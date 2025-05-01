Avcılar'da kız öğrenci yurdunda yangın çıktı: Ekipler müdahalede bulunuyor

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Avcılar’da bulunan bir kız yurdunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.