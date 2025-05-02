https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/kutahyada-yemisli-koyu-sakinleri-artci-depremler-nedeniyle-geceyi-disarida-geciriyor-1095850100.html

Kütahya'da Yemişli köyü sakinleri artçı depremler nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor

Kütahya'da Yemişli köyü sakinleri artçı depremler nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor

Sputnik Türkiye

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşanan artçılar sonrası Yemişli köyü geceyi dışarda geçiriyor. 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T01:08+0300

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kütahya

deprem

artçı

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Kütahya'da depremlerin merkez üssü olan Yemişli köylüleri devam eden sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçiriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) 1 Mayıs Perşembe günü saat 14.38'de merkez üssü Simav olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti. Saat 20.07'de yine 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.Depremlerin merkez üssü Yemişli köyünde yaşayanlar devam eden artçılar nedeniyle evlerinden dışarı çıktı. Geceyi dışarıda geçiren köylüler, sokak arasında ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Köy muhtarı İsmail Aydoğdu evlerine girmeye korktuklarını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/kutahyada-yeni-deprem-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-uyari-bolgeyi-isaret-etti-yoneticiler-dikkatli-1095843013.html

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