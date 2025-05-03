https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/amerikali-girisimci-warren-buffett-ticaret-bir-silah-olmamali-1095896611.html

Amerikalı girişimci Warren Buffett: Ticaret bir silah olmamalı

Amerikalı girişimci Warren Buffett: Ticaret bir silah olmamalı

Sputnik Türkiye

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Amerikalı girişimci Buffett, ABD Başkanı Trump'ın dünyanın birçok ülkesinden gelen mallara vergi koyma politikasını... 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T23:07+0300

2025-05-03T23:07+0300

2025-05-03T23:08+0300

ekonomi̇

abd

warren buffett

çin

rusya

abd

donald trump

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Forbes dergisine göre 168.2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin beş kişisi arasında yer alan Amerikalı girişimci Warren Buffett, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikasını eleştirdi. Konuşmasında doğrudan Trump'ın adını anmayan Buffett, "Ticaret bir silah olmamalı. Dünyanın geri kalanı ne kadar gelişirse biz de o kadar gelişiriz ve hem biz hem de çocuklarımız kendimizi daha güvende hissederiz" ifadelerini kullandı.Buffett ayrıca korumacı politikanın uzun vadede Amerikan ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekerek "ABD olarak dünyanın geri kalanıyla ticaret yapmaya çalışmalıyız" dedi.Mart ayında Buffett, ABD'nin gümrük vergisi uygulamasının bir 'savaş eylemi' olduğunu söylemiş ve bunun ülke ekonomisi üzerindeki sonuçlarına karşı uyarıda bulunmuştu.Trump, 2 Nisan’da 185 ülke ve bölgeden gelen ürünlere gümrük tarifesi uygulama kararı almış ancak listede Rusya yer almamıştı. Küresel tarife oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, bu oran 5 Nisan'da yürürlüğe girmişti. Bireysel tarifeler ise 9 Nisan itibarıyla uygulamaya konulmuştu. Daha sonra Trump, bazı ülkeler ve bölgelerle yapılan müzakereler nedeniyle karşılıklı esaslara dayalı ek ithalat tarifelerinin 90 gün süreyle askıya alındığını açıklamış; Beyaz Saray, bu süre zarfında yüzde 10 oranında 'küresel tarife' uygulanacağını duyurmuştu. Amerikalı lider aynı zamanda Çin ürünlerine uygulanan vergileri de yüzde 125'e yükseltmişti. Daha önce de Kanada, Çin ve Meksika hükümetlerinin ABD'ye fentanil kaçakçılığıyla mücadelede yetersiz kaldığı iddiasıyla yüzde 20'lik bir tarife uygulanmıştı. ABD'nin Çin'den gelen mallara uyguladığı toplam gümrük vergisi yüzde 145'e ulaşmıştı.

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