https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/fenerbahce-super-ligde-besiktasi-konuk-ediyor-1095884734.html

Fenerbahçe Süper Lig’de Beşiktaş’ı konuk ediyor

Fenerbahçe Süper Lig’de Beşiktaş’ı konuk ediyor

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 34. hafta derbisinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Jose Mourinho, Süper Lig’deki ilk derbi galibiyetini arıyor. Derbi 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadı’nda oynanacak.

2025-05-03T10:51+0300

2025-05-03T10:51+0300

2025-05-03T10:51+0300

spor

fenerbahçe

beşiktaş

trendyol süper lig

derbi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/09/1073339800_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e3106135b0a4f68d17adcf879d322ad3.jpg

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında dev bir mücadeleye sahne olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yarın Ülker Stadyumu’nda ağırlayacak. 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.Beşiktaş sezonun ilk yarısında 1-0 kazanmıştıBu sezon ligde oynadığı hiçbir derbi maçtan galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında bu kötü istatistiği bozmak ve taraftarını sevindirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmada Beşiktaş’a 1-0 mağlup olmuştu.Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 75 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, derbiden üç puanla ayrılarak zirve yarışında kalmak istiyor.Fenerbahçe’de 4 önemli eksikFenerbahçe, derbiye önemli eksiklerle çıkacak. Sarı kart cezalısı Filip Kostic ve sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin maç kadrosunda yer alamayacak. Öte yandan tedavisi tamamlanan Mert Müldür’ün durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi detayları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/fenerbahce--besiktas-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1095818521.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe beşiktaş derbi, fenerbahçe beşiktaş maçı ne zaman, fenerbahçe beşiktaş saat kaçta, jose mourinho fenerbahçe, süper lig 34. hafta,