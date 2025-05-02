https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/peri-masali-kotu-bitti-boluda-luks-sato-projesiyle-ilgili-davada-saniklarin-885-yila-kadar-hapsi-1095870752.html

Peri masalı kötü bitti: Bolu'da lüks şato projesiyle ilgili davada sanıkların 885 yıla kadar hapsi istendi

Peri masalı kötü bitti: Bolu'da lüks şato projesiyle ilgili davada sanıkların 885 yıla kadar hapsi istendi

Sputnik Türkiye

Bolu'da lüks şato projesini satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla hazırlanan iddianamede, 13 sanık için 885 yıla kadar değişen hapis cezaları... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T15:49+0300

2025-05-02T15:49+0300

2025-05-02T15:54+0300

ekonomi̇

mehmet emin yerdelen

burj al babas

bolu

i̇stanbul

cumhuriyet başsavcılığı

fadıl akgündüz (jet fadıl)

ceza

iddianame

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Bolu'da 'Burj Al Babas' adıyla bilinen ve 'peri masalı' diyerek lüks şato projesini satma vaadiyle 59 Kuveytli mağduru yaklaşık 68 milyon dolar dolandırdıkları iddia edilen 13 sanığa, 885 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle dava açıldı.Projenin tanıtımı 2014'te yapıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 732 lüks şato villadan oluşan bir konut projesi olduğu ifade edilirken yüksek gelirli yabancı yatırımcılara satılması planlanan "lüks konut" ve "termal tatil köyü" olarak tasarlandığı, söz konusu yatırımın finansmanının yabancı sermaye girişlerine dayandırıldığı, projenin tanıtımının 2014'te yapıldığına işaret edildi.İddianamede, bazı kişilerle satış vaadi sözleşmelerinin imzalandığı, buna rağmen proje kapsamında yer alan taşınmazların inşaat sürecinin bitirilmediği ve teslimatın gerçekleştirilmediği kaydedildi.Peri masalı yaşam tarzı diye tanıttılarProjenin, kamuoyuna Türkiye'nin en büyük ultra lüks tatil köylerinden biri olarak tanıtıldığı, proje kapsamında camiler, termal Türk hamamları, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezi gibi unsurlarla donatılmış devasa tesis vadedildiği aktarılan iddianamede, her biri yaklaşık 325 metrekarelik villaların alıcılarına bir "peri masalı" yaşam tarzı sunacağının belirtildiği kaydedildi.İddianamede, 22 Ocak 2015'te "mengen.gen.tr" isimli sitedeki haberde Sarot Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sıfatıyla açıklamalarda bulunan sanıklardan Mehmet Emin Yerdelen'in "Bir aksilik olmazsa 2016 yılının sonunda projenin ilk etabını bitireceğiz ve 732 villamızı sahiplerine teslim edeceğiz." şeklinde beyanda bulunduğu ifade edildi.Körfez yatırımı çekmek için Arapça isim koydularBu açıklamanın proje üstlenicisi şirketin tüm villaları 2016 sonunda tamamlayıp teslim sözü verdiğini gösterdiğine, aynı açıklamada Yerdelen'in proje kapsamındaki sosyal tesislerin detaylarını da aktardığına dikkati çekilen iddianamede, proje tanıtım sürecinde yatırımcılara ve alıcılara, "zengin sosyal olanaklara sahip, belirli tarihte teslim edilecek, ultra lüks bir tatil köyü ortamında mülkiyet" vadedildiği, bunların basın bültenleri, reklam broşürleri, firma yetkililerinin açıklamaları ve ulusal ile yerel medya haberleriyle geniş kitlelere duyurulduğu anlatıldı.İddianamede, proje isminin Arapça "Burj (kule)" kelimesini taşıyarak Körfez yatırımını çekmeye yönelik imaj oluşturduğu, buna rağmen tanıtım dönemindeki vaatlerin hileli hareketlerle gerçeğe yansımadığı, projeden villa satın alan mağdurların tanıtımlar sırasında kendilerine sunulan vaatlerin hiçbirine fiilen kavuşamadığı, projenin akıbetine dair belirsizliğin yıllarca sürdüğü belirtildi.Şirket konkordato sürecine girdiProjeyi yürüten Sarot Gruba ait 3 şirketin, 2018'de konkordato talebinde bulunduğu, Eylül 2018'de İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 3 grup şirketi hakkında iflas kararı verdiği anlatılan iddianamede, iflas kararının istinafta kaldırılmasına ve projeye devam izni verilmesine rağmen inşaatın fiilen durduğu ve şirketlerin yeniden konkordato sürecine girdiği aktarıldı.Savcı, soruşturma konusu olayı Jet Fadıl'ın projesine benzettiİddianamede, Bayrampaşa'daki "Caprice Gold" projesinde yüzlerce kişiden para toplayıp projeyi bitirmeyen Fadıl Akgündüz hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldığı, yapılan yargılama sonucunda Akgündüz hakkında 601 kişiye karşı "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 601 kez 4 yıl 2 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezası verildiğini, mahkemenin sanığın kasten ve sistematik şekilde güven suistimali yaptığını, mağdurları hayali getiri vaadiyle aldattığını değerlendirdiği aktarıldı.Söz konusu olayda da "Burj Al Babas"ın reklam ve tanıtımlarının projenin gerçek ilerleme seviyesiyle bağdaşmadığı, reklamların projeye uygun olmamasının, "gerçekte var olmayan" veya "abartılmış özellikler" sunmasının dolandırıcılık suçunun hile unsurunu ortaya koyduğu anlatılan iddianamede, mağdurların, tanıtımlara iyi niyetle güvenip fesada uğrayan iradeleriyle ödeme yaptıkları ifade edildi.885 yıla kadar hapis cezası istendiİddianamede, sanıklar Adem Tekgöz, Bülent Yılmaz, Fırat Batdal, Mehmet Emin Yerdelen, Mezher Yerdelen, Özal Durğun, Taha Yerdelen, Timur Efetürk ile Umut Çalıkoğlu hakkında iddianamede, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 206'şar yıl 6'şar aydan 885'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.İddianamede, sanıklar Recep Yerdelen, Resul Kantarkıran, İsmet Yerdelen ve Abdullah Tekgöz hakkında, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/jet-fadilin-caprice-goldu-satisa-cikti-350-milyon-dolar-istendi-caprice-gold-nerede-fadil-akgunduz-1090348457.html

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mehmet emin yerdelen, burj al babas, bolu, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, fadıl akgündüz (jet fadıl), ceza, iddianame