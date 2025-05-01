https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/rt-muhabiri-romanyada-gozaltina-alindi-1095846887.html

RT muhabiri Romanya'da gözaltına alındı

RT muhabiri Romanya'da gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Romanya’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini izlemek üzere bu ülkeye giden RT muhabiri Chay Bowes’in Bükreş'te gözaltına alındığı bildirildi. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T19:45+0300

2025-05-01T19:45+0300

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dünya

russia today (rt)

muhabir

romanya

bükreş

gözaltı

cumhurbaşkanlığı seçimleri

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Russia Today’dan (RT) bir yetkilinin Sputnik’e verdiği bilgiye göre, seçimleri izlemek üzere Romanya'ya giden RT muhabiri Chay Bowes, Bükreş havaalanında gözaltına alındı.Yetkili, “Muhabirimiz Chay Bowes Bükreş'e vardığında gözaltına alındı. Romanya'daki seçimleri takip etmek üzere oraya gitmişti” diyerek, 6 kişiden oluşan polis ekibinin Bowes’i uçakta gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.Rossiya Segodnya medya grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Chay Bowes’in gözaltına alınmasına “Romanya her geçen gün daha demokratik hale geliyor” sözleriye tepki gösterdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, RT muhabirinin Romanya'da gözaltına alınmasına tepki göstererek, Bowes’in herhangi bir ihlalde bulunmadığını, sınırı yasal yollardan geçtiğini, ancak mesleki faaliyetlerini yerine getirmesinin engellendiğini belirtti.Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. İkinci tura kalması halinde, bu tur 18 Mayıs'ta yapılacak.

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russia today (rt), muhabir, romanya, bükreş, gözaltı, cumhurbaşkanlığı seçimleri