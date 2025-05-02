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Kuruluş Osman’da ayrılık rüzgarı: Emre Bey ve Ecem Sena Bayır diziden ayrılıyor
Kuruluş Osman’da ayrılık rüzgarı: Emre Bey ve Ecem Sena Bayır diziden ayrılıyor
Sputnik Türkiye
ATV’nin çarşamba akşamları ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman’da iki önemli oyuncu projeye veda ediyor. Emre Bey ve Ecem Sena Bayır’ın 191. bölümde diziden... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T14:50+0300
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atv
kuruluş osman
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ATV ekranlarının sevilen yapımı Kuruluş Osman’da yeni bir dönem başlıyor. Bozdağ Film imzalı ve Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı dizi, her bölümüyle reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor. Ancak dizi ekibinde yaşanan son gelişme, izleyicileri şaşırttı.Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin önemli karakterlerinden Orhan Bey’i canlandıran Emre Bey ve eşi Nilüfer Hatun karakterine hayat veren Ecem Sena Bayır, Kuruluş Osman’a veda ediyor. İki oyuncunun ayrılığı 191. bölümde gerçekleşecek.7. sezon hazırlıklarına hız veren yapım ekibi, senaryoda bazı yeniliklere gidiyor. Bu kapsamda oyuncu kadrosunda da değişiklikler yaşanıyor. Hikâyeye yeni karakterler dahil edilirken bazı oyunculara da veda ediliyor.Emre Bey ve Ecem Sena Bayır’a vedaDizide Orhan Bey karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Emre Bey’in yanı sıra Nilüfer Hatun rolünü üstlenen Ecem Sena Bayır da projeden ayrılıyor. İki ismin vedası, dizinin hayranları arasında üzüntüyle karşılandı.191. bölüm ayrılık noktası olacakEmre Bey ve Ecem Sena Bayır’ın dizideki son sahneleri, 191. bölümde izleyiciyle buluşacak. Yapım ekibi, bu vedanın hikâyeye güçlü bir şekilde yedirileceğini ve duygusal anlara sahne olacağını belirtti.
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burak özçivit, atv, kuruluş osman, dizi, oyuncu, ayrılık
burak özçivit, atv, kuruluş osman, dizi, oyuncu, ayrılık

Kuruluş Osman’da ayrılık rüzgarı: Emre Bey ve Ecem Sena Bayır diziden ayrılıyor

14:50 02.05.2025
© Fotoğraf : TwitterKuruluş Osman
Kuruluş Osman - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© Fotoğraf : Twitter
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ATV’nin çarşamba akşamları ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman’da iki önemli oyuncu projeye veda ediyor. Emre Bey ve Ecem Sena Bayır’ın 191. bölümde diziden ayrılacağı açıklandı.
ATV ekranlarının sevilen yapımı Kuruluş Osman’da yeni bir dönem başlıyor. Bozdağ Film imzalı ve Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı dizi, her bölümüyle reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor. Ancak dizi ekibinde yaşanan son gelişme, izleyicileri şaşırttı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin önemli karakterlerinden Orhan Bey’i canlandıran Emre Bey ve eşi Nilüfer Hatun karakterine hayat veren Ecem Sena Bayır, Kuruluş Osman’a veda ediyor. İki oyuncunun ayrılığı 191. bölümde gerçekleşecek.
7. sezon hazırlıklarına hız veren yapım ekibi, senaryoda bazı yeniliklere gidiyor. Bu kapsamda oyuncu kadrosunda da değişiklikler yaşanıyor. Hikâyeye yeni karakterler dahil edilirken bazı oyunculara da veda ediliyor.

Emre Bey ve Ecem Sena Bayır’a veda

Dizide Orhan Bey karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Emre Bey’in yanı sıra Nilüfer Hatun rolünü üstlenen Ecem Sena Bayır da projeden ayrılıyor. İki ismin vedası, dizinin hayranları arasında üzüntüyle karşılandı.

191. bölüm ayrılık noktası olacak

Emre Bey ve Ecem Sena Bayır’ın dizideki son sahneleri, 191. bölümde izleyiciyle buluşacak. Yapım ekibi, bu vedanın hikâyeye güçlü bir şekilde yedirileceğini ve duygusal anlara sahne olacağını belirtti.
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