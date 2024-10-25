https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bakan-isikhan-duyurdu-61-ilac-daha-sgknin-geri-odeme-listesine-alindi-1089663193.html

Bakan Işıkhan duyurdu: 61 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı

Bakan Işıkhan duyurdu: 61 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha geri ödeme listesine... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T11:03+0300

2024-10-25T11:03+0300

2024-10-25T11:03+0300

ekonomi

vedat ışıkhan

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

ilaç

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK'nın geri ödeme listesindeki ilaç sayısını artırdığını duyurdu. Bakan Işıkhan, SGK tarafından 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.Bakan Işıkhan açıklamasında şunları kaydetti:"Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın Ocak - Ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Geri Ödeme Listelerimizde yer alan ilaç sayımızı toplamda 8.786’ya çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/bakan-isikhandan-yenidogan-cetesi-aciklamasi-ruhsati-iptal-olan-hastanelere-odeme-durduruldu-1089482020.html

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vedat ışıkhan, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ilaç