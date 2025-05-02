https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/trumptan-dini-ozgurlukler-komisyonu-karari-ulkemize-dini-geri-getiriyoruz-1095851257.html
Trump'tan 'dini özgürlükler komisyonu' kararı: 'Ülkemize dini geri getiriyoruz'
Trump'tan 'dini özgürlükler komisyonu' kararı: 'Ülkemize dini geri getiriyoruz'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 'Dini Özgürlükler Komisyonu'kurulmasına yönelik kararnameyi imzaladığı törende, "Ülkemize dini geri getiriyoruz ve bu önemli bir... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T04:22+0300
2025-05-02T04:22+0300
2025-05-02T04:22+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 'Dini Özgürlükler Komisyonu' kurulmasına yönelik bir kararname imzaladı.Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamlarının da katıldığı imza töreninde konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:Konuşmasının devamında Trump, ABD'deki tüm dinlerin özgürce yaşanabilmesi ve özellikle antisemitizmle mücadele edilmesi yolunda önemli bir adım attıklarını ifade ederek kürsüdeki yerini din adamlarına bıraktı.Trumpın konuşmasının ardından kürsüde bulunan din adamları dua etti. Trump'ın 'İmam Habeş' ismiyle kürsüye davet ettiği Amerikalı Müslüman din adamı, 'ulusal ve küresel barışı' içeren bir dua etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/trump-irandan-petrol-ya-da-petrokimyasal-alanlar-yaptirimla-tabi-tutulacak-1095847665.html
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donald trump, abd, din, din adamı, din özgürlüğü
Trump'tan 'dini özgürlükler komisyonu' kararı: 'Ülkemize dini geri getiriyoruz'
ABD Başkanı Donald Trump, 'Dini Özgürlükler Komisyonu'kurulmasına yönelik kararnameyi imzaladığı törende, "Ülkemize dini geri getiriyoruz ve bu önemli bir mesele" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 'Dini Özgürlükler Komisyonu' kurulmasına yönelik bir kararname imzaladı.
Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamlarının da katıldığı imza töreninde konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Beyaz Saray'da daha önce böyle bir şey hiç yapılmadı. Başka hiçbir başkan buna izin vermedi. Kilise ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyorlar. Ancak ayrılık olsun ya da olmasın, siz şu anda Beyaz Saray'da olmanız gereken yerdesiniz. Biz ülkemize dini geri getiriyoruz ve bu önemli bir mesele."
Konuşmasının devamında Trump, ABD'deki tüm dinlerin özgürce yaşanabilmesi ve özellikle antisemitizmle mücadele edilmesi yolunda önemli bir adım attıklarını ifade ederek kürsüdeki yerini din adamlarına bıraktı.
Trumpın konuşmasının ardından kürsüde bulunan din adamları dua etti. Trump'ın 'İmam Habeş' ismiyle kürsüye davet ettiği Amerikalı Müslüman din adamı, 'ulusal ve küresel barışı' içeren bir dua etti.