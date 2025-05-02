https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/trump-bm-kuruluslarina-yapilan-katkilarin-cogunun-kesilmesini-onerdi-1095874807.html
Trump, BM kuruluşlarına yapılan katkıların çoğunun kesilmesini önerdi
Trump, BM kuruluşlarına yapılan katkıların çoğunun kesilmesini önerdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, DSÖ ve UNESCO da dahil olmak üzere BM kuruluşlarına yapılan katkıların çoğunun kesilmesini önerdi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T18:54+0300
2025-05-02T18:54+0300
2025-05-02T18:52+0300
dünya
abd
beyaz saray
bütçe
bm
birleşmiş milletler (bm)
unesco
dünya sağlık örgütü (dsö)
katkı payı
donald trump
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Beyaz Saray'ın gelecek mali yıla ilişkin bütçe taslağı metninde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNESCO da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yapılan katkıların çoğunun askıya alınmasını önerdiği belirtildi.Belgede, “Bütçe, BM, UNESCO ve DSÖ’nün düzenli bütçesi de dahil olmak üzere BM ve diğer uluslararası kuruluşlara yapılan zorunlu ve gönüllü katkıların çoğunu durduruyor” ifadelerine yer verildi.ABD liderinin ayrıca BM barışı koruma operasyonlarının finansmanının da tamamen durdurulmasını önerdiği kaydedilerek, “Bütçe, son dönemdeki başarısızlıklar ve yüksek katılım maliyeti nedeniyle BM ve diğer örgütlerin etkisiz barışı koruma misyonlarına finansman sağlamayı öngörmüyor” denildi.ABD'nin tarihsel olarak uluslararası barışı koruma giderlerinin büyük bir kısmını üstlendiği, ancak bu uygulamanın artık ülkenin çıkarına olmadığı vurgulandı.ABD’nin durdurmayı planladığı BM kuruluşlarına katkı payının 1.614 milyar dolara tekabül ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/beyaz-sarayda-ukrayna-ile-yapilan-kaynak-anlasmasinin-ardindan-atilacak-adimlara-iliskin-fikir-1095874348.html
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abd, beyaz saray, bütçe, bm, birleşmiş milletler (bm), unesco, dünya sağlık örgütü (dsö), katkı payı, donald trump
abd, beyaz saray, bütçe, bm, birleşmiş milletler (bm), unesco, dünya sağlık örgütü (dsö), katkı payı, donald trump
Trump, BM kuruluşlarına yapılan katkıların çoğunun kesilmesini önerdi
ABD Başkanı Trump, DSÖ ve UNESCO da dahil olmak üzere BM kuruluşlarına yapılan katkıların çoğunun kesilmesini önerdi.
Beyaz Saray'ın gelecek mali yıla ilişkin bütçe taslağı metninde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNESCO da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yapılan katkıların çoğunun askıya alınmasını önerdiği belirtildi.
Belgede, “Bütçe, BM, UNESCO ve DSÖ’nün düzenli bütçesi de dahil olmak üzere BM ve diğer uluslararası kuruluşlara yapılan zorunlu ve gönüllü katkıların çoğunu durduruyor” ifadelerine yer verildi.
ABD liderinin ayrıca BM barışı koruma operasyonlarının finansmanının da tamamen durdurulmasını önerdiği kaydedilerek, “Bütçe, son dönemdeki başarısızlıklar ve yüksek katılım maliyeti nedeniyle BM ve diğer örgütlerin etkisiz barışı koruma misyonlarına finansman sağlamayı öngörmüyor” denildi.
ABD'nin tarihsel olarak uluslararası barışı koruma giderlerinin büyük bir kısmını üstlendiği, ancak bu uygulamanın artık ülkenin çıkarına olmadığı vurgulandı.
ABD’nin durdurmayı planladığı BM kuruluşlarına katkı payının 1.614 milyar dolara tekabül ettiği kaydedildi.