https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/bm-daimi-temsilcisi-adayi-waltz-hakkinda-konusan-vance-guvenimizi-kazandi-ama-bmde-daha-iyi-1095850998.html

BM Daimi Temsilcisi adayı Waltz hakkında konuşan Vance: 'Güvenimizi kazandı ama BM'de daha iyi olacağını düşündük'

BM Daimi Temsilcisi adayı Waltz hakkında konuşan Vance: 'Güvenimizi kazandı ama BM'de daha iyi olacağını düşündük'

Sputnik Türkiye

JD Vance, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'ndan alarak BM Daimi Temsilcisi adayı olarak gösterdiği Mike Waltz'ın durumu hakkında, bunun bir 'kovulma'... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T03:25+0300

2025-05-02T03:25+0300

2025-05-02T03:25+0300

dünya

abd

mike waltz

jeffrey goldberg

donald trump

j.d. vance

senato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086130960_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_dabfc1fbf852ed6cdd9b92c431060fc9.jpg

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi adayı olarak gösterdiği Mike Waltz hakkında açıklamalarda bulundu.Vance, Fox News'e verdiği röportajda, Waltz'un Yemen planlarının konuşulduğu iddia edilen mesajlaşma grubuna ABD'li gazeteci Jeffrey Goldberg'ü eklemesi konusunda "Hem benim hem de başkanın güvenini kazandı ama onun daha iyi bir BM elçisi olacağını düşündük" dedi.Vance, Waltz'un Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'ndan alınarak BM Daimi Temsilcisi adayı olarak gösterilmesinin aslında bir 'terfi' olduğunu ve sohbet sızıntısıyla bağlantılı olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:Açıklamasında Vance, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'i görevden alma gibi bir planlarının olmadığını da belirtti.Neler olmuştu?The Atlantic dergisinin genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg, 24 Mart'ta yayımladığı bir makalede, dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un, Yemen'deki Husilere yönelik yaklaşan saldırılarla ilgili özel bir sohbete yanlışlıkla eklendiğini açıklamıştı.Goldberg, sohbette Hegseth, Rubio ve Vance gibi üst düzey yetkililerin yer aldığını ifade etmişti. Ayrıca Goldberg, Pentagon şefinin operasyonun başlamasından birkaç saat önce, gazeteciye göre sızdırılması halinde askerleri tehdit edebilecek uçak tipleri ve hedefler hakkında rapor verdiği yazışmaların ekran görüntülerini sunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/trump-waltzu-abdnin-bm-daimi-temsilcisi-olarak-aday-gosterecek-1095848156.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, mike waltz, jeffrey goldberg, donald trump, j.d. vance, senato