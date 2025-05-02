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İsrail'den Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bir hedefe saldırı
İsrail'den Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bir hedefe saldırı
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Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde Dürzi gruplar ile Suriyeli güçler arasında yaşanan çatışmaların ardından İsrail, bölgedeki bir hedefin imha edildiğini... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T10:21+0300
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Dürzi grupları korumak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bir hedefi vurduklarını belirtti.Savunma Bakanı Yisrael Katz'la ortak açıklama yapan Netanyahu, Suriye hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalardan endişe duyduklarını kaydetti.Çatışmaların Dürzileri tehdit ettiğini söyleyen Netanyahu, buna izin veremeyeceklerini ve bundan dolayı İsrail ordusunun Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bir hedefi imha ettiğinin altını çizdi.Suriyeli güçlerin Şam'ın güneyine konuşlanmasına izin vermeyecekleri uyarısını gönderen Netanyahu, bu saldırıyla Şam yönetimine gereken mesajı verdiklerini vurguladı.Son günlerde Şam'ın güneyindeki silahlı Dürzi gruplar ile Suriyeli güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.Şam, Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Ceramane Mahallesi'nde başlayan ve Sahnaya semtine yayılan çatışmaların ardından kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu. Gece saatlerinde Suriyeli güvenlik güçleri, Ceramane Mahallesi'nin önderleriyle varılan mutabakat uyarınca mahallenin girişine ekiplerini konuşlandırdığını açıklamıştı.
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ortadoğu, haberler, yisrael katz, şam, suriye, i̇srail, cumhurbaşkanlığı sarayı, dürzi, dürziler
ortadoğu, haberler, yisrael katz, şam, suriye, i̇srail, cumhurbaşkanlığı sarayı, dürzi, dürziler

İsrail'den Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bir hedefe saldırı

10:21 02.05.2025
© AP Photo / Dia Photo/Ugur YildirimСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Dia Photo/Ugur Yildirim
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Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde Dürzi gruplar ile Suriyeli güçler arasında yaşanan çatışmaların ardından İsrail, bölgedeki bir hedefin imha edildiğini duyurdu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Dürzi grupları korumak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bir hedefi vurduklarını belirtti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz'la ortak açıklama yapan Netanyahu, Suriye hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalardan endişe duyduklarını kaydetti.

Çatışmaların Dürzileri tehdit ettiğini söyleyen Netanyahu, buna izin veremeyeceklerini ve bundan dolayı İsrail ordusunun Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bir hedefi imha ettiğinin altını çizdi.

Suriyeli güçlerin Şam'ın güneyine konuşlanmasına izin vermeyecekleri uyarısını gönderen Netanyahu, bu saldırıyla Şam yönetimine gereken mesajı verdiklerini vurguladı.

Son günlerde Şam'ın güneyindeki silahlı Dürzi gruplar ile Suriyeli güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Şam, Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Ceramane Mahallesi'nde başlayan ve Sahnaya semtine yayılan çatışmaların ardından kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu.

Gece saatlerinde Suriyeli güvenlik güçleri, Ceramane Mahallesi'nin önderleriyle varılan mutabakat uyarınca mahallenin girişine ekiplerini konuşlandırdığını açıklamıştı.
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