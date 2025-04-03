https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/kuzey-kibris-saglik-bakanligindan-volkan-konakin-vefatina-iliskin-aciklama-ambulansin-ulasim-suresi-1095119057.html

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak'ın vefatına ilişkin açıklama: Ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak'ın vefatına ilişkin açıklama: Ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir

Sputnik Türkiye

Sanatçı Volkan Konak'ın Kuzey Kıbrıs'ta vefatıyla ilgili yapılan yorumlar sonrası Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bir açıklamada bulunarak, sağlık ekiplerinin... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T23:16+0300

2025-04-03T23:16+0300

2025-04-03T23:17+0300

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volkan konak

kuzey kıbrıs

sağlık bakanlığı

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Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından sanatçı Volkan Konak'ın sahnede fenalaşarak yaşamını yitirmesiyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.Kamera kayıtlarıyla dakika dakika ayrıntı verilen açıklamada 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.27'de Volkan Konak'ın sahnede fenalaşıp ve yere düştüğü; saat 23.29'da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne çağrı yapıldığı, çağrının hemen ardından Yeni İskele'den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibinin saat 23.37'de 8 dakika içinde olay yerine ulaştığı ifade edildi.Açıklamada uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde, ambulansın ulaşım süresinin ideal bir süre olduğu ve ekiplerin zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirdiği belirtildi.Konak'ın ölümüyle ilgili iddialara yönelik şunlar ifade edildi:Açıklamada, konser alanında bulunan bir göğüs cerrahı ve anestezi uzmanı tarafından 112 ekibi olay yerine gelene kadar Konak'a ilk müdahalenin gerçekleştirildiği ve sanatçıda ilk andan itibaren 'nabız, solunum ve şuurun bulunmadığı' bilgisinin bakanlığın sağlık ekibine iletildiği doğrulandı.'İlk muayenede nabız ve solunum tespit edilmemiştir'Konser alanına sevk edilen ambulansın tam donanımlı olduğu bildirilen açılamada şu ifadelere yer verildi:Kuzey Kıbrıs polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, Konak'ın kesin ölüm nedeninin tetkikler sonucunda tespit edileceği duyurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/akillardaki-soru-zamaninda-mudahale-edilebilseydi-volkan-konak-kurtarilabilir-miydi--1095032506.html

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