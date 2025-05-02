https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/kutahyada-yemisli-koyu-sakinleri-artci-depremler-nedeniyle-geceyi-disarida-geciriyor-1095850100.html
Kütahya'da Yemişli köyü sakinleri artçı depremler nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor
Kütahya'da Yemişli köyü sakinleri artçı depremler nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor
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Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşanan artçılar sonrası Yemişli köyü geceyi dışarda geçiriyor. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T01:08+0300
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Kütahya'da depremlerin merkez üssü olan Yemişli köylüleri devam eden sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) 1 Mayıs Perşembe günü saat 14.38'de merkez üssü Simav olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti. Saat 20.07'de yine 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.Depremlerin merkez üssü Yemişli köyünde yaşayanlar devam eden artçılar nedeniyle evlerinden dışarı çıktı. Geceyi dışarıda geçiren köylüler, sokak arasında ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Köy muhtarı İsmail Aydoğdu evlerine girmeye korktuklarını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/kutahyada-yeni-deprem-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-uyari-bolgeyi-isaret-etti-yoneticiler-dikkatli-1095843013.html
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kütahya, deprem, artçı
Kütahya'da Yemişli köyü sakinleri artçı depremler nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor
Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşanan artçılar sonrası Yemişli köyü geceyi dışarda geçiriyor.
Kütahya'da depremlerin merkez üssü olan Yemişli köylüleri devam eden sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) 1 Mayıs Perşembe günü saat 14.38'de merkez üssü Simav olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti. Saat 20.07'de yine 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.
Depremlerin merkez üssü Yemişli köyünde yaşayanlar devam eden artçılar nedeniyle evlerinden dışarı çıktı.
Geceyi dışarıda geçiren köylüler, sokak arasında ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.
Köy muhtarı İsmail Aydoğdu evlerine girmeye korktuklarını söyledi.