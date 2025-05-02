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Romanya'da gözaltına alınan RT muhabiri sınır dışı edildi
Romanya'da gözaltına alınan RT muhabiri sınır dışı edildi
Sputnik Türkiye
Romanya’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini izlemek üzere gittiği Bükreş’te gözaltına alınan RT muhabiri Chay Bowes sınır dışı edildi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T01:21+0300
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russia today (rt)
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Russia Today’dan (RT) bir yetkilinin Sputnik’e verdiği bilgiye göre, seçimleri izlemek üzere gittiği Romanya'da gözaltına alınan RT muhabiri Chay Bowes sınırdışı edildi.Yetkili, “Chay sınır dışı edildi, İstanbul'a uçtu. Bekleme odasında polis nezaretinde tutuluyordu” dedi.Bowes, Romanya'nın başkenti Bükreş’e varmasının ardından 6 kişilik polis ekibi tarafından uçakta gözaltına alınmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, RT muhabirinin Romanya'da gözaltına alınmasına tepki göstererek, Bowes’in herhangi bir ihlalde bulunmadığını, sınırı yasal yollardan geçtiğini, ancak mesleki faaliyetlerini yerine getirmesinin engellendiğini belirtmişti. Zaharova ayrıca, Bükreş'in 'Rusya'nın Romanya seçimlerine müdahale ettiği' yönündeki iddialarını 'yalan, delilik ve akıl dışılık' olarak nitelendirmişti.Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. İkinci tura kalması halinde, bu tur 18 Mayıs'ta yapılacak.Romanya'da 24 Kasım 2024 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday Calin Georgescu, TikTok üzerinden yürüttüğü aktif kampanya sayesinde yüzde 22.94 oy alarak ilk turu önde tamamlamış, ikinci sırayı ise yüzde 19.18 ile NATO ve ABD ile daha güçlü bir ortaklıktan yana olan Elena Lasconi almıştı. Ancak sivil toplum örgütleri, adaylar ve devlet kurumlarından gelen şikayetlerin değerlendirilmesinin ardından 6 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi, Yüksek Güvenlik Kurulu'nun gizliliği kaldırılan belgeleriyle desteklendiği iddia edilen ciddi usulsüzlükler gerekçesiyle seçim sonuçlarını iptal etmişti. Georgescu daha sonra bu kararı Temyiz Mahkemesi'ne, ardından da siyasetçinin şikayetini reddeden Romanya Yüksek Mahkemesi'ne temyize götürmüştü.Ocak 2025'te Georgescu'nun destekçileri, yetkililerin seçim sonuçlarını iptal etmesini talep eden protestolar düzenlemeye başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/rt-muhabiri-romanyada-gozaltina-alindi-1095846887.html
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russia today (rt), muhabir, gözaltı, sınırdışı, romanya, bükreş, i̇stanbul, abd, nato, avrupa, calin georgescu, tiktok
russia today (rt), muhabir, gözaltı, sınırdışı, romanya, bükreş, i̇stanbul, abd, nato, avrupa, calin georgescu, tiktok

Romanya'da gözaltına alınan RT muhabiri sınır dışı edildi

01:21 02.05.2025
RT muhabiri Chay Bowes
RT muhabiri Chay Bowes - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
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Romanya’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini izlemek üzere gittiği Bükreş’te gözaltına alınan RT muhabiri Chay Bowes sınır dışı edildi.
Russia Today’dan (RT) bir yetkilinin Sputnik’e verdiği bilgiye göre, seçimleri izlemek üzere gittiği Romanya'da gözaltına alınan RT muhabiri Chay Bowes sınırdışı edildi.
Yetkili, “Chay sınır dışı edildi, İstanbul'a uçtu. Bekleme odasında polis nezaretinde tutuluyordu” dedi.
Bowes, Romanya'nın başkenti Bükreş’e varmasının ardından 6 kişilik polis ekibi tarafından uçakta gözaltına alınmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, RT muhabirinin Romanya'da gözaltına alınmasına tepki göstererek, Bowes’in herhangi bir ihlalde bulunmadığını, sınırı yasal yollardan geçtiğini, ancak mesleki faaliyetlerini yerine getirmesinin engellendiğini belirtmişti. Zaharova ayrıca, Bükreş'in 'Rusya'nın Romanya seçimlerine müdahale ettiği' yönündeki iddialarını 'yalan, delilik ve akıl dışılık' olarak nitelendirmişti.
Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. İkinci tura kalması halinde, bu tur 18 Mayıs'ta yapılacak.
Romanya'da 24 Kasım 2024 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday Calin Georgescu, TikTok üzerinden yürüttüğü aktif kampanya sayesinde yüzde 22.94 oy alarak ilk turu önde tamamlamış, ikinci sırayı ise yüzde 19.18 ile NATO ve ABD ile daha güçlü bir ortaklıktan yana olan Elena Lasconi almıştı. Ancak sivil toplum örgütleri, adaylar ve devlet kurumlarından gelen şikayetlerin değerlendirilmesinin ardından 6 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi, Yüksek Güvenlik Kurulu'nun gizliliği kaldırılan belgeleriyle desteklendiği iddia edilen ciddi usulsüzlükler gerekçesiyle seçim sonuçlarını iptal etmişti. Georgescu daha sonra bu kararı Temyiz Mahkemesi'ne, ardından da siyasetçinin şikayetini reddeden Romanya Yüksek Mahkemesi'ne temyize götürmüştü.
Ocak 2025'te Georgescu'nun destekçileri, yetkililerin seçim sonuçlarını iptal etmesini talep eden protestolar düzenlemeye başlamıştı.
Russia Today (RT) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
DÜNYA
RT muhabiri Romanya'da gözaltına alındı
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