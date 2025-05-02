https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/garanti-bbva-mobil-uygulamasinda-erisim-sorunu-yasaniyor-garanti-bbva-mobil-uygulamasi-coktu-mu-ne-1095872054.html

Garanti BBVA mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor: Garanti BBVA mobil uygulaması çöktü mü? Ne zaman düzelecek?

Garanti BBVA mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor: Garanti BBVA mobil uygulaması çöktü mü? Ne zaman düzelecek?

Sputnik Türkiye

Garanti BBVA’nın mobil bankacılık uygulamasında 2 Mayıs itibarıyla teknik bir sorun yaşandı. Kullanıcılar uygulamaya giriş yapamıyor, işlemlerini... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T16:58+0300

2025-05-02T16:58+0300

2025-05-02T17:00+0300

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Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından Garanti BBVA, 2 Mayıs 2025 sabah saatlerinden itibaren mobil uygulamasında teknik bir sorunla gündeme geldi. Pek çok kullanıcı, mobil bankacılık hizmetlerine erişemediklerini ve işlemlerini gerçekleştiremediklerini sosyal medya üzerinden duyurdu.Garanti Mobil’e giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, “Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” veya “Cihaz eşleşmesi kaldırılmıştır. Uygulamanıza tekrar giriş yaparak kullanmaya devam edebilirsiniz” gibi uyarılarla karşılaştıklarını belirtti.Sosyal medyada tepki büyüyorKullanıcılar yaşadıkları sorunu Twitter, Instagram ve çeşitli forumlarda gündeme taşıdı. Banka müşterileri, özellikle ödeme, EFT ve fatura işlemlerini gerçekleştirememekten dolayı tepkilerini dile getirdi.Müşteri hizmetlerine ulaşmakta güçlük yaşanıyorYaşanan aksaklığın ardından pek çok kullanıcı bankanın çağrı merkezine ulaşmakta da zorluk çektiğini belirtti. Uygulama kaynaklı bu sorun karşısında teknik destek talep eden kullanıcılar, çözüm arayışına girdi.Garanti BBVA'dan henüz resmi açıklama gelmediGaranti BBVA’nın resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesinde konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bankanın kısa süre içinde teknik soruna dair bilgilendirme yapması bekleniyor. Ne zaman düzeleceği ise henüz belli değil.Mobil bankacılık sorunları neden önemli?Mobil uygulama üzerinden milyonlarca kullanıcı günlük işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu nedenle yaşanan sistemsel erişim problemleri hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için ciddi aksamalara neden olabiliyor.

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