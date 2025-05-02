https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/spor-dunyasi-bu-ani-konusuyor-al-nassr-elendi-ronaldo-sahanin-ortasinda-kendisiyle-tartisti-1095865668.html
Spor dünyası bu anı konuşuyor, Al Nassr elendi: Ronaldo sahanın ortasında kendisiyle tartıştı
Spor dünyası bu anı konuşuyor, Al Nassr elendi: Ronaldo sahanın ortasında kendisiyle tartıştı
Sputnik Türkiye
Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesinin ardından sahanın ortasında kendi kendine konuşarak dikkat çekti. Japon ekibi karşısında... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T14:31+0300
2025-05-02T14:31+0300
2025-05-02T14:31+0300
spor
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Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo’nun performansı ve davranışları bir kez daha manşetlerde. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Japon temsilcisi Kawasaki Frontale ile karşılaştı ve sahadan 3-2 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.Maç sonunda gözler, gol atamadan sahayı terk eden Ronaldo’ya çevrildi. Takım arkadaşları soyunma odasına giderken, 39 yaşındaki yıldız oyuncu sahanın ortasında kaldı ve kendi kendine konuşarak hayal kırıklığını yansıttı.Kritik yarı finalde şok sonuçAl Nassr’ın hedefi, tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmaktı. Ancak Japon temsilcisi Kawasaki Frontale karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyet, Ronaldo’nun hayalini suya düşürdü.Sahanın ortasında kendisiyle tartıştıMaç bitiminde yere çöken Ronaldo’nun, kendi kendine konuştuğu anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde yıldız oyuncunun sinirli ve üzgün olduğu net şekilde görüldü. Bazı kullanıcılar, "kendisiyle hesaplaşıyor" yorumlarında bulundu.Dünya basını manşetlere taşıdıRonaldo’nun sahadaki tepkisi yalnızca Suudi Arabistan’da değil, dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Özellikle Portekiz, İspanya, İngiltere ve Japon medyası bu anları “duygusal patlama” ve “baskının sonucu” olarak değerlendirdi.Sosyal medyada büyük yankıRonaldo'nun saha ortasındaki yalnız anları kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı. Hayranları destek mesajları paylaşırken, bazı kullanıcılar bu durumun oyuncunun üzerindeki baskıyı gösterdiğini savundu.
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suudi arabistan, portekiz, ronaldo, cristiano ronaldo, al nassr
Spor dünyası bu anı konuşuyor, Al Nassr elendi: Ronaldo sahanın ortasında kendisiyle tartıştı
Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesinin ardından sahanın ortasında kendi kendine konuşarak dikkat çekti. Japon ekibi karşısında yaşanan bu dramatik elenme, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo’nun performansı ve davranışları bir kez daha manşetlerde. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Japon temsilcisi Kawasaki Frontale ile karşılaştı ve sahadan 3-2 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.
Maç sonunda gözler, gol atamadan sahayı terk eden Ronaldo’ya
çevrildi. Takım arkadaşları soyunma odasına giderken, 39 yaşındaki yıldız oyuncu sahanın ortasında kaldı ve kendi kendine konuşarak hayal kırıklığını yansıttı.
Kritik yarı finalde şok sonuç
Al Nassr’ın
hedefi, tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmaktı. Ancak Japon temsilcisi Kawasaki Frontale karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyet, Ronaldo’nun hayalini suya düşürdü.
Sahanın ortasında kendisiyle tartıştı
Maç bitiminde yere çöken Ronaldo’nun, kendi kendine konuştuğu anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde yıldız oyuncunun sinirli ve üzgün olduğu net şekilde görüldü. Bazı kullanıcılar, "kendisiyle hesaplaşıyor" yorumlarında bulundu.
Dünya basını manşetlere taşıdı
Ronaldo’nun sahadaki tepkisi yalnızca Suudi Arabistan’da
değil, dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Özellikle Portekiz
, İspanya, İngiltere ve Japon medyası bu anları “duygusal patlama” ve “baskının sonucu” olarak değerlendirdi.
Sosyal medyada büyük yankı
Ronaldo'nun saha ortasındaki yalnız anları kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı. Hayranları destek mesajları paylaşırken, bazı kullanıcılar bu durumun oyuncunun üzerindeki baskıyı gösterdiğini savundu.