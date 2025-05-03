https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/4-telefon-modeli-ve-bir-hoparlor-piyasadan-toplatilacak-para-iadesi-alinabilir-1095882404.html
4 telefon modeli ve bir hoparlör piyasadan toplatılacak: Para iadesi alınabilir
4 telefon modeli ve bir hoparlör piyasadan toplatılacak: Para iadesi alınabilir
Sputnik Türkiye
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bazı teknolojik ürünlerin Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu belirleyerek 4 farklı cep telefonu... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T07:38+0300
2025-05-03T07:38+0300
2025-05-03T07:38+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
toplatma
telefon
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), piyasada satışı yapılan bazı teknolojik ürünlerin insan sağlığına ve elektromanyetik uyumluluğa dair teknik gereklilikleri karşılamadığını tespit etti. Bu kapsamda, 4 cep telefonu ve 1 kablosuz hoparlör için toplatma kararı alındı.Toplatma listesindeki telefon modelleri açıklandıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, BTK’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı bildirime göre, toplatılacak cep telefonu modelleri şunlar:Bu modellerin, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesine aykırı olduğu ve bu nedenle toplatma kapsamına alındığı belirtildi.Yönetmeliğe aykırılıklar neler?BTK’nın tespitine göre, söz konusu ürünler:Bu eksiklikler, hem kullanıcı sağlığını riske atıyor hem de teknik ve çevresel uyumluluğu bozuyor.Kablosuz hoparlör de güvensiz bulunduCep telefonlarının yanı sıra, Mercusys AC 1200 model kablosuz hoparlör cihazı da aynı yönetmelik maddelerine aykırılığı nedeniyle toplatma kapsamına alındı. Cihazın, elektromanyetik uyumluluk ve arayüz uyumluluğu gibi şartları sağlamadığı belirtildi.BTK, tüketicilere elektronik cihaz alırken mutlaka CE belgesi, uyumluluk sertifikası ve resmi teknik koşulları taşıyan ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, toplatma kararı alınan ürünleri kullananların cihazları derhal iade etmeleri ya da üretici firma ile iletişime geçmeleri gerektiği vurgulandı.
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ticaret bakanlığı, toplatma, telefon
ticaret bakanlığı, toplatma, telefon
4 telefon modeli ve bir hoparlör piyasadan toplatılacak: Para iadesi alınabilir
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bazı teknolojik ürünlerin Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu belirleyerek 4 farklı cep telefonu modeli ile bir kablosuz hoparlör için toplatma kararı aldı. Karar, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Ticaret Bakanlığı’na bildirildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), piyasada satışı yapılan bazı teknolojik ürünlerin insan sağlığına ve elektromanyetik uyumluluğa dair teknik gereklilikleri karşılamadığını tespit etti. Bu kapsamda, 4 cep telefonu ve 1 kablosuz hoparlör için toplatma kararı alındı.
Toplatma listesindeki telefon modelleri açıklandı
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, BTK’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı bildirime göre, toplatılacak cep telefonu modelleri şunlar:
Reeder S19 Max Pro S Zoom
Bu modellerin, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesine aykırı olduğu ve bu nedenle toplatma kapsamına alındığı belirtildi.
Yönetmeliğe aykırılıklar neler?
BTK’nın tespitine göre, söz konusu ürünler:
İnsanların, evcil hayvanların ve mülkiyetin güvenliği
açısından gerekli emniyet gereklerini
sağlamıyor,
Elektromanyetik uyumluluk
seviyeleri yetersiz,
Radyo spektrumunu verimli kullanmıyor
,
Ortak şarj cihazları ve aksesuarlarla uyumsuz
,
Türkiye ve AB ülkelerinde kabul gören arayüzlerle bağlantı kuramıyor
.
Bu eksiklikler, hem kullanıcı sağlığını riske atıyor hem de teknik ve çevresel uyumluluğu bozuyor.
Kablosuz hoparlör de güvensiz bulundu
Cep telefonlarının yanı sıra, Mercusys AC 1200 model kablosuz hoparlör cihazı da aynı yönetmelik maddelerine aykırılığı nedeniyle toplatma kapsamına alındı. Cihazın, elektromanyetik uyumluluk ve arayüz uyumluluğu gibi şartları sağlamadığı belirtildi.
BTK, tüketicilere elektronik cihaz alırken mutlaka CE belgesi, uyumluluk sertifikası ve resmi teknik koşulları taşıyan ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, toplatma kararı alınan ürünleri kullananların cihazları derhal iade etmeleri ya da üretici firma ile iletişime geçmeleri gerektiği vurgulandı.