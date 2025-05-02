https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/vali-gul-uyardi-dilencilikte-en-sik-karsilasilan-sahte-hastalik-ve-copten-yemek-yeme-magduriyeti-1095851437.html

Vali Gül uyardı: Dilencilikte en sık karşılaşılan sahte hastalık ve çöpten yemek yeme mağduriyeti

Vali Gül uyardı: Dilencilikte en sık karşılaşılan sahte hastalık ve çöpten yemek yeme mağduriyeti

Sputnik Türkiye

İstanbul Valisi Davut Gül, toplu taşımada bayılan bir kişiye yardımcı olan ve bunu gözyaşlarıyla anlatan genç bir kızın videosunu alıntılayarak "Bu Bir... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T06:46+0300

2025-05-02T06:46+0300

2025-05-02T06:52+0300

türki̇ye

i̇stanbul

davut gül

i̇stanbul valiliği

dolandırıcılık

dilenci

epilepsi

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Sosyal medyada gündem olan bir videoda, gözyaşları içinde yaşadığı bir deneyimi anlatan genç kız, toplu taşımada epilepsi krizi geçiren birisine yardım ettiği anları anlattı. "Bindiği otobüste epilepsi krizi geçiren kişiye müdahale eden genç, sonrasında yaşananları gözyaşları içinde anlattı" başlığıyla paylaşılan videoyu alıntılayan İstanbul Valisi Davut Gül, bunun en sık karşılaşılan 'dolandırıcılık ve dilencilik' yöntemlerinden biri olduğunu belirtti. Gül sosyal medyada gündem olan olayla ilgili "Raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderleri devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Bu, eczacılarımızın da yakından bildiği bir uygulamadır" değerlendirmesini yaptı. "Dikkat! Bu Bir Dolandırıcılık Yöntemidir" değerlendirmesini yapan Vali Gül, dilencilikle mücadelede en sık karşılaşılan yöntemlerden birinin sahte hastalık ve mağduriyet hikayeleri olduğunu belirterek, "Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez. Toplumumuzun huzuru ve güvenliği için lütfen dikkatli ve duyarlı olalım" ifadesini kullandı.'Çöpten çocuğuyla yemek yiyen sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez'Raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderlerinin devlet tarafından karşılandığına, bunun eczacıların da yakından bildiği bir uygulama olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/dilencilerin-uzerinden-cikan-para-zabitayi-sasirtti-1095163174.html

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i̇stanbul, davut gül, i̇stanbul valiliği, dolandırıcılık, dilenci, epilepsi