https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/istanbul-ankara-izmir-dahil-tokinin-60-ay-vadeyle-33-ilde-is-yeri-satisi-ne-zaman-detaylar-1094181703.html

İstanbul, Ankara, İzmir dahil: TOKİ'nin 60 ay vadeyle 33 ilde iş yeri satışı ne zaman? Detaylar açıklandı

İstanbul, Ankara, İzmir dahil: TOKİ'nin 60 ay vadeyle 33 ilde iş yeri satışı ne zaman? Detaylar açıklandı

Sputnik Türkiye

TOKİ, 33 ilde 454 iş yerini %15 peşinat ve 60 ay vade avantajıyla açık artırmayla satışa sunuyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok şehirde iş yeri sahibi olma fırsatını kaçırmayın. Peki, TOKİ iş yeri satışı ne zaman?

2025-03-04T14:40+0300

2025-03-04T14:40+0300

2025-03-04T14:40+0300

ekonomi̇

türkiye

ankara

i̇zmir

toplu konut i̇daresi başkanlığı

toki̇

açık artırma

arsa satışı

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TOKİ tarafından düzenlenecek açık artırmada, 33 ilde yer alan toplam 454 iş yeri sahibi bulunacak. Bu işlemde, ilgilenen gerçek veya tüzel kişiler, satışa katılmak için yüzde 15 peşinat ödeyerek 60 ay vadeyle ödeme yapma imkânı bulacak.TOKİ i̇ş yeri satışı ne zaman ve nerede?TOKİ iş yeri satışı, 18-19 Mart 2025 tarihlerinde saat 10.30'da düzenlenecek. Açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Ayrıca, isteyenler online katılım sağlayabilecek. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, belirlenen katılım teminatlarını Türkiye Halk Bankası AŞ veya T.C. Ziraat Bankası AŞ şubelerine yatırmaları gerekiyor.Hangi i̇llerde i̇ş yeri satılacak?TOKİ tarafından açık artırmayla satılacak 454 iş yeri, şu 33 ilde yer alıyor:Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova.TOKİ 33 il arsa satışı başvuru şartları neler? Teminat tutarları ne kadar?İş yeri satın almak isteyenlerin, başvuru sırasında katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Teminat tutarları, iş yerinin muhammen bedeline göre değişiklik gösteriyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/tokiden-81-ilde-099-faizli-kredi-ve-uygun-vade-secenekleri-konut-basvurulari-basladi-nasil-ve-1094161767.html

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türkiye, ankara, i̇zmir, toplu konut i̇daresi başkanlığı, toki̇, açık artırma, arsa satışı