https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/istanbulda-1-mayis-gozaltilari-36-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1095864350.html

İstanbul'da 1 Mayıs gözaltıları: 36 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 1 Mayıs gözaltıları: 36 kişi adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 372 kişi serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 36'sı ise adliyeye sevk edildi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T12:43+0300

2025-05-02T12:43+0300

2025-05-02T12:43+0300

türki̇ye

1 mayıs

gözaltı

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095839176_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e0fce51695c1a09e340896b225466cd2.jpg

İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlardan 36'sı adliyeye sevk edildi.1 Mayıs gözaltılarıDün kutlanan İşçi Bayramı sırasında bazı gruplar Şişli ve Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek istemişti.Polis gruptakilere müdahale etmiş, 400'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınanlardan bazılarının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu kişilerden 372'si serbest bırakıldı. Göstericilerden 36'sı ise adliyeye sevk edildi.8 kişinin gözaltıları sürüyorAyrıca, terör suçlarından aramaları olduğu tespit edilen 8 kişinin ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/istanbul-valiligi-acikladi-1-mayista-384-kisi-gozaltina-alindi-1095843994.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

1 mayıs, gözaltı, i̇stanbul