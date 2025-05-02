https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/prof-dr-ahmet-ercan-deprem-firtinasi-yasanan-yerleri-acikladi-buyuk-deprem-yaratir-mi-1095851692.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem fırtınası yaşanan yerleri açıkladı: Büyük deprem yaratır mı?
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem fırtınası yaşanan yerleri açıkladı: Büyük deprem yaratır mı?
Sputnik Türkiye
Kütahya’nın Simav ilçesinde son günlerde yaşanan art arda depremler, halkta tedirginliğe yol açtı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'deki deprem... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T07:02+0300
2025-05-02T07:02+0300
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Kütahya'nın Simav ilçesi, son günlerde yaşadığı sarsıntı serisiyle gündeme geldi. Son olarak dün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, bölgede yaşayan vatandaşlarda endişe yarattı. Art arda gelen bu depremler, uzmanların “deprem fırtınası” olarak tanımladığı sürece işaret ediyor.Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem fırtınası görülen bölgeleri şu sözlerle açıkladı:“Türkiye’nin önde gelen “deprem fırtınası” görülen bölgeleri; Denizli Pamukkale Çukuru, Van, Göller Bölgesi ile Kütahya-Simav gibi yerlerdir.”'Fırtına Sürebilir, ama her zaman büyük depremle sonuçlanmaz'Ercan, küçük sarsıntıların her zaman büyük bir depreme işaret etmediğini belirtti:“Kimileyin deprem fırtınaları aylarca, yıllarca küçük deprem ile depremciklerle sürer. Her küçük deprem/depremcik fırtınası ille de büyük bir depremle sonuçlanır diye bir kural yok.”Uzman açıklamasının devamında, “Bazen aylarca süren küçük deprem fırtınası yıkımcıl bir deprem yapmadan bitebilir” diyerek, halkı gereksiz paniğe kapılmamaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/marmarada-buyuk-deprem-ne-zaman-olacak-prof-dr-ahmet-ercan-tarih-verdi-1095833629.html
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ahmet ercan, övgün ahmet ercan, deprem, kütahya
ahmet ercan, övgün ahmet ercan, deprem, kütahya
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem fırtınası yaşanan yerleri açıkladı: Büyük deprem yaratır mı?
Kütahya’nın Simav ilçesinde son günlerde yaşanan art arda depremler, halkta tedirginliğe yol açtı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'deki deprem fırtınası yaşanan bölgeleri sıraladı ve “Her küçük deprem büyük bir sarsıntıya yol açacak diye bir kural yok” diyerek paniğe gerek olmadığını belirtti.
Kütahya'nın Simav ilçesi, son günlerde yaşadığı sarsıntı serisiyle gündeme geldi. Son olarak dün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, bölgede yaşayan vatandaşlarda endişe yarattı. Art arda gelen bu depremler, uzmanların “deprem fırtınası” olarak tanımladığı sürece işaret ediyor.
Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem fırtınası görülen bölgeleri şu sözlerle açıkladı:
“Türkiye’nin önde gelen “deprem fırtınası” görülen bölgeleri; Denizli Pamukkale Çukuru, Van, Göller Bölgesi ile Kütahya-Simav gibi yerlerdir.”
'Fırtına Sürebilir, ama her zaman büyük depremle sonuçlanmaz'
Ercan, küçük sarsıntıların her zaman büyük bir depreme işaret etmediğini belirtti:
“Kimileyin deprem fırtınaları aylarca, yıllarca küçük deprem ile depremciklerle sürer. Her küçük deprem/depremcik fırtınası ille de büyük bir depremle sonuçlanır diye bir kural yok.”
Uzman açıklamasının devamında, “Bazen aylarca süren küçük deprem fırtınası yıkımcıl bir deprem yapmadan bitebilir” diyerek, halkı gereksiz paniğe kapılmamaları konusunda uyardı.