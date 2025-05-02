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BM Daimi Temsilcisi adayı Waltz hakkında konuşan Vance: 'Güvenimizi kazandı ama BM'de daha iyi olacağını düşündük'
BM Daimi Temsilcisi adayı Waltz hakkında konuşan Vance: 'Güvenimizi kazandı ama BM'de daha iyi olacağını düşündük'
Sputnik Türkiye
JD Vance, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'ndan alarak BM Daimi Temsilcisi adayı olarak gösterdiği Mike Waltz'ın durumu hakkında, bunun bir 'kovulma'... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T03:25+0300
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi adayı olarak gösterdiği Mike Waltz hakkında açıklamalarda bulundu.Vance, Fox News'e verdiği röportajda, Waltz'un Yemen planlarının konuşulduğu iddia edilen mesajlaşma grubuna ABD'li gazeteci Jeffrey Goldberg'ü eklemesi konusunda "Hem benim hem de başkanın güvenini kazandı ama onun daha iyi bir BM elçisi olacağını düşündük" dedi.Vance, Waltz'un Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'ndan alınarak BM Daimi Temsilcisi adayı olarak gösterilmesinin aslında bir 'terfi' olduğunu ve sohbet sızıntısıyla bağlantılı olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:Açıklamasında Vance, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'i görevden alma gibi bir planlarının olmadığını da belirtti.Neler olmuştu?The Atlantic dergisinin genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg, 24 Mart'ta yayımladığı bir makalede, dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un, Yemen'deki Husilere yönelik yaklaşan saldırılarla ilgili özel bir sohbete yanlışlıkla eklendiğini açıklamıştı.Goldberg, sohbette Hegseth, Rubio ve Vance gibi üst düzey yetkililerin yer aldığını ifade etmişti. Ayrıca Goldberg, Pentagon şefinin operasyonun başlamasından birkaç saat önce, gazeteciye göre sızdırılması halinde askerleri tehdit edebilecek uçak tipleri ve hedefler hakkında rapor verdiği yazışmaların ekran görüntülerini sunmuştu.
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abd, mike waltz, jeffrey goldberg, donald trump, j.d. vance, senato

BM Daimi Temsilcisi adayı Waltz hakkında konuşan Vance: 'Güvenimizi kazandı ama BM'de daha iyi olacağını düşündük'

03:25 02.05.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump ve Senatör JD Vance
Donald Trump ve Senatör JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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JD Vance, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'ndan alarak BM Daimi Temsilcisi adayı olarak gösterdiği Mike Waltz'ın durumu hakkında, bunun bir 'kovulma' değil, 'terfi' olduğunu söyleyerek güvenlerini kazandığını, ancak BM'de daha iyi olacağını söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi adayı olarak gösterdiği Mike Waltz hakkında açıklamalarda bulundu.
Vance, Fox News'e verdiği röportajda, Waltz'un Yemen planlarının konuşulduğu iddia edilen mesajlaşma grubuna ABD'li gazeteci Jeffrey Goldberg'ü eklemesi konusunda "Hem benim hem de başkanın güvenini kazandı ama onun daha iyi bir BM elçisi olacağını düşündük" dedi.
Vance, Waltz'un Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'ndan alınarak BM Daimi Temsilcisi adayı olarak gösterilmesinin aslında bir 'terfi' olduğunu ve sohbet sızıntısıyla bağlantılı olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bakın, bence medya bunu bir kovulma olarak çerçevelemek istiyor. Donald Trump birçok kişiyi kovdu ama sonrasında onlara Senato tarafından onaylanmış atamalar vermedi. Onun düşündüğü şey, Mike Waltz'un bu rolde yönetime, en önemlisi Amerikan halkına daha iyi hizmet edeceği"

Açıklamasında Vance, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'i görevden alma gibi bir planlarının olmadığını da belirtti.

Neler olmuştu?

The Atlantic dergisinin genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg, 24 Mart'ta yayımladığı bir makalede, dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un, Yemen'deki Husilere yönelik yaklaşan saldırılarla ilgili özel bir sohbete yanlışlıkla eklendiğini açıklamıştı.
Goldberg, sohbette Hegseth, Rubio ve Vance gibi üst düzey yetkililerin yer aldığını ifade etmişti. Ayrıca Goldberg, Pentagon şefinin operasyonun başlamasından birkaç saat önce, gazeteciye göre sızdırılması halinde askerleri tehdit edebilecek uçak tipleri ve hedefler hakkında rapor verdiği yazışmaların ekran görüntülerini sunmuştu.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
DÜNYA
Trump, Waltz'u ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak aday gösterecek
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