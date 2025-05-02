https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/galatasarayda-transfer-atesi-yandi-yildiz-futbolcu-xhakanin-menajeri-istanbula-geliyor-1095862414.html
Galatasaray'da transfer ateşi yandı: Yıldız futbolcu Xhaka'nın menajeri İstanbul’a geliyor
Galatasaray'da transfer ateşi yandı: Yıldız futbolcu Xhaka'nın menajeri İstanbul’a geliyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Xhaka transferi için düğmeye bastı. Oyuncunun menajeri İstanbul’a geliyor, bonservis görüşmeleri başlıyor. Detaylar haberimizde.
2025-05-02T11:54+0300
2025-05-02T11:54+0300
2025-05-02T11:54+0300
granit xhaka
leverkusen
galatasaray
spor
transfer
menajer
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, orta sahaya yapılacak takviye için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Daha önce Leroy Sane transferinde görevlendirilen menajer George Gardi, bu kez rotasını Bundesliga’ya çevirdi.Gardi, Granit Xhaka için yetkilendirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in doğrudan görevlendirdiği Gardi, İsviçreli yıldızın transferini bitirmek için ilk adımı attı.George Gardi’ye tam yetkiGalatasaray, orta sahada güçlü bir yapı kurmak istiyor. Torreira, Lemina ve Xhaka üçlüsünü oluşturmak isteyen yönetim, George Gardi’ye tüm yetkiyi verdi. Transferin merkezine alınan Xhaka için somut adımlar atılıyor.İlk temas başlıyor: Menajer İstanbul’daXhaka’nın temsilcisi önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek Galatasaray yönetimiyle masaya oturacak. Görüşmede kontrat detaylarının yanı sıra oyuncunun bonservis bedeli de belirlenecek. Kulübe yakın kaynaklara göre Xhaka’nın menajeri, Leverkusen cephesinden olumlu sinyaller aldı.Transferde yeni hedefler yoldaSarı-kırmızılılar, Xhaka ve Leroy Sane transferleri sonrasında hem 10 numara hem de forvet pozisyonları için çalışmalara başlayacak. Operasyonun başında yine George Gardi bulunacak.Kaleci transferinde gözler Muslera’daGalatasaray’da kaleci transferi ise Muslera’nın geleceğine bağlı. Tecrübeli kalecinin vedası kesinleşirse, kulüp Oblak ve Lunin gibi isimlerle temasa geçecek. Bu süreçte nihai kararın kısa sürede açıklanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/arda-guler-mesaj-verdi-yeni-rakip-geliyor-real-madrid-transfer-listesine-aldi-1095852554.html
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granit xhaka, leverkusen, galatasaray, transfer, menajer
granit xhaka, leverkusen, galatasaray, transfer, menajer
Galatasaray'da transfer ateşi yandı: Yıldız futbolcu Xhaka'nın menajeri İstanbul’a geliyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda transferde düğmeye bastı. Orta saha için yıldız oyuncu Granit Xhaka gündemde. Oyuncunun menajeri İstanbul’a davet edildi, kritik görüşme başlıyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, orta sahaya yapılacak takviye için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Daha önce Leroy Sane transferinde görevlendirilen menajer George Gardi, bu kez rotasını Bundesliga’ya çevirdi.
Gardi, Granit Xhaka
için yetkilendirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in doğrudan görevlendirdiği Gardi, İsviçreli yıldızın transferini bitirmek için ilk adımı attı.
George Gardi’ye tam yetki
Galatasaray
, orta sahada güçlü bir yapı kurmak istiyor. Torreira, Lemina ve Xhaka üçlüsünü oluşturmak isteyen yönetim, George Gardi’ye tüm yetkiyi verdi. Transferin merkezine alınan Xhaka için somut adımlar atılıyor.
İlk temas başlıyor: Menajer İstanbul’da
Xhaka’nın temsilcisi önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek Galatasaray yönetimiyle masaya oturacak. Görüşmede kontrat detaylarının yanı sıra oyuncunun bonservis bedeli de belirlenecek. Kulübe yakın kaynaklara göre Xhaka’nın menajeri, Leverkusen
cephesinden olumlu sinyaller aldı.
Transferde yeni hedefler yolda
Sarı-kırmızılılar, Xhaka ve Leroy Sane transferleri sonrasında hem 10 numara hem de forvet pozisyonları için çalışmalara başlayacak. Operasyonun başında yine George Gardi bulunacak.
Kaleci transferinde gözler Muslera’da
Galatasaray’da kaleci transferi ise Muslera’nın geleceğine bağlı. Tecrübeli kalecinin vedası kesinleşirse, kulüp Oblak ve Lunin gibi isimlerle temasa geçecek. Bu süreçte nihai kararın kısa sürede açıklanması bekleniyor.