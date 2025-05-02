https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/survivorda-elenen-isim-herkesi-sasirtti-adaya-kim-veda-etti-1095849801.html

Survivor'da elenen isim herkesi şaşırttı: Adaya kim veda etti?

Survivor'da elenen isim herkesi şaşırttı: Adaya kim veda etti?

Sputnik Türkiye

Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı. Eşleşme oyunlarında Batuhan ve Yusuf potadan çıkmayı başardı. Erkek eleme... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

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Survivor All Star'da eleme haftasında adaya veda eden isim Poyraz oldu.Dünya televizyonlarının sevilen yarışma programı Survivor'da Mavi Takım, bu haftaki üçüncü dokunulmazlık oyununu başarıyla kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Eşleşme oyunlarında Batuhan ve Yusuf'un potadan kurtulmayı başarması takımlarına moral oldu.Erkek eleme haftasında adaya veda eden isim ise Poyraz oldu. Düelloda yenilen Poyraz, Volkan'ın yarışmayı bırakacağını açıklaması üzerine "Oyuna asılmadım" dedi. Yarışmadan ayrılan Poyraz, vedalaşma sırasında Volkan'ı pas geçmesiyle dikkat çekti.

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