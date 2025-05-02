Zaharova: Roosevelt, Sovyetler Birliği'nin Zafere yaptığı belirleyici katkıyı itiraf etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla 1 Mayıs Özel yayını
09:00
145 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
8 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
13:16
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
11 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
14:21
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: ABD ve İsrail ‘Büyük Kürdistan’ peşinde
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
16:10
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
19:15
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
19:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
19:53
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
21:05
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
21:29
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper lig A.Ş. mümkün mü?
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: ‘Trafiğin siyaseti olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Caz müziğin kökenleri ve gelişimi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Maden işçilerinin emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tülay Kormaz: ‘Herkesin trafiğin gönüllü polisi olması gerek’
18:15
30 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:12
77 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/zaharova-roosevelt-sovyetler-birliginin-zafere-yaptigi-belirleyici-katkiyi-itiraf-etti-1095876591.html
Zaharova: Roosevelt, Sovyetler Birliği'nin Zafere yaptığı belirleyici katkıyı itiraf etti
Zaharova: Roosevelt, Sovyetler Birliği'nin Zafere yaptığı belirleyici katkıyı itiraf etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in ‘Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda zafere olan belirleyici... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T19:42+0300
2025-05-02T19:41+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
donald trump
franklin roosevelt
joseph stalin
abd
sscb
almanya
kızıl ordu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1d/1082185074_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_ecce758331ceeb192fb54aee818bb5c1.jpg
ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zafer için diğer tüm ülkelerden daha fazlasını yaptığı’ yönündeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, Roosevelt'in 22 Şubat 1943'te Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'e yazdığı mektupta yer alan “Kızıl Ordu ve Rus halkı, Hitler'in silahlı kuvvetlerini kesin yenilgiye zorladı ve ABD halkının uzun süreli hayranlığını kazandı” şeklindeki sözlerini anımsattı.Zaharova ayrıca, Roosevelt'in Stalingrad Muharebesi'nde kazanılan zafer dolayısıyla Başkomutan'a gönderdiği ve 'SSCB vatandaşlarının ve Sovyet askerlerinin, örnekleriyle tüm diğer ülkelerde Almanya'nın nihai yenilgisi için her türlü çabayı gösterme konusunda yeni bir kararlılık yaratan katkılarına' dikkat çektiği tebrik mesajını da paylaştı.Zaharova tarafından yayınlanan 28 Nisan 1942 tarihli konuşmasında ABD Başkanı, 'Sovyet birliklerinin diğer tüm ülkelerin toplamından daha fazla düşman insan gücü ve ekipmanını yok ettiğini' vurguluyor.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zafer için diğer tüm ülkelerden daha fazlasını yaptığını ileri sürmüştü. ABD lideri ayrıca 8 Mayıs'ı İkinci Dünya Savaşı Zafer Günü ve 11 Kasım'ı Birinci Dünya Savaşı Zafer Günü olarak ilan etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/zafer-bayraminda-dagistani-kana-bulayacakti-saldiri-hazirligindaki-kadin-terorist-yakalandi-1095864486.html
abd
sscb
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1d/1082185074_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_8225fdbe53ec6dde79ae6c83c99ec48e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, donald trump, franklin roosevelt, joseph stalin, abd, sscb, almanya, kızıl ordu, telegram, stalingrad savaşı
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, donald trump, franklin roosevelt, joseph stalin, abd, sscb, almanya, kızıl ordu, telegram, stalingrad savaşı

Zaharova: Roosevelt, Sovyetler Birliği'nin Zafere yaptığı belirleyici katkıyı itiraf etti

19:42 02.05.2025
© Sputnik / Сергей БобылевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in ‘Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda zafere olan belirleyici katkısıyla’ ilgili sözlerinin yer aldığı mektubu paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zafer için diğer tüm ülkelerden daha fazlasını yaptığı’ yönündeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, Roosevelt'in 22 Şubat 1943'te Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'e yazdığı mektupta yer alan “Kızıl Ordu ve Rus halkı, Hitler'in silahlı kuvvetlerini kesin yenilgiye zorladı ve ABD halkının uzun süreli hayranlığını kazandı” şeklindeki sözlerini anımsattı.
Zaharova ayrıca, Roosevelt'in Stalingrad Muharebesi'nde kazanılan zafer dolayısıyla Başkomutan'a gönderdiği ve 'SSCB vatandaşlarının ve Sovyet askerlerinin, örnekleriyle tüm diğer ülkelerde Almanya'nın nihai yenilgisi için her türlü çabayı gösterme konusunda yeni bir kararlılık yaratan katkılarına' dikkat çektiği tebrik mesajını da paylaştı.
Zaharova tarafından yayınlanan 28 Nisan 1942 tarihli konuşmasında ABD Başkanı, 'Sovyet birliklerinin diğer tüm ülkelerin toplamından daha fazla düşman insan gücü ve ekipmanını yok ettiğini' vurguluyor.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zafer için diğer tüm ülkelerden daha fazlasını yaptığını ileri sürmüştü. ABD lideri ayrıca 8 Mayıs'ı İkinci Dünya Savaşı Zafer Günü ve 11 Kasım'ı Birinci Dünya Savaşı Zafer Günü olarak ilan etmişti.
FSB'den Dağıstan’da operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
DÜNYA
Zafer Bayramı'nda Dağıstan'ı kana bulayacaktı: Saldırı hazırlığındaki kadın terörist yakalandı
12:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала