https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/fenerbahce-super-ligde-besiktasi-konuk-ediyor-1095884734.html
Fenerbahçe Süper Lig’de Beşiktaş’ı konuk ediyor
Fenerbahçe Süper Lig’de Beşiktaş’ı konuk ediyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 34. hafta derbisinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Jose Mourinho, Süper Lig’deki ilk derbi galibiyetini arıyor. Derbi 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadı’nda oynanacak.
2025-05-03T10:51+0300
2025-05-03T10:51+0300
2025-05-03T10:51+0300
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trendyol süper lig
derbi
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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında dev bir mücadeleye sahne olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yarın Ülker Stadyumu’nda ağırlayacak. 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.Beşiktaş sezonun ilk yarısında 1-0 kazanmıştıBu sezon ligde oynadığı hiçbir derbi maçtan galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında bu kötü istatistiği bozmak ve taraftarını sevindirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmada Beşiktaş’a 1-0 mağlup olmuştu.Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 75 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, derbiden üç puanla ayrılarak zirve yarışında kalmak istiyor.Fenerbahçe’de 4 önemli eksikFenerbahçe, derbiye önemli eksiklerle çıkacak. Sarı kart cezalısı Filip Kostic ve sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin maç kadrosunda yer alamayacak. Öte yandan tedavisi tamamlanan Mert Müldür’ün durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi detayları
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Fenerbahçe Süper Lig’de Beşiktaş’ı konuk ediyor
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı Kadıköy’de ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında dev bir mücadeleye sahne olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yarın Ülker Stadyumu’nda ağırlayacak. 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Beşiktaş sezonun ilk yarısında 1-0 kazanmıştı
Bu sezon ligde oynadığı hiçbir derbi maçtan galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında bu kötü istatistiği bozmak ve taraftarını sevindirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmada Beşiktaş’a 1-0 mağlup olmuştu.
Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 75 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, derbiden üç puanla ayrılarak zirve yarışında kalmak istiyor.
Fenerbahçe’de 4 önemli eksik
Fenerbahçe, derbiye önemli eksiklerle çıkacak. Sarı kart cezalısı Filip Kostic ve sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin maç kadrosunda yer alamayacak.
Öte yandan tedavisi tamamlanan Mert Müldür’ün durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi detayları
Stad:
Ülker Stadyumu – Kadıköy