https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/enerji-bakanindan-yeni-aciklama-avrupadaki-elektrik-kesintisi-turkiyeyi-etkiler-mi-1095834789.html
Enerji Bakanı'ndan yeni açıklama: Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi?
Enerji Bakanı'ndan yeni açıklama: Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi?
Sputnik Türkiye
Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi?
2025-05-01T11:42+0300
2025-05-01T11:42+0300
2025-05-01T12:08+0300
türki̇ye
enerji
elektrik kesintisi
alparslan bayraktar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/04/1092352273_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2081c7bc5323dc5a7b07b0f1b954231.jpg
İspanya ve Portekiz genelinde elektrik kesintileri milyonlarca kişiyi ve hayatın akışını olumsuz etkiledi.Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlatmıştı.Bayraktar'dan elektrik kesintilerinin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğine dair yeni açıklama geldi.'Hiçbir sorun yok'Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ispanya-ve-portekiz-karanliga-gomuldu-hayat-felc-oldu-1095759843.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/04/1092352273_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07c6e11a3d889b77b8daaa5e3ef66ad2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa'daki elektrik kesintisi türkiye'yi etkiler mi?
avrupa'daki elektrik kesintisi türkiye'yi etkiler mi?
Enerji Bakanı'ndan yeni açıklama: Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi?
11:42 01.05.2025 (güncellendi: 12:08 01.05.2025)
Avrupa'daki elektrik kesinlerinin ardından Enerji Bakanı Bayraktar, açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi
İspanya ve Portekiz genelinde elektrik kesintileri milyonlarca kişiyi ve hayatın akışını olumsuz etkiledi.
Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlatmıştı.
Bayraktar'dan elektrik kesintilerinin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğine dair yeni açıklama geldi.
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi.