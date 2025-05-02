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SGK'dan erken emeklilik kısıtlaması: Bu mesleklerde yıpranma payı geçerli olmayacak
SGK'dan erken emeklilik kısıtlaması: Bu mesleklerde yıpranma payı geçerli olmayacak
Sputnik Türkiye
Erken emekliliğe kapı aralayan yıpranma payı uygulamasında suiistimaller artınca SGK düğmeye bastı. Aşçı, çaycı, sekreter gibi tehlikeli sınıfa girmeyen... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T09:12+0300
2025-05-02T09:12+0300
yaşam
sgk
yıpranma payı
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma payı (fiili hizmet süresi zammı) uygulamasında önemli bir kısıtlamaya gidiyor. Tehlikeli ve riskli iş kollarına tanınan bu haktan, uygun olmayan meslekler üzerinden bildirim yapılması üzerine SGK harekete geçti.Milliyet'in haberine göre, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, bazı işyerlerinin tehlikeli iş kapsamında olmayan meslek gruplarını da yıpranma payına dahil ettiği tespit edildi. Bu meslekler risk unsuru taşımıyorUygulamanın dışına çıkan meslekler arasında aşçı, bekçi, çaycı, danışman, hizmetli ve sekreter gibi risk unsuru taşımayan görevler yer aldı.Bu durumun önüne geçmek isteyen SGK, Nisan 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni düzenleme kapsamında bazı meslek kodlarından yapılan bildirimleri sistemden engelleyecek. Yanlış bildirim girişiminde bulunan işverenler, sistem üzerinden uyarı mesajı alacak.Kısıtlanan meslek kodlarına SGK’nın çevrimiçi sistemi üzerinden erişilebilecek. Böylece yalnızca gerçekten tehlikeli ve yıpratıcı işlerde çalışanlar erken emeklilikten faydalanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/saglik-bakanligi-3-bin-658-personel-aliyor-basvuru-tarihleri-ve-kadrolar-aciklandi-1095854867.html
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sgk yıpranma payı, erken emeklilik düzenlemesi, tehlikeli meslekler listesi, sgk meslek kodu kısıtlaması, 2025 emeklilik şartları, fiili hizmet süresi zammı, sgk bildirim engelleme
sgk yıpranma payı, erken emeklilik düzenlemesi, tehlikeli meslekler listesi, sgk meslek kodu kısıtlaması, 2025 emeklilik şartları, fiili hizmet süresi zammı, sgk bildirim engelleme

SGK'dan erken emeklilik kısıtlaması: Bu mesleklerde yıpranma payı geçerli olmayacak

09:12 02.05.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturSGK’dan erken emeklilik freni: Aşçıya, çaycıya ‘Yıpranma Payı’ yok
SGK’dan erken emeklilik freni: Aşçıya, çaycıya ‘Yıpranma Payı’ yok - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Erken emekliliğe kapı aralayan yıpranma payı uygulamasında suiistimaller artınca SGK düğmeye bastı. Aşçı, çaycı, sekreter gibi tehlikeli sınıfa girmeyen meslekler için bu hak artık geçerli olmayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma payı (fiili hizmet süresi zammı) uygulamasında önemli bir kısıtlamaya gidiyor. Tehlikeli ve riskli iş kollarına tanınan bu haktan, uygun olmayan meslekler üzerinden bildirim yapılması üzerine SGK harekete geçti.
Milliyet'in haberine göre, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, bazı işyerlerinin tehlikeli iş kapsamında olmayan meslek gruplarını da yıpranma payına dahil ettiği tespit edildi.

Bu meslekler risk unsuru taşımıyor

Uygulamanın dışına çıkan meslekler arasında aşçı, bekçi, çaycı, danışman, hizmetli ve sekreter gibi risk unsuru taşımayan görevler yer aldı.
Bu durumun önüne geçmek isteyen SGK, Nisan 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni düzenleme kapsamında bazı meslek kodlarından yapılan bildirimleri sistemden engelleyecek. Yanlış bildirim girişiminde bulunan işverenler, sistem üzerinden uyarı mesajı alacak.
Kısıtlanan meslek kodlarına SGK’nın çevrimiçi sistemi üzerinden erişilebilecek. Böylece yalnızca gerçekten tehlikeli ve yıpratıcı işlerde çalışanlar erken emeklilikten faydalanabilecek.
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