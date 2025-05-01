https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/avcilarda-kiz-ogrenci-yurdunda-yangin-cikti-ekipler-mudahalede-bulunuyor-1095845284.html
Avcılar'da kız öğrenci yurdunda yangın çıktı: Ekipler müdahalede bulunuyor
Avcılar'da kız öğrenci yurdunda yangın çıktı: Ekipler müdahalede bulunuyor
Sputnik Türkiye
Avcılar’da bulunan bir kız yurdunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T17:30+0300
2025-05-01T17:30+0300
2025-05-01T17:30+0300
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Avcılar'da kız öğrenci yurdunda yangın çıktı: Ekipler müdahalede bulunuyor
Avcılar’da bulunan bir kız yurdunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.