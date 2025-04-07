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Düğün salonlarından yeni formül: Yarım düğün modası başladı
Düğün salonlarından yeni formül: Yarım düğün modası başladı
Sputnik Türkiye
2024'te düğün maliyetlerinin yüzde 69 artmasıyla çiftler için alternatif arayışları hız kazandı. İstanbul Düğün Salonları İşletmeciliği Odası'nın yeni... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
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Düğün maliyetlerindeki artışa çözüm olarak 'yarım düğün' modeli yeni evlenenlere alternatif oldu.Yarım düğün modeli olarak adlandırılan yeni sistemde, nikah töreninin ardından sadece 2 saat süren kısa bir kutlama yapılabilecek. İstanbul Düğün Salonları İşletmeciliği Odası Başkanı Adem Sönmez, cumartesi ve pazar günleri 13.00-17.00 saatleri arasında bu kısa düğün paketlerinin sunulacağını açıklarken çiftlere yüzde 50 oranında tasarruf ettireceğini duyurdu.2024 yılında düğün maliyetlerinin yüzde 69 oranında artması, birçok çifti alternatif arayışlarına yöneltirken normal bir düğünün yaklaşık yarı fiyatına mal olan yarım düğün modeli, özellikle bütçesi kısıtlı çiftler için büyük kolaylık sağlayacak. NTV'nin haberine göre; Sektör temsilcileri, 'yarım düğün' modelinin salonlar açısından da avantajlı olduğunu vurgularken aynı gün içinde iki farklı düğün organizasyonu yapabilme imkanı sunan bu sistemin salonların verimliliğini artırmayı hedeflediğini ifade etti.İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası, sektördeki maliyetleri daha da düşürebilmek için KDV oranlarının yüzde 20'den yüzde 10'a indirilmesi talebini yinelerken indirimin hem salon işletmecilerine hem de çiftlere önemli bir rahatlama sağlayacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/evli-ciftin-dugun-fotograflari-15-yil-teslim-edilmedi-fotografciya-rekor-ceza-kesildi-1095150444.html
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düğün, düğün salonu, düğün saloncular ve organizasyoncular meslek birliği (düsob), düğün saloncuları ve organizasyoncular i̇şveren sendikası (düsoi̇ş), gelin, damat, i̇stanbul toplantı ve düğün salonu i̇şletmeleri odası
düğün, düğün salonu, düğün saloncular ve organizasyoncular meslek birliği (düsob), düğün saloncuları ve organizasyoncular i̇şveren sendikası (düsoi̇ş), gelin, damat, i̇stanbul toplantı ve düğün salonu i̇şletmeleri odası

Düğün salonlarından yeni formül: Yarım düğün modası başladı

20:44 07.04.2025 (güncellendi: 20:46 07.04.2025)
© AADüğün salonu
Düğün salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© AA
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2024'te düğün maliyetlerinin yüzde 69 artmasıyla çiftler için alternatif arayışları hız kazandı. İstanbul Düğün Salonları İşletmeciliği Odası'nın yeni hazırladığı düğün formatıyla çiftler nikah sonrası sadece 2 saat süren kısa düğün paketleriyle dünya evine girebilecek.
Düğün maliyetlerindeki artışa çözüm olarak 'yarım düğün' modeli yeni evlenenlere alternatif oldu.
Yarım düğün modeli olarak adlandırılan yeni sistemde, nikah töreninin ardından sadece 2 saat süren kısa bir kutlama yapılabilecek. İstanbul Düğün Salonları İşletmeciliği Odası Başkanı Adem Sönmez, cumartesi ve pazar günleri 13.00-17.00 saatleri arasında bu kısa düğün paketlerinin sunulacağını açıklarken çiftlere yüzde 50 oranında tasarruf ettireceğini duyurdu.
2024 yılında düğün maliyetlerinin yüzde 69 oranında artması, birçok çifti alternatif arayışlarına yöneltirken normal bir düğünün yaklaşık yarı fiyatına mal olan yarım düğün modeli, özellikle bütçesi kısıtlı çiftler için büyük kolaylık sağlayacak. NTV'nin haberine göre; Sektör temsilcileri, 'yarım düğün' modelinin salonlar açısından da avantajlı olduğunu vurgularken aynı gün içinde iki farklı düğün organizasyonu yapabilme imkanı sunan bu sistemin salonların verimliliğini artırmayı hedeflediğini ifade etti.
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası, sektördeki maliyetleri daha da düşürebilmek için KDV oranlarının yüzde 20'den yüzde 10'a indirilmesi talebini yinelerken indirimin hem salon işletmecilerine hem de çiftlere önemli bir rahatlama sağlayacağını söyledi.
Evlilik- Nikah- Düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
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