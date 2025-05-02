https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/beyaz-sarayda-ukrayna-ile-yapilan-kaynak-anlasmasinin-ardindan-atilacak-adimlara-iliskin-fikir-1095874348.html
‘Beyaz Saray’da Ukrayna ile yapılan kaynak anlaşmasının ardından atılacak adımlara ilişkin fikir birliği yok’
‘Beyaz Saray’da Ukrayna ile yapılan kaynak anlaşmasının ardından atılacak adımlara ilişkin fikir birliği yok’
Sputnik Türkiye
Politico gazetesi, Beyaz Saray’da Ukrayna ile varılan doğal kaynaklar anlaşmasının ardından atılacak adımlar konusunda fikir birliği sağlanamadığını aktardı. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T18:05+0300
2025-05-02T18:05+0300
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Politico, ABD yönetiminden kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Beyaz Saray'da ABD ile Ukrayna arasında doğal kaynakların çıkarılması konusunda işbirliğine ilişkin varılan anlaşmanın ardından atılacak adımlar konusunda henüz bir fikir birliği olmadığını belirtti.Haberde bir kaynağın “Perşembe günü yetkililer anlaşmayı büyük bir başarı olarak duyursa da, Beyaz Saray içinde bundan sonra ne yapılacağı konusunda bir fikir birliği yok” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Kaynaklardan birinin, “Trump'ın bu yolu seçmesi halinde ilave yaptırımların bir sonraki adım olabileceğini” söylediği aktarılırken, Amerikan liderinin şu ana kadar bu konuda itidalli davrandığına dikkat çekildi.Ayrıca, Trump'ın başkanlık döneminin ilk 100 günü sona ererken yönetimin barış anlaşması konusunu aktif bir şekilde gündeme getirdiği, ancak bu süre zarfında bunu gerçekleştiremediği kaydedildi.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Washington ve Kiev'in Ukrayna'nın doğal kaynakları konusunda anlaşma imzaladığını açıklamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna ile yapılan doğal kaynaklar anlaşmasının ‘tarihi’ olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘önemli anlaşmalar yapma ve uzun vadeli barışı sağlama’ yeteneğini gösterdiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/abd-disisleri-bakani-rubiodan-ukrayna-itirafi-2014-sinirlarina-geri-geri-donemeyecek-1095853673.html
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abd, ukrayna, doğal kaynaklar, anlaşma, washington, beyaz saray, donald trump, karoline leavitt, politico
abd, ukrayna, doğal kaynaklar, anlaşma, washington, beyaz saray, donald trump, karoline leavitt, politico
‘Beyaz Saray’da Ukrayna ile yapılan kaynak anlaşmasının ardından atılacak adımlara ilişkin fikir birliği yok’
Politico gazetesi, Beyaz Saray’da Ukrayna ile varılan doğal kaynaklar anlaşmasının ardından atılacak adımlar konusunda fikir birliği sağlanamadığını aktardı.
Politico, ABD yönetiminden kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Beyaz Saray'da ABD ile Ukrayna arasında doğal kaynakların çıkarılması konusunda işbirliğine ilişkin varılan anlaşmanın ardından atılacak adımlar konusunda henüz bir fikir birliği olmadığını belirtti.
Haberde bir kaynağın “Perşembe günü yetkililer anlaşmayı büyük bir başarı olarak duyursa da, Beyaz Saray içinde bundan sonra ne yapılacağı konusunda bir fikir birliği yok” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Kaynaklardan birinin, “Trump'ın bu yolu seçmesi halinde ilave yaptırımların bir sonraki adım olabileceğini” söylediği aktarılırken, Amerikan liderinin şu ana kadar bu konuda itidalli davrandığına dikkat çekildi.
Ayrıca, Trump'ın başkanlık döneminin ilk 100 günü sona ererken yönetimin barış anlaşması konusunu aktif bir şekilde gündeme getirdiği, ancak bu süre zarfında bunu gerçekleştiremediği kaydedildi.
Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Washington ve Kiev'in Ukrayna'nın doğal kaynakları konusunda anlaşma imzaladığını açıklamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna ile yapılan doğal kaynaklar anlaşmasının ‘tarihi’ olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘önemli anlaşmalar yapma ve uzun vadeli barışı sağlama’ yeteneğini gösterdiğini ifade etmişti.