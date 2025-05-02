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Kurbanlık fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları kaç TL?
Kurbanlık fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları kaç TL?
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kurbanlık fiyatları 2025
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2025 yılı kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu, tüm İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Kurban Bayramı ne zaman?Bayram 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı ise merak konusu. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.İstanbul'da kurbanlıklar ne kadar?2025 yılında geçtiğimiz yıla göre artan et fiyatları nedeniyle kurbanlık fiyatları da bir hayli artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvan 80 bin ile 160 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satılıyordu.Büyükbaş ne kadar?Hisse fiyatlarının bu yıl ise küçükbaşta 10-25 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 90-250 bin TL arasında olması bekleniyorAnkara'da kurbanlıklar ne kadar?Ankara'da büyükbaş bir hayvanın 90 bin ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlığın ise 8 bin ile 20 bin TL arasında satılması bekleniyor.Kurbanlık fiyatları ne kadar?Çeşitli faktörlerin etkilediği kurbanlık fiyatlarının bu sene tahmini olarak büyükbaşta (dana-tosun-düve) ortama 90 ila 150 bin arasında değişmesi bekleniyor.Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ise (koyun-koç-keçi) 9 ila 20 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyor.İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvanın canlı kilogram fiyatının 300 ila 400 TL arasında, küçükbaşın ise 350 ila 380 TL arasında olacağı düşünülüyor.İl il kurbanlık fiyatlarıTahmini kurbanlık fiyatları Ziraat Odaları Birliği'ne göre şu şekilde;Büyükbaş: 80.000-250.000 TLKüçükbaş: 10.000-20.000TLBüyükbaş: 80.000-220.000 TLKüçükbaş: 15.000-25.000 TLBüyükbaş: 80.000-150.000 TLKüçükbaş: 9.000-18.000 TLBüyükbaş: 75.000-180.000 TLKüçükbaş: 12.000-22.000 TLBüyükbaş: 100.000-180.000 TLKüçükbaş: 8.000-17.000 TLBüyükbaş: 75.000-170.000 TLKüçükbaş: 10.000-20.000 TLBüyükbaş: 100.000-160.000 TLKüçükbaş: 10.000-17.000 TLBüyükbaş: 120.000-250.000 TLKüçükbaş: 15.000-25.000 TLBüyükbaş: 100.000-180.000 TLKüçükbaş:10.000-15.000 TL
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Kurbanlık fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları kaç TL?

11:52 02.05.2025 (güncellendi: 11:53 02.05.2025)
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Koyun, kurban - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
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İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde ortalama kurbanlık fiyatları belli oldu. Peki, 2025 kurbanlık fiyatları ne kadar?
2025 yılı kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu, tüm İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı.

Kurban Bayramı ne zaman?

Bayram 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı ise merak konusu. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul'da kurbanlıklar ne kadar?

2025 yılında geçtiğimiz yıla göre artan et fiyatları nedeniyle kurbanlık fiyatları da bir hayli artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvan 80 bin ile 160 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satılıyordu.

Büyükbaş ne kadar?

Hisse fiyatlarının bu yıl ise küçükbaşta 10-25 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 90-250 bin TL arasında olması bekleniyor

Ankara'da kurbanlıklar ne kadar?

Ankara'da büyükbaş bir hayvanın 90 bin ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlığın ise 8 bin ile 20 bin TL arasında satılması bekleniyor.

Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Çeşitli faktörlerin etkilediği kurbanlık fiyatlarının bu sene tahmini olarak büyükbaşta (dana-tosun-düve) ortama 90 ila 150 bin arasında değişmesi bekleniyor.

Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ise (koyun-koç-keçi) 9 ila 20 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvanın canlı kilogram fiyatının 300 ila 400 TL arasında, küçükbaşın ise 350 ila 380 TL arasında olacağı düşünülüyor.

İl il kurbanlık fiyatları

Tahmini kurbanlık fiyatları Ziraat Odaları Birliği'ne göre şu şekilde;
İzmir
Büyükbaş: 80.000-250.000 TL
Küçükbaş: 10.000-20.000TL
Bursa
Büyükbaş: 80.000-220.000 TL
Küçükbaş: 15.000-25.000 TL
Adana
Büyükbaş: 80.000-150.000 TL
Küçükbaş: 9.000-18.000 TL
Antalya
Büyükbaş: 75.000-180.000 TL
Küçükbaş: 12.000-22.000 TL
Konya
Büyükbaş: 100.000-180.000 TL
Küçükbaş: 8.000-17.000 TL
Gaziantep
Büyükbaş: 75.000-170.000 TL
Küçükbaş: 10.000-20.000 TL
Şanlıurfa
Büyükbaş: 100.000-160.000 TL
Küçükbaş: 10.000-17.000 TL
İzmit
Büyükbaş: 120.000-250.000 TL
Küçükbaş: 15.000-25.000 TL
Diyarbakır
Büyükbaş: 100.000-180.000 TL
Küçükbaş:10.000-15.000 TL
Kurban Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2025
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2025 Kurban Bayramı takvimi: Bayram ne zaman? Tatil 9 gün mü?
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