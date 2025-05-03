https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/alper-potuka-kuzey-makedonyada-2-yil-futboldan-men-cezasi-1095889535.html
Alper Potuk’a Kuzey Makedonya’da 2 yıl futboldan men cezası
Alper Potuk’a Kuzey Makedonya’da 2 yıl futboldan men cezası
Sputnik Türkiye
Eski Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde forma giydiği Gostivar takımında yaşanan olaylar sonrası 2 yıl futboldan men edildi. Aynı... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T15:29+0300
2025-05-03T15:29+0300
2025-05-03T15:29+0300
spor
alper potuk
kuzey makedonya
men cezası
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Kariyerine Kuzey Makedonya 1. Ligi ekiplerinden Gostivar'da devam eden Alper Potuk, Rabotnicki ile oynanan ve büyük tartışmalara neden olan maç sonrası 2 yıl futboldan men cezasına çarptırıldı.Disiplin Kurulu'nun kararına göre, Potuk’un takımının sahadan çekilmesi konusunda ısrarcı davranması, ağır disiplin ihlali olarak değerlendirildi. Bu nedenle 33 yaşındaki oyuncuya 2 yıl boyunca resmi futbol faaliyetlerinden men cezası verildi.Aynı karşılaşmada Gostivar Kulübü’nün başkanı Enes Usta da benzer gerekçelerle 2 yıl futboldan men edildi. Kulüp ise 9 puan silme ve 3-0 hükmen mağlubiyet cezası aldı.
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alper potuk, kuzey makedonya, men cezası
alper potuk, kuzey makedonya, men cezası
Alper Potuk’a Kuzey Makedonya’da 2 yıl futboldan men cezası
Eski Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde forma giydiği Gostivar takımında yaşanan olaylar sonrası 2 yıl futboldan men edildi. Aynı maç nedeniyle kulübe de ağır yaptırımlar uygulandı.
Kariyerine Kuzey Makedonya 1. Ligi ekiplerinden Gostivar'da devam eden Alper Potuk, Rabotnicki ile oynanan ve büyük tartışmalara neden olan maç sonrası 2 yıl futboldan men cezasına çarptırıldı.
Disiplin Kurulu'nun kararına göre, Potuk’un takımının sahadan çekilmesi konusunda ısrarcı davranması, ağır disiplin ihlali olarak değerlendirildi. Bu nedenle 33 yaşındaki oyuncuya 2 yıl boyunca resmi futbol faaliyetlerinden men cezası verildi.
Aynı karşılaşmada Gostivar Kulübü’nün başkanı Enes Usta da benzer gerekçelerle 2 yıl futboldan men edildi. Kulüp ise 9 puan silme ve 3-0 hükmen mağlubiyet cezası aldı.