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Zafer Bayramı'nda Dağıstan'ı kana bulayacaktı: Saldırı hazırlığındaki kadın terörist yakalandı
Zafer Bayramı'nda Dağıstan'ı kana bulayacaktı: Saldırı hazırlığındaki kadın terörist yakalandı
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Rusya'nın yürüttüğü özel askeri harekata karşı koyamayan Ukrayna ve destekçileri, Rusya'da kaos yaratmak amacıyla saldırı planlarını sürdürüyor. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dağıstan Cumhuriyeti'nin Hasavyurt kentinde 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda terör saldırısı planlayan bir kadın teröristin yakalandığını duyurdu.FSB, Hasavyurt'ta emniyet güçlerini hedef alacak bir saldırı planlayan teröristin Rusya İçişleri Bakanlığı birimleriyle düzenlenen ortak operasyon sonucunda gözaltına alındığını belirtti.1996 doğumlu teröristin evinde yapılan aramada patlayıcı bileşenleri ele geçirildiğini aktaran FSB, zanlının telefonunda Rusya'da yasaklı bir uluslararası terör örgütü mensubuyla yaptığı, planlanan saldırıya ilişkin yazışmaların yer aldığını kaydetti.FSB'de sorguya çekilen terörist, Dağıstan'da saldırı planladığını itiraf etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/israilden-suriye-cumhurbaskanligi-sarayi-yakinindaki-bir-hedefe-saldiri-1095857186.html
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rusya, ukrayna, hasavyurt, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya i̇çişleri bakanlığı, dağıstan
rusya, ukrayna, hasavyurt, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya i̇çişleri bakanlığı, dağıstan

Zafer Bayramı'nda Dağıstan'ı kana bulayacaktı: Saldırı hazırlığındaki kadın terörist yakalandı

12:23 02.05.2025
© SputnikFSB'den Dağıstan’da operasyon
FSB'den Dağıstan’da operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
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Rusya'nın yürüttüğü özel askeri harekata karşı koyamayan Ukrayna ve destekçileri, Rusya'da kaos yaratmak amacıyla saldırı planlarını sürdürüyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dağıstan Cumhuriyeti'nin Hasavyurt kentinde 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda terör saldırısı planlayan bir kadın teröristin yakalandığını duyurdu.

FSB, Hasavyurt'ta emniyet güçlerini hedef alacak bir saldırı planlayan teröristin Rusya İçişleri Bakanlığı birimleriyle düzenlenen ortak operasyon sonucunda gözaltına alındığını belirtti.

1996 doğumlu teröristin evinde yapılan aramada patlayıcı bileşenleri ele geçirildiğini aktaran FSB, zanlının telefonunda Rusya'da yasaklı bir uluslararası terör örgütü mensubuyla yaptığı, planlanan saldırıya ilişkin yazışmaların yer aldığını kaydetti.

FSB'de sorguya çekilen terörist, Dağıstan'da saldırı planladığını itiraf etti.
Ситуация в Сирии - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
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