https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/trump-bm-kuruluslarina-yapilan-katkilarin-cogunun-kesilmesini-onerdi-1095874807.html

Trump, BM kuruluşlarına yapılan katkıların çoğunun kesilmesini önerdi

Trump, BM kuruluşlarına yapılan katkıların çoğunun kesilmesini önerdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, DSÖ ve UNESCO da dahil olmak üzere BM kuruluşlarına yapılan katkıların çoğunun kesilmesini önerdi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T18:54+0300

2025-05-02T18:54+0300

2025-05-02T18:52+0300

dünya

abd

beyaz saray

bütçe

bm

birleşmiş milletler (bm)

unesco

dünya sağlık örgütü (dsö)

katkı payı

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095386000_0:4:748:425_1920x0_80_0_0_7dfc08423dcdda16dcf9e37b046c57c7.png

Beyaz Saray'ın gelecek mali yıla ilişkin bütçe taslağı metninde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNESCO da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yapılan katkıların çoğunun askıya alınmasını önerdiği belirtildi.Belgede, “Bütçe, BM, UNESCO ve DSÖ’nün düzenli bütçesi de dahil olmak üzere BM ve diğer uluslararası kuruluşlara yapılan zorunlu ve gönüllü katkıların çoğunu durduruyor” ifadelerine yer verildi.ABD liderinin ayrıca BM barışı koruma operasyonlarının finansmanının da tamamen durdurulmasını önerdiği kaydedilerek, “Bütçe, son dönemdeki başarısızlıklar ve yüksek katılım maliyeti nedeniyle BM ve diğer örgütlerin etkisiz barışı koruma misyonlarına finansman sağlamayı öngörmüyor” denildi.ABD'nin tarihsel olarak uluslararası barışı koruma giderlerinin büyük bir kısmını üstlendiği, ancak bu uygulamanın artık ülkenin çıkarına olmadığı vurgulandı.ABD’nin durdurmayı planladığı BM kuruluşlarına katkı payının 1.614 milyar dolara tekabül ettiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/beyaz-sarayda-ukrayna-ile-yapilan-kaynak-anlasmasinin-ardindan-atilacak-adimlara-iliskin-fikir-1095874348.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, beyaz saray, bütçe, bm, birleşmiş milletler (bm), unesco, dünya sağlık örgütü (dsö), katkı payı, donald trump