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Mahkeme kanser hastasını haklı buldu: SGK ilacın parasını ödeyecek
Mahkeme kanser hastasını haklı buldu: SGK ilacın parasını ödeyecek
Sputnik Türkiye
Kanser hastasının açtığı davada mahkeme, SGK'nin geri ödeme listesinde olmayan bir ilacın bedelinin kurum tarafından karşılanmasına karar verdi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T13:28+0300
2025-05-02T13:28+0300
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idare mahkemesi
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İzmir Çiğli'de yaşayan ve akciğer kanseri teşhisi konulan bir kişi, doktorunun yazdığı ve bir kür bedelinin 92 bin 270 lira olan ilacın SGK tarafından karşılanmaması nedeniyle dava açtı. Mahkeme, SGK'nın ilacın bedelini ödemesine karar verdi. Çiğli ilçesinde yaşayan A.K, yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konmasının ardından doktoru tarafından yazılan bir ilacın SGK tarafından karşılanmadığını, bu ilacın bedelinin her kür için 92 bin 270 lira olduğunu öğrenerek mahkemeye başvurdu.SGK itiraz ettiİzmir 6. İdare Mahkemesi, bu ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle başvuruyu karara bağladı. Kararda, Anayasanın 56. maddesine istinaden söz konusu ilacın temininin, kesintisiz olarak idarece yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.SGK'nin kararı istinafa taşıması üzerine, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi dosyayı inceleyip alt mahkemenin kararının gerekçesinin usul ve yasaya uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektiren bir durum olmadığını belirtti.
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sgk, i̇zmir, idare mahkemesi, ilaç geri ödemesi

Mahkeme kanser hastasını haklı buldu: SGK ilacın parasını ödeyecek

13:28 02.05.2025
© DHAhap, ilaç
hap, ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© DHA
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Kanser hastasının açtığı davada mahkeme, SGK'nin geri ödeme listesinde olmayan bir ilacın bedelinin kurum tarafından karşılanmasına karar verdi.
İzmir Çiğli'de yaşayan ve akciğer kanseri teşhisi konulan bir kişi, doktorunun yazdığı ve bir kür bedelinin 92 bin 270 lira olan ilacın SGK tarafından karşılanmaması nedeniyle dava açtı. Mahkeme, SGK'nın ilacın bedelini ödemesine karar verdi.
Çiğli ilçesinde yaşayan A.K, yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konmasının ardından doktoru tarafından yazılan bir ilacın SGK tarafından karşılanmadığını, bu ilacın bedelinin her kür için 92 bin 270 lira olduğunu öğrenerek mahkemeye başvurdu.

SGK itiraz etti

İzmir 6. İdare Mahkemesi, bu ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle başvuruyu karara bağladı. Kararda, Anayasanın 56. maddesine istinaden söz konusu ilacın temininin, kesintisiz olarak idarece yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.
SGK'nin kararı istinafa taşıması üzerine, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi dosyayı inceleyip alt mahkemenin kararının gerekçesinin usul ve yasaya uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektiren bir durum olmadığını belirtti.
ilaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
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Bakan Işıkhan duyurdu: 61 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı
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