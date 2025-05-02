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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/abd-disisleri-bakani-rubiodan-ukrayna-itirafi-2014-sinirlarina-geri-geri-donemeyecek-1095853673.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan Ukrayna itirafı: ‘2014 sınırlarına geri geri dönemeyecek’
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan Ukrayna itirafı: ‘2014 sınırlarına geri geri dönemeyecek’
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın 2014 sınırlarına geri dönemeyeceğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ülkesinin Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturma çabalarından... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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abd dışişleri bakanlığı
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın 2014 yılındaki sınırlarına geri dönemeyeceğini söyledi.Rubio, “Ukrayna, Rusya’yı 2014’te olduğu noktaya geri itemeyecek” şeklinde konuştu.Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturmaya yönelik girişimlerinden vazgeçmediklerini söyleyen ABD’li bakan, Moskova ve Kiev'in krizin çözümüne ilişkin duruşlarının birbirinden hâlâ çok uzak olduğunu vurguladı.Rubio, bundan sonra hangi yönde ilerleyecekleri konusunda nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump’ın vereceğini dile getirdi.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Ukrayna'da çözüm konusunda yeterli ilerleme kaydedilmemesi halinde ülkesinin müzakere sürecinden çekileceği tehdidini dile getirmişti.Zelenskiy kabul etmiştiKiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın Kırım'ı silah yoluyla geri almasının mümkün olmadığını itiraf etmişti. Zelenskiy daha önce de Ukrayna'nın 1991 sınırlarına geri dönmesinin imkansız olduğunu kabul ederek ülkenin bunu yapacak güce sahip olmadığını belirtmişti.'Rus halkını için mücadele devam edecek'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen Ocak ayında Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle yaptığı bir toplantıda, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün amacının, çatışmayı sürdürmek amacıyla güçlerin yeniden toplanması ve yeniden silahlanması için kısa bir ateşkes veya bir mola değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini söylemişti. Rus halkının çıkarları için mücadele etmeye devam edeceklerini ve özel operasyonun anlamının da bu olduğunu kaydeden Putin, Ukrayna'da barışın ‘tüm insanların, bu bölgede yaşayan tüm halkların meşru çıkarlarına saygı’ temelinde olması gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/trumptan-dini-ozgurlukler-komisyonu-karari-ulkemize-dini-geri-getiriyoruz-1095851257.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, ukrayna, rusya, donald trump

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan Ukrayna itirafı: ‘2014 sınırlarına geri geri dönemeyecek’

07:37 02.05.2025 (güncellendi: 07:55 02.05.2025)
© AP Photo / Evan VucciABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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Ukrayna’nın 2014 sınırlarına geri dönemeyeceğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ülkesinin Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturma çabalarından vazgeçmediğini dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın 2014 yılındaki sınırlarına geri dönemeyeceğini söyledi.
Rubio, “Ukrayna, Rusya’yı 2014’te olduğu noktaya geri itemeyecek” şeklinde konuştu.
Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturmaya yönelik girişimlerinden vazgeçmediklerini söyleyen ABD’li bakan, Moskova ve Kiev'in krizin çözümüne ilişkin duruşlarının birbirinden hâlâ çok uzak olduğunu vurguladı.
Rubio, bundan sonra hangi yönde ilerleyecekleri konusunda nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump’ın vereceğini dile getirdi.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Ukrayna'da çözüm konusunda yeterli ilerleme kaydedilmemesi halinde ülkesinin müzakere sürecinden çekileceği tehdidini dile getirmişti.

Zelenskiy kabul etmişti

Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın Kırım'ı silah yoluyla geri almasının mümkün olmadığını itiraf etmişti. Zelenskiy daha önce de Ukrayna'nın 1991 sınırlarına geri dönmesinin imkansız olduğunu kabul ederek ülkenin bunu yapacak güce sahip olmadığını belirtmişti.

'Rus halkını için mücadele devam edecek'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen Ocak ayında Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle yaptığı bir toplantıda, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün amacının, çatışmayı sürdürmek amacıyla güçlerin yeniden toplanması ve yeniden silahlanması için kısa bir ateşkes veya bir mola değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini söylemişti. Rus halkının çıkarları için mücadele etmeye devam edeceklerini ve özel operasyonun anlamının da bu olduğunu kaydeden Putin, Ukrayna'da barışın ‘tüm insanların, bu bölgede yaşayan tüm halkların meşru çıkarlarına saygı’ temelinde olması gerektiğini belirtmişti.
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