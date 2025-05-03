https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/abd-icisleri-bakani-uyardi-yaz-aylarinda-ulkede-buyuk-capli-bir-elektrik-kesintisi-yasanabilir-1095895660.html
ABD İçişleri Bakanı uyardı: 'Yaz aylarında ülkede büyük çaplı bir elektrik kesintisi yaşanabilir'
ABD İçişleri Bakanı uyardı: 'Yaz aylarında ülkede büyük çaplı bir elektrik kesintisi yaşanabilir'
Sputnik Türkiye
ABD İçişleri Bakanı Burgum verdiği röportajda, elektrik üretiminde yaşanan büyük zorluklar nedeniyle ABD'nin geniş çaplı bir elektrik kesintisiyle karşı... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T19:37+0300
2025-05-03T19:37+0300
2025-05-03T19:37+0300
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doug burgum
abd
madrid
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elektrik
elektrik kesintisi
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ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, ülkede büyük bir elektrik kesintisi riski konusunda uyardıBurgum açıklamasında, "Bu hafta İspanya'da neler yaşandığını gördük. Benzer bir durum bu yaz Amerika’da da yaşanabilir" ifadelerini kullandı.Burgum, ABD'nin şu anda elektrik üretiminde büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bunun suçlusunun da ülkenin önceki liderleri olduğunu belirterek, "Eski Başkan Joe Biden yönetiminin uygulamaya koyduğu kurallar, enerji şebekelerimizi büyük bir tehlike altına soktu" cümlesinin altını çizdi.İspanya ve Portekiz'de Pazartesi günü yaygın elektrik kesintileri yaşanmıştı. Madrid ve Barselona, olmak üzere pek çok şehir elektriksiz kalmıştı. Madrid'deki Barajas Uluslararası Havalimanı'nın çalışmasında aksamalar meydana gelmiş, bazı yerleşim yerlerinde ise trafik ışıkları devre dışı kaldığı için ulaşım durmuştu.Kesintiler ayrıca Andorra ve bazı Fransız bölgelerinde de hissedilmişti.Portekiz'de ise elektrik kesinitisi nedeniyle tüm tren seferleri durmuş, toplu taşıma hizmetleri etkilenmiş, süpermarketlerde uzun kuyruklar oluşmuş ve bazı insanlar asansörlerde mahsur kalmıştı. Ancak ülkedeki tüm nükleer santraller güvenli bir şekilde kapatılmıştı.İspanya’da ise yaşanan olayların ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/enerji-bakanindan-yeni-aciklama-avrupadaki-elektrik-kesintisi-turkiyeyi-etkiler-mi-1095834789.html
abd
madrid
barselona
i̇spanya
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doug burgum, abd, madrid, barselona, elektrik, elektrik kesintisi, avrupa, i̇spanya, portekiz
doug burgum, abd, madrid, barselona, elektrik, elektrik kesintisi, avrupa, i̇spanya, portekiz
ABD İçişleri Bakanı uyardı: 'Yaz aylarında ülkede büyük çaplı bir elektrik kesintisi yaşanabilir'
ABD İçişleri Bakanı Burgum verdiği röportajda, elektrik üretiminde yaşanan büyük zorluklar nedeniyle ABD'nin geniş çaplı bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, ülkede büyük bir elektrik kesintisi riski konusunda uyardı
Burgum açıklamasında, "Bu hafta İspanya'da neler yaşandığını gördük. Benzer bir durum bu yaz Amerika’da da yaşanabilir" ifadelerini kullandı.
Burgum, ABD'nin şu anda elektrik üretiminde büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bunun suçlusunun da ülkenin önceki liderleri olduğunu belirterek, "Eski Başkan Joe Biden yönetiminin uygulamaya koyduğu kurallar, enerji şebekelerimizi büyük bir tehlike altına soktu" cümlesinin altını çizdi.
İspanya ve Portekiz'de Pazartesi günü yaygın elektrik kesintileri yaşanmıştı. Madrid ve Barselona, olmak üzere pek çok şehir elektriksiz kalmıştı. Madrid'deki Barajas Uluslararası Havalimanı'nın çalışmasında aksamalar meydana gelmiş, bazı yerleşim yerlerinde ise trafik ışıkları devre dışı kaldığı için ulaşım durmuştu.
Kesintiler ayrıca Andorra ve bazı Fransız bölgelerinde de hissedilmişti.
Portekiz'de ise elektrik kesinitisi nedeniyle tüm tren seferleri durmuş, toplu taşıma hizmetleri etkilenmiş, süpermarketlerde uzun kuyruklar oluşmuş ve bazı insanlar asansörlerde mahsur kalmıştı. Ancak ülkedeki tüm nükleer santraller güvenli bir şekilde kapatılmıştı.
İspanya’da ise yaşanan olayların ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.