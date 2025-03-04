https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/istanbul-ankara-izmir-dahil-tokinin-60-ay-vadeyle-33-ilde-is-yeri-satisi-ne-zaman-detaylar-1094181703.html
İstanbul, Ankara, İzmir dahil: TOKİ'nin 60 ay vadeyle 33 ilde iş yeri satışı ne zaman? Detaylar açıklandı
İstanbul, Ankara, İzmir dahil: TOKİ'nin 60 ay vadeyle 33 ilde iş yeri satışı ne zaman? Detaylar açıklandı
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TOKİ, 33 ilde 454 iş yerini %15 peşinat ve 60 ay vade avantajıyla açık artırmayla satışa sunuyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok şehirde iş yeri sahibi olma fırsatını kaçırmayın. Peki, TOKİ iş yeri satışı ne zaman?
2025-03-04T14:40+0300
2025-03-04T14:40+0300
2025-03-04T14:40+0300
ekonomi̇
türkiye
ankara
i̇zmir
toplu konut i̇daresi başkanlığı
toki̇
açık artırma
arsa satışı
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TOKİ tarafından düzenlenecek açık artırmada, 33 ilde yer alan toplam 454 iş yeri sahibi bulunacak. Bu işlemde, ilgilenen gerçek veya tüzel kişiler, satışa katılmak için yüzde 15 peşinat ödeyerek 60 ay vadeyle ödeme yapma imkânı bulacak.TOKİ i̇ş yeri satışı ne zaman ve nerede?TOKİ iş yeri satışı, 18-19 Mart 2025 tarihlerinde saat 10.30'da düzenlenecek. Açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Ayrıca, isteyenler online katılım sağlayabilecek. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, belirlenen katılım teminatlarını Türkiye Halk Bankası AŞ veya T.C. Ziraat Bankası AŞ şubelerine yatırmaları gerekiyor.Hangi i̇llerde i̇ş yeri satılacak?TOKİ tarafından açık artırmayla satılacak 454 iş yeri, şu 33 ilde yer alıyor:Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova.TOKİ 33 il arsa satışı başvuru şartları neler? Teminat tutarları ne kadar?İş yeri satın almak isteyenlerin, başvuru sırasında katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Teminat tutarları, iş yerinin muhammen bedeline göre değişiklik gösteriyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/tokiden-81-ilde-099-faizli-kredi-ve-uygun-vade-secenekleri-konut-basvurulari-basladi-nasil-ve-1094161767.html
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türkiye, ankara, i̇zmir, toplu konut i̇daresi başkanlığı, toki̇, açık artırma, arsa satışı
türkiye, ankara, i̇zmir, toplu konut i̇daresi başkanlığı, toki̇, açık artırma, arsa satışı
İstanbul, Ankara, İzmir dahil: TOKİ'nin 60 ay vadeyle 33 ilde iş yeri satışı ne zaman? Detaylar açıklandı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 33 ilde 454 iş yerini açık artırmayla satışa çıkarıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de yer aldığı satışa hem fiziksel hem de online katılım mümkün olacak. Açık artırmada iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade fırsatıyla sahip olunabilecek. İşte detaylar…
TOKİ tarafından düzenlenecek açık artırmada, 33 ilde yer alan toplam 454 iş yeri sahibi bulunacak. Bu işlemde, ilgilenen gerçek veya tüzel kişiler, satışa katılmak için yüzde 15 peşinat ödeyerek 60 ay vadeyle ödeme yapma imkânı bulacak.
TOKİ i̇ş yeri satışı ne zaman ve nerede?
TOKİ iş yeri satışı, 18-19 Mart 2025 tarihlerinde saat 10.30'da düzenlenecek. Açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Ayrıca, isteyenler online katılım sağlayabilecek. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, belirlenen katılım teminatlarını Türkiye Halk Bankası AŞ veya T.C. Ziraat Bankası AŞ şubelerine yatırmaları gerekiyor.
Hangi i̇llerde i̇ş yeri satılacak?
TOKİ tarafından açık artırmayla satılacak 454 iş yeri, şu 33 ilde yer alıyor:
Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova.
TOKİ 33 il arsa satışı başvuru şartları neler? Teminat tutarları ne kadar?
İş yeri satın almak isteyenlerin, başvuru sırasında katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Teminat tutarları, iş yerinin muhammen bedeline göre değişiklik gösteriyor:
699.999 TL’ye kadar olan iş yerleri
için 40.000 TL
700.000 – 1.499.999 TL
arasındaki iş yerleri için 100.000 TL
1.500.000 – 3.999.999 TL
arasındaki iş yerleri için 200.000 TL
4.000.000 TL ve üzerindeki iş yerleri
için 500.000 TL