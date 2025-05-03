Fenerbahçe Süper Lig’de Beşiktaş’ı konuk ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper lig A.Ş. mümkün mü?
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: ‘Trafiğin siyaseti olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Caz müziğin kökenleri ve gelişimi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Maden işçilerinin emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tülay Kormaz: ‘Herkesin trafiğin gönüllü polisi olması gerek’
18:15
30 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:12
77 dk
TARİHTE BUGÜN
Entelektüel kişiliğiyle öne çıkan Osmanlı Padişahı
07:17
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Zirai donun sonuçlarını fiyatlarda göreceğiz
08:17
5 dk
ÖZEL HABER
Nasuh Mahruki: Depremlerde ölmek takdiri ilahi değil, takdiri siyasi
08:43
5 dk
ÖZEL HABER
İş hayatında psikolojik erozyon: Sessiz istifa ve mobbing gerçeği
09:17
9 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: ‘İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında büyük deprem üretecek bir kırık söz konusu değildir’
10:03
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: İspanya’daki eektrik kesintileri atmosferle ilgili değil
13:10
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Gökçe: Kamışlı toplantısı Suriye’nin bölünmesini amaçlıyor
14:09
17 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
14:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emin Çapa: ‘Türkiye’nin en önemli sorunu eğitimdir’
16:10
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tülay Kormaz: ‘Herkesin trafiğin gönüllü polisi olması gerek’
17:09
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Zekeriya Mete: ‘Bir ülke hukuku kadar güçlü ve zengindir'
19:15
17 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/fenerbahce-super-ligde-besiktasi-konuk-ediyor-1095884734.html
Fenerbahçe Süper Lig’de Beşiktaş’ı konuk ediyor
Fenerbahçe Süper Lig’de Beşiktaş’ı konuk ediyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 34. hafta derbisinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Jose Mourinho, Süper Lig’deki ilk derbi galibiyetini arıyor. Derbi 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadı’nda oynanacak.
2025-05-03T10:51+0300
2025-05-03T10:51+0300
spor
fenerbahçe
beşiktaş
trendyol süper lig
derbi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/09/1073339800_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e3106135b0a4f68d17adcf879d322ad3.jpg
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında dev bir mücadeleye sahne olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yarın Ülker Stadyumu’nda ağırlayacak. 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.Beşiktaş sezonun ilk yarısında 1-0 kazanmıştıBu sezon ligde oynadığı hiçbir derbi maçtan galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında bu kötü istatistiği bozmak ve taraftarını sevindirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmada Beşiktaş’a 1-0 mağlup olmuştu.Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 75 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, derbiden üç puanla ayrılarak zirve yarışında kalmak istiyor.Fenerbahçe’de 4 önemli eksikFenerbahçe, derbiye önemli eksiklerle çıkacak. Sarı kart cezalısı Filip Kostic ve sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin maç kadrosunda yer alamayacak. Öte yandan tedavisi tamamlanan Mert Müldür’ün durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi detayları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/fenerbahce--besiktas-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1095818521.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/09/1073339800_85:0:1525:1080_1920x0_80_0_0_d1c50e6fc76d112a9b6124701586fdaf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe beşiktaş derbi, fenerbahçe beşiktaş maçı ne zaman, fenerbahçe beşiktaş saat kaçta, jose mourinho fenerbahçe, süper lig 34. hafta,
fenerbahçe beşiktaş derbi, fenerbahçe beşiktaş maçı ne zaman, fenerbahçe beşiktaş saat kaçta, jose mourinho fenerbahçe, süper lig 34. hafta,

Fenerbahçe Süper Lig’de Beşiktaş’ı konuk ediyor

10:51 03.05.2025
© AAFenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
© AA
Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı Kadıköy’de ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında dev bir mücadeleye sahne olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yarın Ülker Stadyumu’nda ağırlayacak. 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Beşiktaş sezonun ilk yarısında 1-0 kazanmıştı

Bu sezon ligde oynadığı hiçbir derbi maçtan galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında bu kötü istatistiği bozmak ve taraftarını sevindirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmada Beşiktaş’a 1-0 mağlup olmuştu.
Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 75 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, derbiden üç puanla ayrılarak zirve yarışında kalmak istiyor.

Fenerbahçe’de 4 önemli eksik

Fenerbahçe, derbiye önemli eksiklerle çıkacak. Sarı kart cezalısı Filip Kostic ve sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin maç kadrosunda yer alamayacak.
Öte yandan tedavisi tamamlanan Mert Müldür’ün durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi detayları

Tarih: 4 Mayıs Pazar
Saat: 19.00
Stad: Ülker Stadyumu – Kadıköy
Hakem: Yasin Kol
Yayın: Bein Sports
Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
SPOR
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
30 Nisan, 17:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала