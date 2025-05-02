‘Miller, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için en önde gelen aday’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla 1 Mayıs Özel yayını
09:00
145 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
8 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
13:16
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
11 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
14:21
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: ABD ve İsrail ‘Büyük Kürdistan’ peşinde
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
16:10
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
19:15
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
19:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
19:53
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
21:05
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
21:29
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper lig A.Ş. mümkün mü?
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: ‘Trafiğin siyaseti olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Caz müziğin kökenleri ve gelişimi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Maden işçilerinin emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tülay Kormaz: ‘Herkesin trafiğin gönüllü polisi olması gerek’
18:15
30 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:12
77 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/miller-trumpin-ulusal-guvenlik-danismanligi-icin-en-onde-gelen-aday-1095877517.html
‘Miller, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için en önde gelen aday’
‘Miller, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için en önde gelen aday’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın en güvendiği danışmanlarından Stephen Miller’in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevi için düşünüldüğü ileri sürüldü. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T20:46+0300
2025-05-02T20:44+0300
dünya
abd
beyaz saray
ulusal güvenlik danışmanı
stephen miller
donald trump
mike waltz
axios
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086389963_0:27:750:449_1920x0_80_0_0_a88cdd136cf0892ada4f57fdfc45699c.png
Axios'un haberine göre, Trump'ın en güvendiği danışmanlarından biri olan ve şu anda Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Stephen Miller, ABD Başkanı’nın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevi için en önde gelen aday olarak değerlendiriliyor.Portalın kaynaklarına göre, Trump'ın sert göç politikalarının mimarı olarak görülen Miller, yeni göreve olan ilgisini şimdiden dile getirdi.Trump tarafından ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Mike Waltz'un istifasının ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı görevini geçici olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio üstlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/bm-daimi-temsilcisi-adayi-waltz-hakkinda-konusan-vance-guvenimizi-kazandi-ama-bmde-daha-iyi-1095850998.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086389963_60:0:692:474_1920x0_80_0_0_fb3082b166dcd8b2bec5d2950b361b66.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, beyaz saray, ulusal güvenlik danışmanı, stephen miller, donald trump, mike waltz, axios
abd, beyaz saray, ulusal güvenlik danışmanı, stephen miller, donald trump, mike waltz, axios

‘Miller, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için en önde gelen aday’

20:46 02.05.2025
Beyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump'ın en güvendiği danışmanlarından Stephen Miller’in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevi için düşünüldüğü ileri sürüldü.
Axios'un haberine göre, Trump'ın en güvendiği danışmanlarından biri olan ve şu anda Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Stephen Miller, ABD Başkanı’nın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevi için en önde gelen aday olarak değerlendiriliyor.
Portalın kaynaklarına göre, Trump'ın sert göç politikalarının mimarı olarak görülen Miller, yeni göreve olan ilgisini şimdiden dile getirdi.
Trump tarafından ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Mike Waltz'un istifasının ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı görevini geçici olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio üstlenmişti.
Donald Trump ve Senatör JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
DÜNYA
BM Daimi Temsilcisi adayı Waltz hakkında konuşan Vance: 'Güvenimizi kazandı ama BM'de daha iyi olacağını düşündük'
03:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала