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Marmara’da büyük deprem ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan tarih verdi
Marmara’da büyük deprem ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan tarih verdi
Sputnik Türkiye
Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 23 Nisan’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından tartışılan “her an 7.5’lik deprem olabilir” ve “beklenen deprem... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara’da beklenen büyük depreme ilişkin kamuoyunda dolaşan “her an olabilir” ve “deprem oldu, bitti” gibi ifadelerin bilimsel temelden uzak olduğunu vurguladı. Ercan, 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin “beklenen büyük deprem” olduğu görüşünün de geçerli olmadığını belirtti.Ercan, Marmara bölgesinde yaklaşık 2000 yıllık deprem verilerini doğrusal çözümleyerek yaptığı çalışmada, üç ayrı tarihsel kırılma doğrultusu belirlediklerini ifade etti. Bu doğrultulara göre bugüne kadar bölgede 16 yıkıcı deprem yaşandığını belirten Ercan, “Şimdi ise 17. büyük deprem bekleniyor” dedi.Deprem 2045-2085 arasında bekleniyorProf. Dr. Ercan’ın analizlerine göre, Marmara’da beklenen büyük depremin olası yılı 2064 olarak öne çıkıyor. Ancak tarihsel verilere göre geçmişte depremler genellikle 75 ila 100 yıl gecikmeli gerçekleştiğinden, bu tarih 2045 ile 2085 aralığına kadar uzayabiliyor. Ercan, bu değerlendirmelerin bilimsel hesaplamalara dayandığını vurguladı.Küçükçekmece ve Silivri önünde orta şiddetli depremler bekleniyorMarmara’daki iki ayrı noktada farklı büyüklüklerde depremler beklendiğini ifade eden Ercan, “Küçükçekmece açıklarında M6,4-M6,7, Silivri açıklarında ise M6,9-M7,1 büyüklüğünde depremler olabilir” dedi. Bu depremlerin yaklaşık 7-10 kilometre derinlikte ve granit katmanında sağa atımlı faylar üzerinde gerçekleşeceğini söyledi.'Tsunami değil, küçük süpürtü dalgaları'Prof. Dr. Ercan’a göre, Marmara’da oluşacak depremler sırasında küçük süpürtü dalgaları (mini tsunami) görülebilecek. Ancak bu dalgaların ölümcül bir tehlike yaratmayacağını özellikle belirtti. Bu değerlendirme, halkta tsunami korkusunun bilimsel karşılığı olmadığını gösteriyor.“Bu çalışmayla birlikte Marmara olarak kırılacak deprem en az 7,5 büyüklüğünde olacak, ya da hiç deprem olmayacak savları çökmüştür” diyen Ercan, olasılıkların çok daha karmaşık ve ölçülebilir bilimsel verilere dayandığını vurguladı.Ercan, “ Yüzde 67 olasılıkla 7.5 büyüklüğünde deprem her an olabilir” gibi ifadelerin bilimsel olmadığını ve korku yaymaya dayalı olduğunu savundu.
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övgün ahmet ercan, ahmet ercan, deprem, i̇stanbul, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi

Marmara’da büyük deprem ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan tarih verdi

10:51 01.05.2025
© İHAAhmet Ercan
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© İHA
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Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 23 Nisan’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından tartışılan “her an 7.5’lik deprem olabilir” ve “beklenen deprem oldu” söylemlerine karşı çıktı. Ercan’a göre Marmara’daki büyük deprem 2045 ile 2085 arasında beklenmeli ve daha erken olması düşük bir olasılık.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara’da beklenen büyük depreme ilişkin kamuoyunda dolaşan “her an olabilir” ve “deprem oldu, bitti” gibi ifadelerin bilimsel temelden uzak olduğunu vurguladı. Ercan, 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin “beklenen büyük deprem” olduğu görüşünün de geçerli olmadığını belirtti.
Ercan, Marmara bölgesinde yaklaşık 2000 yıllık deprem verilerini doğrusal çözümleyerek yaptığı çalışmada, üç ayrı tarihsel kırılma doğrultusu belirlediklerini ifade etti. Bu doğrultulara göre bugüne kadar bölgede 16 yıkıcı deprem yaşandığını belirten Ercan, “Şimdi ise 17. büyük deprem bekleniyor” dedi.

Deprem 2045-2085 arasında bekleniyor

Prof. Dr. Ercan’ın analizlerine göre, Marmara’da beklenen büyük depremin olası yılı 2064 olarak öne çıkıyor. Ancak tarihsel verilere göre geçmişte depremler genellikle 75 ila 100 yıl gecikmeli gerçekleştiğinden, bu tarih 2045 ile 2085 aralığına kadar uzayabiliyor. Ercan, bu değerlendirmelerin bilimsel hesaplamalara dayandığını vurguladı.

Küçükçekmece ve Silivri önünde orta şiddetli depremler bekleniyor

Marmara’daki iki ayrı noktada farklı büyüklüklerde depremler beklendiğini ifade eden Ercan, “Küçükçekmece açıklarında M6,4-M6,7, Silivri açıklarında ise M6,9-M7,1 büyüklüğünde depremler olabilir” dedi. Bu depremlerin yaklaşık 7-10 kilometre derinlikte ve granit katmanında sağa atımlı faylar üzerinde gerçekleşeceğini söyledi.

'Tsunami değil, küçük süpürtü dalgaları'

Prof. Dr. Ercan’a göre, Marmara’da oluşacak depremler sırasında küçük süpürtü dalgaları (mini tsunami) görülebilecek. Ancak bu dalgaların ölümcül bir tehlike yaratmayacağını özellikle belirtti. Bu değerlendirme, halkta tsunami korkusunun bilimsel karşılığı olmadığını gösteriyor.
“Bu çalışmayla birlikte Marmara olarak kırılacak deprem en az 7,5 büyüklüğünde olacak, ya da hiç deprem olmayacak savları çökmüştür” diyen Ercan, olasılıkların çok daha karmaşık ve ölçülebilir bilimsel verilere dayandığını vurguladı.
Ercan, “ Yüzde 67 olasılıkla 7.5 büyüklüğünde deprem her an olabilir” gibi ifadelerin bilimsel olmadığını ve korku yaymaya dayalı olduğunu savundu.
İstanbul’un zemin dayanıklılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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