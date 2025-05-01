https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/rt-muhabiri-romanyada-gozaltina-alindi-1095846887.html
RT muhabiri Romanya'da gözaltına alındı
RT muhabiri Romanya'da gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Romanya’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini izlemek üzere bu ülkeye giden RT muhabiri Chay Bowes’in Bükreş'te gözaltına alındığı bildirildi. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T19:45+0300
2025-05-01T19:45+0300
2025-05-01T20:44+0300
dünya
russia today (rt)
muhabir
romanya
bükreş
gözaltı
cumhurbaşkanlığı seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/16/1066027799_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a077a7440b93a0e21d5500b076ef4fff.jpg
Russia Today’dan (RT) bir yetkilinin Sputnik’e verdiği bilgiye göre, seçimleri izlemek üzere Romanya'ya giden RT muhabiri Chay Bowes, Bükreş havaalanında gözaltına alındı.Yetkili, “Muhabirimiz Chay Bowes Bükreş'e vardığında gözaltına alındı. Romanya'daki seçimleri takip etmek üzere oraya gitmişti” diyerek, 6 kişiden oluşan polis ekibinin Bowes’i uçakta gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.Rossiya Segodnya medya grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Chay Bowes’in gözaltına alınmasına “Romanya her geçen gün daha demokratik hale geliyor” sözleriye tepki gösterdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, RT muhabirinin Romanya'da gözaltına alınmasına tepki göstererek, Bowes’in herhangi bir ihlalde bulunmadığını, sınırı yasal yollardan geçtiğini, ancak mesleki faaliyetlerini yerine getirmesinin engellendiğini belirtti.Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. İkinci tura kalması halinde, bu tur 18 Mayıs'ta yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/rus-uzman-bruksel-moldova-politikasi-ile-rusya-sinirinda-yedek-bir-gerilim-merkezi-yaratmayi-1095510522.html
romanya
bükreş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/16/1066027799_175:0:2903:2046_1920x0_80_0_0_4fe859585130a857b791eecb8d510a40.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russia today (rt), muhabir, romanya, bükreş, gözaltı, cumhurbaşkanlığı seçimleri
russia today (rt), muhabir, romanya, bükreş, gözaltı, cumhurbaşkanlığı seçimleri
RT muhabiri Romanya'da gözaltına alındı
19:45 01.05.2025 (güncellendi: 20:44 01.05.2025)
Romanya’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini izlemek üzere bu ülkeye giden RT muhabiri Chay Bowes’in Bükreş'te gözaltına alındığı bildirildi.
Russia Today’dan (RT) bir yetkilinin Sputnik’e verdiği bilgiye göre, seçimleri izlemek üzere Romanya'ya giden RT muhabiri Chay Bowes, Bükreş havaalanında gözaltına alındı.
Yetkili, “Muhabirimiz Chay Bowes Bükreş'e vardığında gözaltına alındı. Romanya'daki seçimleri takip etmek üzere oraya gitmişti” diyerek, 6 kişiden oluşan polis ekibinin Bowes’i uçakta gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.
Rossiya Segodnya medya grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Chay Bowes’in gözaltına alınmasına “Romanya her geçen gün daha demokratik hale geliyor” sözleriye tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, RT muhabirinin Romanya'da gözaltına alınmasına tepki göstererek, Bowes’in herhangi bir ihlalde bulunmadığını, sınırı yasal yollardan geçtiğini, ancak mesleki faaliyetlerini yerine getirmesinin engellendiğini belirtti.
Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. İkinci tura kalması halinde, bu tur 18 Mayıs'ta yapılacak.