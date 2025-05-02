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İstanbul'da 1 Mayıs gözaltıları: 36 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 1 Mayıs gözaltıları: 36 kişi adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 372 kişi serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 36'sı ise adliyeye sevk edildi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlardan 36'sı adliyeye sevk edildi.1 Mayıs gözaltılarıDün kutlanan İşçi Bayramı sırasında bazı gruplar Şişli ve Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek istemişti.Polis gruptakilere müdahale etmiş, 400'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınanlardan bazılarının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu kişilerden 372'si serbest bırakıldı. Göstericilerden 36'sı ise adliyeye sevk edildi.8 kişinin gözaltıları sürüyorAyrıca, terör suçlarından aramaları olduğu tespit edilen 8 kişinin ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/istanbul-valiligi-acikladi-1-mayista-384-kisi-gozaltina-alindi-1095843994.html
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1 mayıs, gözaltı, i̇stanbul
1 mayıs, gözaltı, i̇stanbul

İstanbul'da 1 Mayıs gözaltıları: 36 kişi adliyeye sevk edildi

12:43 02.05.2025
© AP Photo / Khalil Hamra1 Mayıs gözaltı
1 Mayıs gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
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İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 372 kişi serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 36'sı ise adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlardan 36'sı adliyeye sevk edildi.

1 Mayıs gözaltıları

Dün kutlanan İşçi Bayramı sırasında bazı gruplar Şişli ve Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek istemişti.
Polis gruptakilere müdahale etmiş, 400'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlardan bazılarının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu kişilerden 372'si serbest bırakıldı. Göstericilerden 36'sı ise adliyeye sevk edildi.

8 kişinin gözaltıları sürüyor

Ayrıca, terör suçlarından aramaları olduğu tespit edilen 8 kişinin ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
1 Mayıs gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
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İstanbul Valiliği açıkladı: 1 Mayıs'ta 384 kişi gözaltına alındı
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