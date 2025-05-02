https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/vali-gul-uyardi-dilencilikte-en-sik-karsilasilan-sahte-hastalik-ve-copten-yemek-yeme-magduriyeti-1095851437.html
Vali Gül uyardı: Dilencilikte en sık karşılaşılan sahte hastalık ve çöpten yemek yeme mağduriyeti
Vali Gül uyardı: Dilencilikte en sık karşılaşılan sahte hastalık ve çöpten yemek yeme mağduriyeti
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül, toplu taşımada bayılan bir kişiye yardımcı olan ve bunu gözyaşlarıyla anlatan genç bir kızın videosunu alıntılayarak "Bu Bir... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T06:46+0300
2025-05-02T06:46+0300
2025-05-02T06:52+0300
türki̇ye
i̇stanbul
davut gül
i̇stanbul valiliği
dolandırıcılık
dilenci
epilepsi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072096731_0:328:2048:1480_1920x0_80_0_0_a2fdfb1d55aa400d62223f47f1c3e3a5.jpg
Sosyal medyada gündem olan bir videoda, gözyaşları içinde yaşadığı bir deneyimi anlatan genç kız, toplu taşımada epilepsi krizi geçiren birisine yardım ettiği anları anlattı. "Bindiği otobüste epilepsi krizi geçiren kişiye müdahale eden genç, sonrasında yaşananları gözyaşları içinde anlattı" başlığıyla paylaşılan videoyu alıntılayan İstanbul Valisi Davut Gül, bunun en sık karşılaşılan 'dolandırıcılık ve dilencilik' yöntemlerinden biri olduğunu belirtti. Gül sosyal medyada gündem olan olayla ilgili "Raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderleri devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Bu, eczacılarımızın da yakından bildiği bir uygulamadır" değerlendirmesini yaptı. "Dikkat! Bu Bir Dolandırıcılık Yöntemidir" değerlendirmesini yapan Vali Gül, dilencilikle mücadelede en sık karşılaşılan yöntemlerden birinin sahte hastalık ve mağduriyet hikayeleri olduğunu belirterek, "Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez. Toplumumuzun huzuru ve güvenliği için lütfen dikkatli ve duyarlı olalım" ifadesini kullandı.'Çöpten çocuğuyla yemek yiyen sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez'Raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderlerinin devlet tarafından karşılandığına, bunun eczacıların da yakından bildiği bir uygulama olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/dilencilerin-uzerinden-cikan-para-zabitayi-sasirtti-1095163174.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072096731_0:136:2048:1672_1920x0_80_0_0_b175e6844fc67ef0aaa3af4ab19b3e71.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, davut gül, i̇stanbul valiliği, dolandırıcılık, dilenci, epilepsi
i̇stanbul, davut gül, i̇stanbul valiliği, dolandırıcılık, dilenci, epilepsi
Vali Gül uyardı: Dilencilikte en sık karşılaşılan sahte hastalık ve çöpten yemek yeme mağduriyeti
06:46 02.05.2025 (güncellendi: 06:52 02.05.2025)
İstanbul Valisi Davut Gül, toplu taşımada bayılan bir kişiye yardımcı olan ve bunu gözyaşlarıyla anlatan genç bir kızın videosunu alıntılayarak "Bu Bir Dolandırıcılık Yöntemidir" dedi. Vali Gül, "Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada gündem olan bir videoda, gözyaşları içinde yaşadığı bir deneyimi anlatan genç kız, toplu taşımada epilepsi krizi geçiren birisine yardım ettiği anları anlattı. "Bindiği otobüste epilepsi krizi geçiren kişiye müdahale eden genç, sonrasında yaşananları gözyaşları içinde anlattı" başlığıyla paylaşılan videoyu alıntılayan İstanbul Valisi Davut Gül, bunun en sık karşılaşılan 'dolandırıcılık ve dilencilik' yöntemlerinden biri olduğunu belirtti.
Gül sosyal medyada gündem olan olayla ilgili "Raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderleri devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Bu, eczacılarımızın da yakından bildiği bir uygulamadır" değerlendirmesini yaptı.
"Dikkat! Bu Bir Dolandırıcılık Yöntemidir" değerlendirmesini yapan Vali Gül, dilencilikle mücadelede en sık karşılaşılan yöntemlerden birinin sahte hastalık ve mağduriyet hikayeleri olduğunu belirterek, "Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez. Toplumumuzun huzuru ve güvenliği için lütfen dikkatli ve duyarlı olalım" ifadesini kullandı.
'Çöpten çocuğuyla yemek yiyen sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez'
Raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderlerinin devlet tarafından karşılandığına, bunun eczacıların da yakından bildiği bir uygulama olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:
"Dilencilikle mücadelede en sık karşılaşılan yöntemlerden biri sahte hastalık ve mağduriyet hikayeleridir. Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez. Toplumumuzun huzuru ve güvenliği için lütfen dikkatli ve duyarlı olalım. Zekat ve sadakalarınızı doğrudan tanıdığınız ihtiyaç sahiplerine veya güvendiğiniz kurumlara ulaştırınız."