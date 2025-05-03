https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/alper-potuka-kuzey-makedonyada-2-yil-futboldan-men-cezasi-1095889535.html

Alper Potuk’a Kuzey Makedonya’da 2 yıl futboldan men cezası

Alper Potuk’a Kuzey Makedonya’da 2 yıl futboldan men cezası

Sputnik Türkiye

Eski Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde forma giydiği Gostivar takımında yaşanan olaylar sonrası 2 yıl futboldan men edildi. Aynı... 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T15:29+0300

2025-05-03T15:29+0300

2025-05-03T15:29+0300

spor

alper potuk

kuzey makedonya

men cezası

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Kariyerine Kuzey Makedonya 1. Ligi ekiplerinden Gostivar'da devam eden Alper Potuk, Rabotnicki ile oynanan ve büyük tartışmalara neden olan maç sonrası 2 yıl futboldan men cezasına çarptırıldı.Disiplin Kurulu'nun kararına göre, Potuk’un takımının sahadan çekilmesi konusunda ısrarcı davranması, ağır disiplin ihlali olarak değerlendirildi. Bu nedenle 33 yaşındaki oyuncuya 2 yıl boyunca resmi futbol faaliyetlerinden men cezası verildi.Aynı karşılaşmada Gostivar Kulübü’nün başkanı Enes Usta da benzer gerekçelerle 2 yıl futboldan men edildi. Kulüp ise 9 puan silme ve 3-0 hükmen mağlubiyet cezası aldı.

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kuzey makedonya

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alper potuk, kuzey makedonya, men cezası