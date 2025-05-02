https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/miller-trumpin-ulusal-guvenlik-danismanligi-icin-en-onde-gelen-aday-1095877517.html

‘Miller, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için en önde gelen aday’

‘Miller, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için en önde gelen aday’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın en güvendiği danışmanlarından Stephen Miller’in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevi için düşünüldüğü ileri sürüldü. 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T20:46+0300

2025-05-02T20:46+0300

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dünya

abd

beyaz saray

ulusal güvenlik danışmanı

stephen miller

donald trump

mike waltz

axios

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Axios'un haberine göre, Trump'ın en güvendiği danışmanlarından biri olan ve şu anda Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Stephen Miller, ABD Başkanı’nın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevi için en önde gelen aday olarak değerlendiriliyor.Portalın kaynaklarına göre, Trump'ın sert göç politikalarının mimarı olarak görülen Miller, yeni göreve olan ilgisini şimdiden dile getirdi.Trump tarafından ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Mike Waltz'un istifasının ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı görevini geçici olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio üstlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/bm-daimi-temsilcisi-adayi-waltz-hakkinda-konusan-vance-guvenimizi-kazandi-ama-bmde-daha-iyi-1095850998.html

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abd, beyaz saray, ulusal güvenlik danışmanı, stephen miller, donald trump, mike waltz, axios