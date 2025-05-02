https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/kurulus-osmanda-ayrilik-ruzgari-emre-bey-ve-ecem-sena-bayir-diziden-ayriliyor-1095868995.html

Kuruluş Osman’da ayrılık rüzgarı: Emre Bey ve Ecem Sena Bayır diziden ayrılıyor

Kuruluş Osman’da ayrılık rüzgarı: Emre Bey ve Ecem Sena Bayır diziden ayrılıyor

Sputnik Türkiye

ATV’nin çarşamba akşamları ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman’da iki önemli oyuncu projeye veda ediyor. Emre Bey ve Ecem Sena Bayır’ın 191. bölümde diziden... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T14:50+0300

2025-05-02T14:50+0300

2025-05-02T14:50+0300

yaşam

burak özçivit

atv

kuruluş osman

dizi

oyuncu

ayrılık

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ATV ekranlarının sevilen yapımı Kuruluş Osman’da yeni bir dönem başlıyor. Bozdağ Film imzalı ve Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı dizi, her bölümüyle reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor. Ancak dizi ekibinde yaşanan son gelişme, izleyicileri şaşırttı.Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin önemli karakterlerinden Orhan Bey’i canlandıran Emre Bey ve eşi Nilüfer Hatun karakterine hayat veren Ecem Sena Bayır, Kuruluş Osman’a veda ediyor. İki oyuncunun ayrılığı 191. bölümde gerçekleşecek.7. sezon hazırlıklarına hız veren yapım ekibi, senaryoda bazı yeniliklere gidiyor. Bu kapsamda oyuncu kadrosunda da değişiklikler yaşanıyor. Hikâyeye yeni karakterler dahil edilirken bazı oyunculara da veda ediliyor.Emre Bey ve Ecem Sena Bayır’a vedaDizide Orhan Bey karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Emre Bey’in yanı sıra Nilüfer Hatun rolünü üstlenen Ecem Sena Bayır da projeden ayrılıyor. İki ismin vedası, dizinin hayranları arasında üzüntüyle karşılandı.191. bölüm ayrılık noktası olacakEmre Bey ve Ecem Sena Bayır’ın dizideki son sahneleri, 191. bölümde izleyiciyle buluşacak. Yapım ekibi, bu vedanın hikâyeye güçlü bir şekilde yedirileceğini ve duygusal anlara sahne olacağını belirtti.

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burak özçivit, atv, kuruluş osman, dizi, oyuncu, ayrılık