https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/kutahyada-yeni-deprem-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-uyari-bolgeyi-isaret-etti-yoneticiler-dikkatli-1095843013.html

Kütahya’daki yeni deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: Bölgeyi işaret etti, 'yöneticiler dikkatli olmalı'

Kütahya’daki yeni deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: Bölgeyi işaret etti, 'yöneticiler dikkatli olmalı'

Sputnik Türkiye

Kütahya’nın Simav ilçesi, bugün saat 14.38’de 4.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre deprem 10.66 kilometre derinlikte meydana geldi... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T16:00+0300

2025-05-01T16:00+0300

2025-05-01T16:04+0300

türki̇ye

naci görür

deprem

kütahya

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.38’de Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 10,66 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.Naşa Fay Zonu'nda hareketlilik sürüyorDeprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirme yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Naşa Fay Zonu yakınlarında olduğunu belirtti. Görür, “Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütahya’da 4.3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Birkaç gün önce de burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge K-G geriliyor” ifadelerini kullandı.Birkaç gün i̇çinde art arda depremlerBölgede son günlerde artan sismik hareketlilik dikkat çekiyor. 25 Nisan’da Kütahya’da 4.6, 4.5 ve 3.9 büyüklüğünde depremler kaydedilmişti. Bu depremlerden sonra Simav ve çevre köylerde eğitime ara verilmiş, halk tedbirli olmaları konusunda uyarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/deprem-firtinasi-suruyor-kutahyada-deprem-1095840204.html

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naci görür, deprem, kütahya, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)