https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/kuzey-kibris-saglik-bakanligindan-volkan-konakin-vefatina-iliskin-aciklama-ambulansin-ulasim-suresi-1095119057.html
Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak'ın vefatına ilişkin açıklama: Ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir
Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak'ın vefatına ilişkin açıklama: Ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir
Sputnik Türkiye
Sanatçı Volkan Konak'ın Kuzey Kıbrıs'ta vefatıyla ilgili yapılan yorumlar sonrası Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bir açıklamada bulunarak, sağlık ekiplerinin... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T23:16+0300
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Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından sanatçı Volkan Konak'ın sahnede fenalaşarak yaşamını yitirmesiyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.Kamera kayıtlarıyla dakika dakika ayrıntı verilen açıklamada 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.27'de Volkan Konak'ın sahnede fenalaşıp ve yere düştüğü; saat 23.29'da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne çağrı yapıldığı, çağrının hemen ardından Yeni İskele'den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibinin saat 23.37'de 8 dakika içinde olay yerine ulaştığı ifade edildi.Açıklamada uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde, ambulansın ulaşım süresinin ideal bir süre olduğu ve ekiplerin zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirdiği belirtildi.Konak'ın ölümüyle ilgili iddialara yönelik şunlar ifade edildi:Açıklamada, konser alanında bulunan bir göğüs cerrahı ve anestezi uzmanı tarafından 112 ekibi olay yerine gelene kadar Konak'a ilk müdahalenin gerçekleştirildiği ve sanatçıda ilk andan itibaren 'nabız, solunum ve şuurun bulunmadığı' bilgisinin bakanlığın sağlık ekibine iletildiği doğrulandı.'İlk muayenede nabız ve solunum tespit edilmemiştir'Konser alanına sevk edilen ambulansın tam donanımlı olduğu bildirilen açılamada şu ifadelere yer verildi:Kuzey Kıbrıs polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, Konak'ın kesin ölüm nedeninin tetkikler sonucunda tespit edileceği duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/akillardaki-soru-zamaninda-mudahale-edilebilseydi-volkan-konak-kurtarilabilir-miydi--1095032506.html
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volkan konak, kuzey kıbrıs, sağlık bakanlığı
volkan konak, kuzey kıbrıs, sağlık bakanlığı
Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak'ın vefatına ilişkin açıklama: Ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir
23:16 03.04.2025 (güncellendi: 23:17 03.04.2025)
Sanatçı Volkan Konak'ın Kuzey Kıbrıs'ta vefatıyla ilgili yapılan yorumlar sonrası Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bir açıklamada bulunarak, sağlık ekiplerinin sanatçıya zamanında müdahale ettiğini belirtti. Açıklamada ambulansın 8 dakika içinde olay yerine ulaştığı aktarıldı.
Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından sanatçı Volkan Konak'ın sahnede fenalaşarak yaşamını yitirmesiyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.
Kamera kayıtlarıyla dakika dakika ayrıntı verilen açıklamada 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.27'de Volkan Konak'ın sahnede fenalaşıp ve yere düştüğü; saat 23.29'da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne çağrı yapıldığı, çağrının hemen ardından Yeni İskele'den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibinin saat 23.37'de 8 dakika içinde olay yerine ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde, ambulansın ulaşım süresinin ideal bir süre olduğu ve ekiplerin zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirdiği belirtildi.
Konak'ın ölümüyle ilgili iddialara yönelik şunlar ifade edildi:
Basında iddia edildiği gibi ambulans ve sağlık ekibi uzak bir noktadan değil, en yakın merkez olan İskele'den konserin yapıldığı otele intikal etmiştir. Olay yerine ulaşan doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekip sanatçı Konak'a gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yapmıştır.
Açıklamada, konser alanında bulunan bir göğüs cerrahı ve anestezi uzmanı tarafından 112 ekibi olay yerine gelene kadar Konak'a ilk müdahalenin gerçekleştirildiği ve sanatçıda ilk andan itibaren 'nabız, solunum ve şuurun bulunmadığı' bilgisinin bakanlığın sağlık ekibine iletildiği doğrulandı.
'İlk muayenede nabız ve solunum tespit edilmemiştir'
Konser alanına sevk edilen ambulansın tam donanımlı olduğu bildirilen açılamada şu ifadelere yer verildi:
Olay günü, doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibimiz, vakaya hızla ulaşarak gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yapmıştır. Yapılan tüm temel yaşam desteği girişimlerine rağmen hiçbir yanıt alınamamıştır. Olay yerine giden 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede nabız ve solunum tespit edilmemiştir ve şuurunun tamamen kapalı olduğu belirtilmiştir. 112 acil ekibimizin ilk müdahalelerinin ardından, hasta hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada acil servis ekibi ve alanında uzman doktorların tüm çabalarına rağmen maalesef olumlu bir sonuç alınamamıştır. Değerli sanatçımız Volkan Konak'ın vefatından derin üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade eder, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.
Kuzey Kıbrıs polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, Konak'ın kesin ölüm nedeninin tetkikler sonucunda tespit edileceği duyurulmuştu.