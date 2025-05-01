https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/enerji-bakanindan-yeni-aciklama-avrupadaki-elektrik-kesintisi-turkiyeyi-etkiler-mi-1095834789.html

Enerji Bakanı'ndan yeni açıklama: Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi?

Enerji Bakanı'ndan yeni açıklama: Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi?

Sputnik Türkiye

Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi?

2025-05-01T11:42+0300

2025-05-01T11:42+0300

2025-05-01T12:08+0300

türki̇ye

enerji

elektrik kesintisi

alparslan bayraktar

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İspanya ve Portekiz genelinde elektrik kesintileri milyonlarca kişiyi ve hayatın akışını olumsuz etkiledi.Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlatmıştı.Bayraktar'dan elektrik kesintilerinin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğine dair yeni açıklama geldi.'Hiçbir sorun yok'Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ispanya-ve-portekiz-karanliga-gomuldu-hayat-felc-oldu-1095759843.html

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avrupa'daki elektrik kesintisi türkiye'yi etkiler mi?