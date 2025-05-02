Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 personel alıyor: Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla 1 Mayıs Özel yayını
09:00
145 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
8 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
13:16
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
11 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
14:21
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: ABD ve İsrail ‘Büyük Kürdistan’ peşinde
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
16:10
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
19:15
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
19:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
19:53
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
21:05
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
21:29
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Devlet hastanesinde 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/saglik-bakanligi-3-bin-658-personel-aliyor-basvuru-tarihleri-ve-kadrolar-aciklandi-1095854867.html
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 personel alıyor: Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 personel alıyor: Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, hastane ve sağlık kurumlarındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T08:58+0300
2025-05-02T08:58+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
personel
sağlık personeli
personel alımı
kamu personeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081555469_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c307217fae53124d1ef70fb3ded83f8d.jpg
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplamda 37 bin personel alacağını açıklamıştı. Bu alımların ilk etabında 15 bin 342 sözleşmeli personel ile birlikte 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular hem ÖSYM hem de İŞKUR üzerinden yapılacak.Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman?Sürekli işçi alımı için başvuru süreci 5-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında İŞKUR’un “esube.iskur.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak. Başvurular yalnızca çevrim içi ortamda alınacak; posta veya elden teslim edilen başvurular geçersiz sayılacak.Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar şöyle:Bu pozisyonlar, bakanlığın il düzeyindeki ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş olup, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden kayıtlı olan adres dikkate alınacak.Sözleşmeli personel başvuruları da başladıAyrıca KPSS puanıyla alım yapılacak olan 15 bin 342 sözleşmeli sağlık personeli için başvuru süreci de başladı. Adaylar başvurularını 2-8 Mayıs 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden, TC kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzu, pozisyon detayları ve unvanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler?Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda başvurular yapılacak. Yerleştirme işlemleri ise ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Bakan Memişoğlu, atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını aktarmıştı. Adayların aynı puanda olması durumunda mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik sağlanacak.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081555469_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_7cad4c29b2b812efa7d55d190874b63f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
işkur sağlık bakanlığı işçi alımı, sağlık bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı, sağlık bakanlığı personel alımı 2024, sağlık bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır, işkur başvuru ekranı, sağlık bakanlığı temizlik görevlisi alımı, güvenlik görevlisi alımı 2024, sağlık bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, sağlık bakanlığı işkur ilanları, sağlık bakanlığı 19 bin personel alımı, sağlık bakanlığı işçi alımı başvuru tarihi, işkur sağlık bakanlığı başvuru ekranı, sağlık bakanlığı klinik destek elemanı alımı, sağlık bakanlığı alım yapılacak iller, sağlık bakanlığı sürekli işçi kadroları, sağlık bakanlığı işkur başvuru sayfası, sağlık bakanlığı işçi alımı pozisyonlar, sağlık bakanlığı 2024 alım kılavuzu, sağlık bakanlığı aşçı alımı
işkur sağlık bakanlığı işçi alımı, sağlık bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı, sağlık bakanlığı personel alımı 2024, sağlık bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır, işkur başvuru ekranı, sağlık bakanlığı temizlik görevlisi alımı, güvenlik görevlisi alımı 2024, sağlık bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, sağlık bakanlığı işkur ilanları, sağlık bakanlığı 19 bin personel alımı, sağlık bakanlığı işçi alımı başvuru tarihi, işkur sağlık bakanlığı başvuru ekranı, sağlık bakanlığı klinik destek elemanı alımı, sağlık bakanlığı alım yapılacak iller, sağlık bakanlığı sürekli işçi kadroları, sağlık bakanlığı işkur başvuru sayfası, sağlık bakanlığı işçi alımı pozisyonlar, sağlık bakanlığı 2024 alım kılavuzu, sağlık bakanlığı aşçı alımı

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 personel alıyor: Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı

08:58 02.05.2025
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© AA
Abone ol
Sağlık Bakanlığı, hastane ve sağlık kurumlarındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Temizlik görevlisi, güvenlik elemanı, klinik destek personeli ve aşçı pozisyonlarına yapılacak alımlar için başvurular 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplamda 37 bin personel alacağını açıklamıştı. Bu alımların ilk etabında 15 bin 342 sözleşmeli personel ile birlikte 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular hem ÖSYM hem de İŞKUR üzerinden yapılacak.

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman?

Sürekli işçi alımı için başvuru süreci 5-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında İŞKUR’un “esube.iskur.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak. Başvurular yalnızca çevrim içi ortamda alınacak; posta veya elden teslim edilen başvurular geçersiz sayılacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar şöyle:
3.170 Temizlik Görevlisi
240 Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
242 Klinik Destek Elemanı (Hastane)
6 Aşçı
Bu pozisyonlar, bakanlığın il düzeyindeki ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş olup, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden kayıtlı olan adres dikkate alınacak.

Sözleşmeli personel başvuruları da başladı

Ayrıca KPSS puanıyla alım yapılacak olan 15 bin 342 sözleşmeli sağlık personeli için başvuru süreci de başladı. Adaylar başvurularını 2-8 Mayıs 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden, TC kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzu, pozisyon detayları ve unvanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda başvurular yapılacak. Yerleştirme işlemleri ise ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Bakan Memişoğlu, atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını aktarmıştı. Adayların aynı puanda olması durumunda mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik sağlanacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала