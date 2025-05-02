https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/polonya-disisleri-bakani-sikorski-abdnin-rusya-ukrayna-ihtilafi-konusunda-sabri-tukeniyor-1095879455.html

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: ABD’nin Rusya-Ukrayna ihtilafı konusunda sabrı tükeniyor

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: ABD’nin Rusya-Ukrayna ihtilafı konusunda sabrı tükeniyor

Sputnik Türkiye

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, ABD'nin Rusya-Ukrayna ihtilafı konusunda sabrının tükenmek üzere olduğunu belirtti. 02.05.2025, Sputnik Türkiye

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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Polsat televizyonuna verdiği demeçte, ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafın çözümünde hiçbir ilerleme kaydedilememesi nedeniyle sabrının tükenmekte olduğunu söyledi.Sikorski, “ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hem NATO dışişleri bakanları toplantısında hem de kendisiyle yaptığım görüşmede, ABD'nin hiçbir ilerleme kaydedilememesi nedeniyle sabrının tükendiğini söyledi” dedi.ABD'li yetkililerin Rusya ve Ukrayna'nın müzakere pozisyonlarının birbirinden ne kadar uzak olduğunu anlamaya başladıklarını belirten Sikorski, “Bir keşif operasyonu gerçekleştirdiler. Kırmızı çizgiler olarak adlandırılan Rusya ve Ukrayna'nın pozisyonlarının henüz uyumlaştırılamayacak kadar birbirinden uzak olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce yaptığı açıklamada Washington'un Ukrayna'da bir çözüme ulaşma çabalarından vazgeçmediğini ifade etmişti. Rubio, ABD'nin Rusya ve Ukrayna'nın çözüme ilişkin tutumlarının farkında olduğunu ve posizyonlarının birbirinden hala çok uzak olduğunu belirtmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Washington’un Ukrayna'da çözüm konusunda yeterli ilerleme kaydedilmemesi halinde müzakere sürecinden çekileceği tehdidini yinelemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/abd-disisleri-bakani-rubiodan-ukrayna-itirafi-2014-sinirlarina-geri-geri-donemeyecek-1095853673.html

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radoslaw sikorski, polonya, abd, marco rubio, rusya, ukrayna, i̇htilaf, çözüm, nato, washington, tammy bruce