https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/saglik-bakanligi-3-bin-658-personel-aliyor-basvuru-tarihleri-ve-kadrolar-aciklandi-1095854867.html

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 personel alıyor: Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 personel alıyor: Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, hastane ve sağlık kurumlarındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T08:58+0300

2025-05-02T08:58+0300

2025-05-02T08:58+0300

türki̇ye

sağlık bakanlığı

personel

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Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplamda 37 bin personel alacağını açıklamıştı. Bu alımların ilk etabında 15 bin 342 sözleşmeli personel ile birlikte 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular hem ÖSYM hem de İŞKUR üzerinden yapılacak.Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman?Sürekli işçi alımı için başvuru süreci 5-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında İŞKUR’un “esube.iskur.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak. Başvurular yalnızca çevrim içi ortamda alınacak; posta veya elden teslim edilen başvurular geçersiz sayılacak.Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar şöyle:Bu pozisyonlar, bakanlığın il düzeyindeki ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş olup, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden kayıtlı olan adres dikkate alınacak.Sözleşmeli personel başvuruları da başladıAyrıca KPSS puanıyla alım yapılacak olan 15 bin 342 sözleşmeli sağlık personeli için başvuru süreci de başladı. Adaylar başvurularını 2-8 Mayıs 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden, TC kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzu, pozisyon detayları ve unvanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler?Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda başvurular yapılacak. Yerleştirme işlemleri ise ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Bakan Memişoğlu, atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını aktarmıştı. Adayların aynı puanda olması durumunda mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik sağlanacak.

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