https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/mahkeme-kanser-hastasini-hakli-buldu-sgk-ilacin-parasini-odeyecek-1095866950.html

Mahkeme kanser hastasını haklı buldu: SGK ilacın parasını ödeyecek

Mahkeme kanser hastasını haklı buldu: SGK ilacın parasını ödeyecek

Sputnik Türkiye

Kanser hastasının açtığı davada mahkeme, SGK'nin geri ödeme listesinde olmayan bir ilacın bedelinin kurum tarafından karşılanmasına karar verdi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T13:28+0300

2025-05-02T13:28+0300

2025-05-02T13:28+0300

sağlik

sgk

i̇zmir

idare mahkemesi

ilaç geri ödemesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/18/1055019335_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_344b2aa210e8071f286fcdd391b3666f.jpg

İzmir Çiğli'de yaşayan ve akciğer kanseri teşhisi konulan bir kişi, doktorunun yazdığı ve bir kür bedelinin 92 bin 270 lira olan ilacın SGK tarafından karşılanmaması nedeniyle dava açtı. Mahkeme, SGK'nın ilacın bedelini ödemesine karar verdi. Çiğli ilçesinde yaşayan A.K, yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konmasının ardından doktoru tarafından yazılan bir ilacın SGK tarafından karşılanmadığını, bu ilacın bedelinin her kür için 92 bin 270 lira olduğunu öğrenerek mahkemeye başvurdu.SGK itiraz ettiİzmir 6. İdare Mahkemesi, bu ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle başvuruyu karara bağladı. Kararda, Anayasanın 56. maddesine istinaden söz konusu ilacın temininin, kesintisiz olarak idarece yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.SGK'nin kararı istinafa taşıması üzerine, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi dosyayı inceleyip alt mahkemenin kararının gerekçesinin usul ve yasaya uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektiren bir durum olmadığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bakan-isikhan-duyurdu-61-ilac-daha-sgknin-geri-odeme-listesine-alindi-1089663193.html

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sgk, i̇zmir, idare mahkemesi, ilaç geri ödemesi