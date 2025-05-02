https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/altinda-tarihi-donemec-bugun-1530da-islam-memis-uyardi-aciklanacak-veri-her-seyi-degistirebilir-1095861097.html

Altında tarihi dönemeç, bugün 15.30'u işaret eden İslam Memiş uyardı: Açıklanacak veri her şeyi değiştirebilir

Altında tarihi dönemeç, bugün 15.30'u işaret eden İslam Memiş uyardı: Açıklanacak veri her şeyi değiştirebilir

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları için kritik saat 15.30! İslam Memiş’in değerlendirmeleri ve tarım dışı istihdam verisinin altın üzerindeki etkisiyle ilgili detaylar bu haberde.

2025-05-02T11:41+0300

2025-05-02T11:41+0300

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Altın fiyatlarında yön arayışı sürerken kritik açıklama geldi. Uzmanların gözleri bugün saat 15.30’da açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Bu verinin piyasalar üzerinde büyük bir etkisi olacağı öngörülüyor.Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran gram altın 3.958 TL seviyelerine kadar geriledi. Ons altında da benzer bir düşüş yaşandı. Yatırımcılar bu dalgalanma karşısında kararsız kaldı: Alım fırsatı mı, yoksa düşüş devam eder mi?Trump'ın açıklamaları fiyatları sarsıyorABD eski Başkanı Donald Trump’ın Çin'e yönelik sert gümrük tarifeleri açıklamaları, ardından gelen ılımlı mesajlar ve Fed Başkanı Powell ile ilgili ifadeleri altın piyasasında belirsizlik yarattı. Bu gelişmeler fiyatların hem yükselmesine hem de ani düşüşlerine zemin hazırladı.Altın uzmanı İslam Memiş: 15.30’a dikkat!Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. TSİ 15.30’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi sonrasında altın fiyatlarında sert bir dalgalanma bekleniyor. Memiş, özellikle bu verinin "sürprizli" bir yapıya sahip olduğunu belirtti.Memiş’ten altın yorumu: Ballı kaymak olabilirİslam Memiş, “Eğer baskılamalar devam ederse altın için ‘ballı kaymak’ olur” ifadesini kullanarak, uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu söyledi. Ancak 4.000 TL altına sarkmadan gram altında pozisyon alınmaması gerektiğini de vurguladı.Yatırımcı ne yapmalı?Uzmanlara göre bu dalgalanma sürecinde yatırımcıların aceleci olmaması gerekiyor. Piyasaları sakin bir şekilde izlemek ve teknik verileri baz alarak hareket etmek, daha sağlıklı bir strateji sunuyor.

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