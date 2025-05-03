https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/erdogan-onderin-de-son-donemde-buyuk-emek-verdigi-terorsuz-turkiye-menziline-vasil-olacagimiza-1095895410.html

Erdoğan: Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum

Erdoğan: Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümüyle ilgili başsağlığı diledi. 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T19:04+0300

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türki̇ye

sırrı süreyya önder

kuzey kıbrıs

dem parti

recep tayyip erdoğan

başsağlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığında bulunarak, "Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen Teknofest'te katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşamını yitiren Önder'in ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı dileyerek, "İstanbul milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum Sayın Önder‘i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/sirri-sureyya-onder-hayatini-kaybetti-1095892808.html

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sırrı süreyya önder, kuzey kıbrıs, dem parti, recep tayyip erdoğan, başsağlığı