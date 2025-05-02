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Yarısı Bizden Kampanyası destek tutarları ne kadar? 5 soruda merak edilenler
Yarısı Bizden Kampanyası destek tutarları ne kadar? 5 soruda merak edilenler
Sputnik Türkiye
Yarısı Bizden kampanyasında hibe, kredi ve taşınma destekleri artırıldı. Konutlar için toplam 1 milyon 875 bin TL, iş yerleri için 1 milyon TL destek verilecek. İşte 5 soruda tüm detaylar.
2025-05-02T08:05+0300
2025-05-02T08:05+0300
yaşam
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
toki̇
yarısı bizden
kentsel dönüşüm
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarının artırıldığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 2023 yılında başlatılan ve İstanbul’un tüm ilçelerini kapsayan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara hibe, kredi ve taşınma yardımını kapsayan destek ödemeleri yapılıyor.1. Kampanyada destek tutarları ne kadar arttı?Konutlar için daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL’ye, yine 700 bin TL olan kredi desteği 875 bin TL’ye, 100 bin TL olan taşınma yardımı ise 125 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece bir ev için toplam destek tutarı 1 milyon 875 bin TL’ye yükselmiş oldu.2. İş yerleri için ne kadar destek verilecek?İş yerleri için 350 bin TL olan hibe 437 bin 500 TL’ye, 350 bin TL olan kredi desteği de 437 bin 500 TL’ye yükseltildi. Taşınma yardımı 125 bin TL olarak güncellendi. Böylece bir iş yerinin dönüşümü için sunulan toplam destek miktarı 1 milyon TL oldu. Ayrıca, hak sahiplerinin diğer her bir dükkanı için 875 bin TL kredi imkânı sağlanacak.3. TOKİ ve Emlak Konut projelerinde sistem nasıl işleyecek?Alan bazlı büyük dönüşümler için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği yapıyor. Vatandaşlar bu dönüşüm projelerinde 875 bin TL'lik hibe desteğinden yararlanabiliyor.İnşaat sürecini TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor ve hibe, bina maliyetinden düşürülüyor. Kalan tutar ise uzun vadeli, uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.4. Kredilerin geri ödemesi nasıl olacak?Kredi ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vadeli kredi ödemelerinin ilk yılı faizsiz, sonrasında ise geri ödemeler TÜFE oranının yarısı kadar güncellenerek yapılacak. Bu sayede vatandaşlar, kentsel dönüşüm sürecinde ödeme konusunda da rahatlatılıyor.5. Kampanyadan şu ana kadar kaç konut yararlandı?İstanbul genelinde kampanya kapsamında 21 bin ev ve iş yerinin inşası sürüyor. Ayrıca 41 bin konut için proje süreci devam ediyor. Kampanyaya ek olarak, bakanlık İstanbul’un 39 ilçesinde 365 farklı alanda kentsel dönüşüm yürütüyor.2012’den bu yana kentte 923 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı, 208 bin 915 bağımsız bölümde ise süreç devam ediyor.
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yarısı bizden 2025, kentsel dönüşüm desteği, yarısı bizden kampanyası güncel tutar, yarısı bizden ne kadar destek veriyor, konut dönüşüm desteği 2025, iş yeri kentsel dönüşüm desteği, toki̇ kentsel dönüşüm, emlak konut dönüşüm projeleri, kentsel dönüşüm kredi şartları, 875 bin tl hibe, i̇stanbul dönüşüm yardımı
yarısı bizden 2025, kentsel dönüşüm desteği, yarısı bizden kampanyası güncel tutar, yarısı bizden ne kadar destek veriyor, konut dönüşüm desteği 2025, iş yeri kentsel dönüşüm desteği, toki̇ kentsel dönüşüm, emlak konut dönüşüm projeleri, kentsel dönüşüm kredi şartları, 875 bin tl hibe, i̇stanbul dönüşüm yardımı

Yarısı Bizden Kampanyası destek tutarları ne kadar? 5 soruda merak edilenler

08:05 02.05.2025
© FotoğrafYarısı Bizden Kampanyası destek tutarları ne kadar? 5 soruda merak edilenler
Yarısı Bizden Kampanyası destek tutarları ne kadar? 5 soruda merak edilenler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© Fotoğraf
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İstanbul’un kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarının artırıldığını açıklandı. Daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL’ye yine 700 bin TL olan kredi tutarı da 875 bin TL’ye çıkarıldı. İşte 5 soruda merak edilenler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarının artırıldığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 2023 yılında başlatılan ve İstanbul’un tüm ilçelerini kapsayan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara hibe, kredi ve taşınma yardımını kapsayan destek ödemeleri yapılıyor.

1. Kampanyada destek tutarları ne kadar arttı?

Konutlar için daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL’ye, yine 700 bin TL olan kredi desteği 875 bin TL’ye, 100 bin TL olan taşınma yardımı ise 125 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece bir ev için toplam destek tutarı 1 milyon 875 bin TL’ye yükselmiş oldu.

2. İş yerleri için ne kadar destek verilecek?

İş yerleri için 350 bin TL olan hibe 437 bin 500 TL’ye, 350 bin TL olan kredi desteği de 437 bin 500 TL’ye yükseltildi. Taşınma yardımı 125 bin TL olarak güncellendi. Böylece bir iş yerinin dönüşümü için sunulan toplam destek miktarı 1 milyon TL oldu. Ayrıca, hak sahiplerinin diğer her bir dükkanı için 875 bin TL kredi imkânı sağlanacak.

3. TOKİ ve Emlak Konut projelerinde sistem nasıl işleyecek?

Alan bazlı büyük dönüşümler için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği yapıyor. Vatandaşlar bu dönüşüm projelerinde 875 bin TL'lik hibe desteğinden yararlanabiliyor.
İnşaat sürecini TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor ve hibe, bina maliyetinden düşürülüyor. Kalan tutar ise uzun vadeli, uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

4. Kredilerin geri ödemesi nasıl olacak?

Kredi ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vadeli kredi ödemelerinin ilk yılı faizsiz, sonrasında ise geri ödemeler TÜFE oranının yarısı kadar güncellenerek yapılacak. Bu sayede vatandaşlar, kentsel dönüşüm sürecinde ödeme konusunda da rahatlatılıyor.

5. Kampanyadan şu ana kadar kaç konut yararlandı?

İstanbul genelinde kampanya kapsamında 21 bin ev ve iş yerinin inşası sürüyor. Ayrıca 41 bin konut için proje süreci devam ediyor. Kampanyaya ek olarak, bakanlık İstanbul’un 39 ilçesinde 365 farklı alanda kentsel dönüşüm yürütüyor.
2012’den bu yana kentte 923 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı, 208 bin 915 bağımsız bölümde ise süreç devam ediyor.
TOKİ iş yeri ve konut satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
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