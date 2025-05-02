Otostopla bindikleri arabanın şoförü üniversitelerinin rektörü çıktı: 'Dayı rektörüm'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla 1 Mayıs Özel yayını
09:00
145 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
8 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
13:16
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
11 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
14:21
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: ABD ve İsrail ‘Büyük Kürdistan’ peşinde
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
16:10
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
19:15
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
19:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
19:53
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
21:05
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
21:29
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Devlet hastanesinde 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
GÜN ORTASI
İTO verileri: İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün belli oldu
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/otostopla-bindikleri-arabanin-soforu-universitelerinin-rektoru-cikti-dayi-rektorum-1095866479.html
Otostopla bindikleri arabanın şoförü üniversitelerinin rektörü çıktı: 'Dayı rektörüm'
Otostopla bindikleri arabanın şoförü üniversitelerinin rektörü çıktı: 'Dayı rektörüm'
Sputnik Türkiye
Gümüşhane'de otostop çeken gençlerin bindiği arabanın sürücüsü okudukları üniversitenin rektörü çıktı. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T13:01+0300
2025-05-02T13:01+0300
yaşam
gümüşhane üniversitesi
prof. dr. oktay yıldız
rektör
otostop
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095866326_0:94:838:565_1920x0_80_0_0_5a69fd2e2f6554eef98047acd32707f6.png
Gümüşhane Üniversitesi'nde okuyan dört gencin otostop yapıp bindikleri arabanın sürücüsü üniversitenin rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız çıktı. Gençler 'dayı' diye muhabbet ettikleri sürücünün rektörleri olduğunu öğrenince söyledikleri 'dayı rektörüm' sözleri ise gündem oldu. Gümüşhane Üniversitesi’nde eğitim gören üniversite öğrencileri, yurtlarına gidebilmek için akşam otostop çekerken bir araç onları almak için durdu. Kendilerini aracına alan kişinin Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğundan haberi olmayan üniversite öğrencileri, "Dayı" diye hitap ettikleri Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ile yurtlarına gidene kadar sohbet ettiler. Okudukları bölümden, şehirden ve üniversiteden memnuniyetlerine kadar birçok konuda öğrencilere sorular soran Prof. Dr. Oktay Yıldız, son olarak üniversitenin yeni rektörünü tanıyıp tanımadıklarını sordu.Dayı rektörüm sözleri güldürdüAracın ön koltuğunda oturan Diyarbakırlı Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisi Kadir adlı genç rektörü tanımadığını söyleyince Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Üniversitesi’nin yeni rektörünün kendisi olduğunu söyledi. Bu cevap karşısında çok şaşıran öğrenci, yolculuk boyunca "Dayı" diye hitap ettiği rektöre heyecanla "Dayı rektörüm" diye hitap edince Rektör Yıldız ve araçtakiler kahkahalara boğuldu. O anlar ise sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.Yıldız da öğrencilerle yaşadığı anlara ait videoyu sosyal medya hesabından, "Gümüşhane yurt yolunda öğrencilerimizle hoş bir sohbet. Akılda kalan iki kelime, 'dayı rektörüm'..." notuyla paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/avcilarda-kiz-ogrenci-yurdunda-yangin-cikti-ekipler-mudahalede-bulunuyor-1095845284.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095866326_0:15:838:644_1920x0_80_0_0_e63c7f12bebdb606b1418d87b40abf4e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gümüşhane üniversitesi, prof. dr. oktay yıldız , rektör, otostop
gümüşhane üniversitesi, prof. dr. oktay yıldız , rektör, otostop

Otostopla bindikleri arabanın şoförü üniversitelerinin rektörü çıktı: 'Dayı rektörüm'

13:01 02.05.2025
Gümüşhane
Gümüşhane - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
Abone ol
Gümüşhane'de otostop çeken gençlerin bindiği arabanın sürücüsü okudukları üniversitenin rektörü çıktı.
Gümüşhane Üniversitesi'nde okuyan dört gencin otostop yapıp bindikleri arabanın sürücüsü üniversitenin rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız çıktı. Gençler 'dayı' diye muhabbet ettikleri sürücünün rektörleri olduğunu öğrenince söyledikleri 'dayı rektörüm' sözleri ise gündem oldu.
Gümüşhane Üniversitesi’nde eğitim gören üniversite öğrencileri, yurtlarına gidebilmek için akşam otostop çekerken bir araç onları almak için durdu. Kendilerini aracına alan kişinin Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğundan haberi olmayan üniversite öğrencileri, "Dayı" diye hitap ettikleri Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ile yurtlarına gidene kadar sohbet ettiler.
Okudukları bölümden, şehirden ve üniversiteden memnuniyetlerine kadar birçok konuda öğrencilere sorular soran Prof. Dr. Oktay Yıldız, son olarak üniversitenin yeni rektörünü tanıyıp tanımadıklarını sordu.

Dayı rektörüm sözleri güldürdü

Aracın ön koltuğunda oturan Diyarbakırlı Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisi Kadir adlı genç rektörü tanımadığını söyleyince Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Üniversitesi’nin yeni rektörünün kendisi olduğunu söyledi. Bu cevap karşısında çok şaşıran öğrenci, yolculuk boyunca "Dayı" diye hitap ettiği rektöre heyecanla "Dayı rektörüm" diye hitap edince Rektör Yıldız ve araçtakiler kahkahalara boğuldu. O anlar ise sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.
Yıldız da öğrencilerle yaşadığı anlara ait videoyu sosyal medya hesabından, "Gümüşhane yurt yolunda öğrencilerimizle hoş bir sohbet. Akılda kalan iki kelime, 'dayı rektörüm'..." notuyla paylaştı.
İstanbul itfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
TÜRKİYE
Avcılar'da kız öğrenci yurdunda yangın çıktı: Ekipler yangını söndürdü
Dün, 17:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала