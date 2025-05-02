https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/abd-disisleri-bakani-rubiodan-ukrayna-itirafi-2014-sinirlarina-geri-geri-donemeyecek-1095853673.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan Ukrayna itirafı: ‘2014 sınırlarına geri geri dönemeyecek’
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan Ukrayna itirafı: ‘2014 sınırlarına geri geri dönemeyecek’
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın 2014 sınırlarına geri dönemeyeceğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ülkesinin Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturma çabalarından... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T07:37+0300
2025-05-02T07:37+0300
2025-05-02T07:55+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
abd dışişleri bakanlığı
marco rubio
ukrayna
rusya
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095853479_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_569f8dd41ab4a2e37e1576babd6afd6e.jpg
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın 2014 yılındaki sınırlarına geri dönemeyeceğini söyledi.Rubio, “Ukrayna, Rusya’yı 2014’te olduğu noktaya geri itemeyecek” şeklinde konuştu.Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturmaya yönelik girişimlerinden vazgeçmediklerini söyleyen ABD’li bakan, Moskova ve Kiev'in krizin çözümüne ilişkin duruşlarının birbirinden hâlâ çok uzak olduğunu vurguladı.Rubio, bundan sonra hangi yönde ilerleyecekleri konusunda nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump’ın vereceğini dile getirdi.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Ukrayna'da çözüm konusunda yeterli ilerleme kaydedilmemesi halinde ülkesinin müzakere sürecinden çekileceği tehdidini dile getirmişti.Zelenskiy kabul etmiştiKiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın Kırım'ı silah yoluyla geri almasının mümkün olmadığını itiraf etmişti. Zelenskiy daha önce de Ukrayna'nın 1991 sınırlarına geri dönmesinin imkansız olduğunu kabul ederek ülkenin bunu yapacak güce sahip olmadığını belirtmişti.'Rus halkını için mücadele devam edecek'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen Ocak ayında Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle yaptığı bir toplantıda, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün amacının, çatışmayı sürdürmek amacıyla güçlerin yeniden toplanması ve yeniden silahlanması için kısa bir ateşkes veya bir mola değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini söylemişti. Rus halkının çıkarları için mücadele etmeye devam edeceklerini ve özel operasyonun anlamının da bu olduğunu kaydeden Putin, Ukrayna'da barışın ‘tüm insanların, bu bölgede yaşayan tüm halkların meşru çıkarlarına saygı’ temelinde olması gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/trumptan-dini-ozgurlukler-komisyonu-karari-ulkemize-dini-geri-getiriyoruz-1095851257.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095853479_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2d2e23e51c21ef40ca562d30fd602ee6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, ukrayna, rusya, donald trump
abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, ukrayna, rusya, donald trump
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan Ukrayna itirafı: ‘2014 sınırlarına geri geri dönemeyecek’
07:37 02.05.2025 (güncellendi: 07:55 02.05.2025)
Ukrayna’nın 2014 sınırlarına geri dönemeyeceğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ülkesinin Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturma çabalarından vazgeçmediğini dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın 2014 yılındaki sınırlarına geri dönemeyeceğini söyledi.
Rubio, “Ukrayna, Rusya’yı 2014’te olduğu noktaya geri itemeyecek” şeklinde konuştu.
Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturmaya yönelik girişimlerinden vazgeçmediklerini söyleyen ABD’li bakan, Moskova ve Kiev'in krizin çözümüne ilişkin duruşlarının birbirinden hâlâ çok uzak olduğunu vurguladı.
Rubio, bundan sonra hangi yönde ilerleyecekleri konusunda nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump’ın vereceğini dile getirdi.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Ukrayna'da çözüm konusunda yeterli ilerleme kaydedilmemesi halinde ülkesinin müzakere sürecinden çekileceği tehdidini dile getirmişti.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın Kırım'ı silah yoluyla geri almasının mümkün olmadığını itiraf etmişti. Zelenskiy daha önce de Ukrayna'nın 1991 sınırlarına geri dönmesinin imkansız olduğunu kabul ederek ülkenin bunu yapacak güce sahip olmadığını belirtmişti.
'Rus halkını için mücadele devam edecek'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen Ocak ayında Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle yaptığı bir toplantıda, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün amacının, çatışmayı sürdürmek amacıyla güçlerin yeniden toplanması ve yeniden silahlanması için kısa bir ateşkes veya bir mola değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini söylemişti. Rus halkının çıkarları için mücadele etmeye devam edeceklerini ve özel operasyonun anlamının da bu olduğunu kaydeden Putin, Ukrayna'da barışın ‘tüm insanların, bu bölgede yaşayan tüm halkların meşru çıkarlarına saygı’ temelinde olması gerektiğini belirtmişti.