabahı itibarıyla çözüldü. Garanti Bankası, dijital kanalların yeniden hizmet verdiğini duyurdu ve tüm şubelerin 17.00’ye kadar açık olacağını bildirdi.
2 Mayıs 2025’te Garanti BBVA mobil uygulaması kullanıcıları, ciddi erişim sorunları yaşadı. Mobil bankacılık hizmetlerine erişim sağlayamayan müşteriler, uygulama üzerinden işlem gerçekleştiremedi. Yaşanan bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Uygulamadaki kesinti sonrası “Garanti Bankası çöktü mü?”, “Garanti BBVA mobil neden açılmıyor?” gibi aramalar arama motorlarında trend oldu. Binlerce kullanıcı, Downdetector üzerinden erişim şikayetlerini bildirdi. En çok sorun yaşanan alanlar arasında mobil bankacılık ve internet şubesi erişimi yer aldı.
Garanti BBVA mobil uygulamasına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, ekranlarında “Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” mesajını gördü. Bu hata, teknik aksaklığın uygulama genelinde etkili olduğunu gösterdi.

Garanti BBVA mobil şube düzeldi mi? Bankadan açıklama

Bankadan yapılan sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz. İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00'a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız. Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.”
Yaşanan sorunun ardından Garanti BBVA, kullanıcı memnuniyetini artırmak amacıyla 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerinin saat 17.00’ye kadar açık olacağını açıkladı. Bu adım, mağduriyet yaşayan müşterilere ek hizmet sunmak amacıyla alındı.
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