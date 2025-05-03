https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/erdogan-onderin-de-son-donemde-buyuk-emek-verdigi-terorsuz-turkiye-menziline-vasil-olacagimiza-1095895410.html
Erdoğan: Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum
Erdoğan: Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümüyle ilgili başsağlığı diledi. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T19:04+0300
2025-05-03T19:04+0300
2025-05-03T19:04+0300
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sırrı süreyya önder
kuzey kıbrıs
dem parti
recep tayyip erdoğan
başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığında bulunarak, "Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen Teknofest'te katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşamını yitiren Önder'in ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı dileyerek, "İstanbul milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum Sayın Önder‘i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/sirri-sureyya-onder-hayatini-kaybetti-1095892808.html
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sırrı süreyya önder, kuzey kıbrıs, dem parti, recep tayyip erdoğan, başsağlığı
sırrı süreyya önder, kuzey kıbrıs, dem parti, recep tayyip erdoğan, başsağlığı
Erdoğan: Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümüyle ilgili başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığında bulunarak, "Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.
Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen Teknofest'te katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşamını yitiren Önder'in ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı dileyerek, "İstanbul milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum Sayın Önder‘i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.