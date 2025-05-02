https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/otostopla-bindikleri-arabanin-soforu-universitelerinin-rektoru-cikti-dayi-rektorum-1095866479.html

Otostopla bindikleri arabanın şoförü üniversitelerinin rektörü çıktı: 'Dayı rektörüm'

Otostopla bindikleri arabanın şoförü üniversitelerinin rektörü çıktı: 'Dayı rektörüm'

Sputnik Türkiye

Gümüşhane'de otostop çeken gençlerin bindiği arabanın sürücüsü okudukları üniversitenin rektörü çıktı. 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T13:01+0300

2025-05-02T13:01+0300

2025-05-02T13:01+0300

yaşam

gümüşhane üniversitesi

prof. dr. oktay yıldız

rektör

otostop

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Gümüşhane Üniversitesi'nde okuyan dört gencin otostop yapıp bindikleri arabanın sürücüsü üniversitenin rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız çıktı. Gençler 'dayı' diye muhabbet ettikleri sürücünün rektörleri olduğunu öğrenince söyledikleri 'dayı rektörüm' sözleri ise gündem oldu. Gümüşhane Üniversitesi’nde eğitim gören üniversite öğrencileri, yurtlarına gidebilmek için akşam otostop çekerken bir araç onları almak için durdu. Kendilerini aracına alan kişinin Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğundan haberi olmayan üniversite öğrencileri, "Dayı" diye hitap ettikleri Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ile yurtlarına gidene kadar sohbet ettiler. Okudukları bölümden, şehirden ve üniversiteden memnuniyetlerine kadar birçok konuda öğrencilere sorular soran Prof. Dr. Oktay Yıldız, son olarak üniversitenin yeni rektörünü tanıyıp tanımadıklarını sordu.Dayı rektörüm sözleri güldürdüAracın ön koltuğunda oturan Diyarbakırlı Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisi Kadir adlı genç rektörü tanımadığını söyleyince Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Üniversitesi’nin yeni rektörünün kendisi olduğunu söyledi. Bu cevap karşısında çok şaşıran öğrenci, yolculuk boyunca "Dayı" diye hitap ettiği rektöre heyecanla "Dayı rektörüm" diye hitap edince Rektör Yıldız ve araçtakiler kahkahalara boğuldu. O anlar ise sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.Yıldız da öğrencilerle yaşadığı anlara ait videoyu sosyal medya hesabından, "Gümüşhane yurt yolunda öğrencilerimizle hoş bir sohbet. Akılda kalan iki kelime, 'dayı rektörüm'..." notuyla paylaştı.

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gümüşhane üniversitesi, prof. dr. oktay yıldız , rektör, otostop