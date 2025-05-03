https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/disisleri-bakanligi-netanyahunun-ucagina-ust-ucus-izni-verildigi-iddialarini-yalanladi-1095892691.html
Dışişleri Bakanlığı, 'Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği' iddialarını yalanladı
Dışişleri Bakanlığı, 'Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği' iddialarını yalanladı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını dile getirdi. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T16:25+0300
2025-05-03T16:25+0300
2025-05-03T16:25+0300
poli̇ti̇ka
benyamin netanyahu
i̇srail
dışişleri bakanlığı
öncü keçeli
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Dışişleri Bakanlığı Sözcü Öncü Keçeli, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.Keçeli yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/kremlin-onerilen-ateskesin-amaci-kievin-barisa-hazir-olup-olmadigini-test-etmek-1095889639.html
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benyamin netanyahu, i̇srail, dışişleri bakanlığı, öncü keçeli
benyamin netanyahu, i̇srail, dışişleri bakanlığı, öncü keçeli
Dışişleri Bakanlığı, 'Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği' iddialarını yalanladı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını dile getirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Öncü Keçeli, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Keçeli yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
İsrail Başbakanı’nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır.