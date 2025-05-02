https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/miller-trumpin-ulusal-guvenlik-danismanligi-icin-en-onde-gelen-aday-1095877517.html
‘Miller, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için en önde gelen aday’
‘Miller, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için en önde gelen aday’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın en güvendiği danışmanlarından Stephen Miller’in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevi için düşünüldüğü ileri sürüldü. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T20:46+0300
2025-05-02T20:46+0300
2025-05-02T20:44+0300
dünya
abd
beyaz saray
ulusal güvenlik danışmanı
stephen miller
donald trump
mike waltz
axios
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Axios'un haberine göre, Trump'ın en güvendiği danışmanlarından biri olan ve şu anda Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Stephen Miller, ABD Başkanı’nın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevi için en önde gelen aday olarak değerlendiriliyor.Portalın kaynaklarına göre, Trump'ın sert göç politikalarının mimarı olarak görülen Miller, yeni göreve olan ilgisini şimdiden dile getirdi.Trump tarafından ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Mike Waltz'un istifasının ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı görevini geçici olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio üstlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/bm-daimi-temsilcisi-adayi-waltz-hakkinda-konusan-vance-guvenimizi-kazandi-ama-bmde-daha-iyi-1095850998.html
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abd, beyaz saray, ulusal güvenlik danışmanı, stephen miller, donald trump, mike waltz, axios
abd, beyaz saray, ulusal güvenlik danışmanı, stephen miller, donald trump, mike waltz, axios
‘Miller, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için en önde gelen aday’
ABD Başkanı Donald Trump'ın en güvendiği danışmanlarından Stephen Miller’in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevi için düşünüldüğü ileri sürüldü.
Axios'un haberine göre, Trump'ın en güvendiği danışmanlarından biri olan ve şu anda Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Stephen Miller, ABD Başkanı’nın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevi için en önde gelen aday olarak değerlendiriliyor.
Portalın kaynaklarına göre, Trump'ın sert göç politikalarının mimarı olarak görülen Miller, yeni göreve olan ilgisini şimdiden dile getirdi.
Trump tarafından ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Mike Waltz'un istifasının ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı görevini geçici olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio üstlenmişti.