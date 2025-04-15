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Rekabet Kurulu onay verdi: Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri artık Polonyalı şirketin oldu
Rekabet Kurulu onay verdi: Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri artık Polonyalı şirketin oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde 121 şubesi bulunan MACFit, Polonya merkezli şirketin oldu. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T12:38+0300
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ekonomi̇
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macfit
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Türkiye'nin spor salonu sektöründe en büyük zincirlerinden biri olan MACFit'in Polonya merkezli Benefit Systems’e 420 milyon dolar karşılığında devredilmesine Rekabet Kurulu onay verdi.121 şubesi var Satış kapsamında, Benefit Systems S.A. şirketi Mars Spor’un tüm hisselerini satın alacak. Bu büyük ölçekli devir işlemi için belirlenen bedel ise 420 milyon dolar olarak açıklandı. 2007 yılında kurulan Mars Spor, MACFit markası altında Türkiye'nin farklı şehirlerinde toplamda 121 spor salonu işletiyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki yaygın şube ağıyla tanınıyor. 2010 yılında Esas Holding ve Actera Group’tan aldığı yatırımlarla hızlı bir büyüme sürecine giren şirketin yeni yönetimle birlikte nasıl bir yol izleyeceği de sektörde en çok konuşulan konu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/turkiyenin-en-buyuk-spor-salonu-zincirlerinden-biri-polonyali-gruba-satiliyor-rekabet-kurumunun-1094469735.html
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rekabet kurulu, macfit, spor salonu, satış
rekabet kurulu, macfit, spor salonu, satış

Rekabet Kurulu onay verdi: Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri artık Polonyalı şirketin oldu

12:38 15.04.2025
© AFP 2023 / DANIEL LEALFitness spor salonu
Fitness spor salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AFP 2023 / DANIEL LEAL
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Türkiye genelinde 121 şubesi bulunan MACFit, Polonya merkezli şirketin oldu.
Türkiye'nin spor salonu sektöründe en büyük zincirlerinden biri olan MACFit'in Polonya merkezli Benefit Systems’e 420 milyon dolar karşılığında devredilmesine Rekabet Kurulu onay verdi.

121 şubesi var

Satış kapsamında, Benefit Systems S.A. şirketi Mars Spor’un tüm hisselerini satın alacak. Bu büyük ölçekli devir işlemi için belirlenen bedel ise 420 milyon dolar olarak açıklandı.
2007 yılında kurulan Mars Spor, MACFit markası altında Türkiye'nin farklı şehirlerinde toplamda 121 spor salonu işletiyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki yaygın şube ağıyla tanınıyor. 2010 yılında Esas Holding ve Actera Group’tan aldığı yatırımlarla hızlı bir büyüme sürecine giren şirketin yeni yönetimle birlikte nasıl bir yol izleyeceği de sektörde en çok konuşulan konu oldu.
Fitness spor salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
EKONOMİ
Türkiye'nin en büyük spor salonu zincirlerinden biri Polonyalı gruba satılıyor: Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor
13 Mart, 11:25
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