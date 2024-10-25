https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bakan-isikhan-duyurdu-61-ilac-daha-sgknin-geri-odeme-listesine-alindi-1089663193.html
Bakan Işıkhan duyurdu: 61 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı
Bakan Işıkhan duyurdu: 61 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha geri ödeme listesine... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T11:03+0300
2024-10-25T11:03+0300
2024-10-25T11:03+0300
ekonomi
vedat ışıkhan
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
ilaç
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK'nın geri ödeme listesindeki ilaç sayısını artırdığını duyurdu. Bakan Işıkhan, SGK tarafından 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.Bakan Işıkhan açıklamasında şunları kaydetti:"Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın Ocak - Ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Geri Ödeme Listelerimizde yer alan ilaç sayımızı toplamda 8.786’ya çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/bakan-isikhandan-yenidogan-cetesi-aciklamasi-ruhsati-iptal-olan-hastanelere-odeme-durduruldu-1089482020.html
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vedat ışıkhan, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ilaç
vedat ışıkhan, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ilaç
Bakan Işıkhan duyurdu: 61 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK'nın geri ödeme listesindeki ilaç sayısını artırdığını duyurdu. Bakan Işıkhan, SGK tarafından 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Bakan Işıkhan açıklamasında şunları kaydetti:
"Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın Ocak - Ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Geri Ödeme Listelerimizde yer alan ilaç sayımızı toplamda 8.786’ya çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."