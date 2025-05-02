https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/zaharova-roosevelt-sovyetler-birliginin-zafere-yaptigi-belirleyici-katkiyi-itiraf-etti-1095876591.html

Zaharova: Roosevelt, Sovyetler Birliği'nin Zafere yaptığı belirleyici katkıyı itiraf etti

Zaharova: Roosevelt, Sovyetler Birliği'nin Zafere yaptığı belirleyici katkıyı itiraf etti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in ‘Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda zafere olan belirleyici... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T19:42+0300

2025-05-02T19:42+0300

2025-05-02T19:41+0300

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ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zafer için diğer tüm ülkelerden daha fazlasını yaptığı’ yönündeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, Roosevelt'in 22 Şubat 1943'te Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'e yazdığı mektupta yer alan “Kızıl Ordu ve Rus halkı, Hitler'in silahlı kuvvetlerini kesin yenilgiye zorladı ve ABD halkının uzun süreli hayranlığını kazandı” şeklindeki sözlerini anımsattı.Zaharova ayrıca, Roosevelt'in Stalingrad Muharebesi'nde kazanılan zafer dolayısıyla Başkomutan'a gönderdiği ve 'SSCB vatandaşlarının ve Sovyet askerlerinin, örnekleriyle tüm diğer ülkelerde Almanya'nın nihai yenilgisi için her türlü çabayı gösterme konusunda yeni bir kararlılık yaratan katkılarına' dikkat çektiği tebrik mesajını da paylaştı.Zaharova tarafından yayınlanan 28 Nisan 1942 tarihli konuşmasında ABD Başkanı, 'Sovyet birliklerinin diğer tüm ülkelerin toplamından daha fazla düşman insan gücü ve ekipmanını yok ettiğini' vurguluyor.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zafer için diğer tüm ülkelerden daha fazlasını yaptığını ileri sürmüştü. ABD lideri ayrıca 8 Mayıs'ı İkinci Dünya Savaşı Zafer Günü ve 11 Kasım'ı Birinci Dünya Savaşı Zafer Günü olarak ilan etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/zafer-bayraminda-dagistani-kana-bulayacakti-saldiri-hazirligindaki-kadin-terorist-yakalandi-1095864486.html

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