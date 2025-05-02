https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/mahkeme-kanser-hastasini-hakli-buldu-sgk-ilacin-parasini-odeyecek-1095866950.html
Mahkeme kanser hastasını haklı buldu: SGK ilacın parasını ödeyecek
Mahkeme kanser hastasını haklı buldu: SGK ilacın parasını ödeyecek
Sputnik Türkiye
Kanser hastasının açtığı davada mahkeme, SGK'nin geri ödeme listesinde olmayan bir ilacın bedelinin kurum tarafından karşılanmasına karar verdi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T13:28+0300
2025-05-02T13:28+0300
2025-05-02T13:28+0300
sağlik
sgk
i̇zmir
idare mahkemesi
ilaç geri ödemesi
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İzmir Çiğli'de yaşayan ve akciğer kanseri teşhisi konulan bir kişi, doktorunun yazdığı ve bir kür bedelinin 92 bin 270 lira olan ilacın SGK tarafından karşılanmaması nedeniyle dava açtı. Mahkeme, SGK'nın ilacın bedelini ödemesine karar verdi. Çiğli ilçesinde yaşayan A.K, yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konmasının ardından doktoru tarafından yazılan bir ilacın SGK tarafından karşılanmadığını, bu ilacın bedelinin her kür için 92 bin 270 lira olduğunu öğrenerek mahkemeye başvurdu.SGK itiraz ettiİzmir 6. İdare Mahkemesi, bu ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle başvuruyu karara bağladı. Kararda, Anayasanın 56. maddesine istinaden söz konusu ilacın temininin, kesintisiz olarak idarece yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.SGK'nin kararı istinafa taşıması üzerine, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi dosyayı inceleyip alt mahkemenin kararının gerekçesinin usul ve yasaya uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektiren bir durum olmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bakan-isikhan-duyurdu-61-ilac-daha-sgknin-geri-odeme-listesine-alindi-1089663193.html
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sgk, i̇zmir, idare mahkemesi, ilaç geri ödemesi
sgk, i̇zmir, idare mahkemesi, ilaç geri ödemesi
Mahkeme kanser hastasını haklı buldu: SGK ilacın parasını ödeyecek
Kanser hastasının açtığı davada mahkeme, SGK'nin geri ödeme listesinde olmayan bir ilacın bedelinin kurum tarafından karşılanmasına karar verdi.
İzmir Çiğli'de yaşayan ve akciğer kanseri teşhisi konulan bir kişi, doktorunun yazdığı ve bir kür bedelinin 92 bin 270 lira olan ilacın SGK tarafından karşılanmaması nedeniyle dava açtı. Mahkeme, SGK'nın ilacın bedelini ödemesine karar verdi.
Çiğli ilçesinde yaşayan A.K, yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konmasının ardından doktoru tarafından yazılan bir ilacın SGK tarafından karşılanmadığını, bu ilacın bedelinin her kür için 92 bin 270 lira olduğunu öğrenerek mahkemeye başvurdu.
İzmir 6. İdare Mahkemesi, bu ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle başvuruyu karara bağladı. Kararda, Anayasanın 56. maddesine istinaden söz konusu ilacın temininin, kesintisiz olarak idarece yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.
SGK'nin kararı istinafa taşıması üzerine, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi dosyayı inceleyip alt mahkemenin kararının gerekçesinin usul ve yasaya uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektiren bir durum olmadığını belirtti.