https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/2025-kurban-bayrami-takvimi-bayram-ne-zaman-tatil-9-gun-mu-1095055318.html
2025 Kurban Bayramı takvimi: Bayram ne zaman? Tatil 9 gün mü?
2025 Kurban Bayramı takvimi: Bayram ne zaman? Tatil 9 gün mü?
Sputnik Türkiye
2025 yılı Kurban Bayramı takvimi belli oldu. Bayram bu yıl 5-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T10:21+0300
2025-04-02T10:21+0300
2025-04-02T10:21+0300
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2025 yılında Kurban Bayramı haziran ayına denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı takvime göre, bayramın arefesi 5 Haziran Perşembe gününe rastlıyor. Bayramın ilk günü ise 6 Haziran Cuma olacak. Böylece Kurban Bayramı 5-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kutlanacak.Kurban Bayramı ne zaman? Hangi ay?Bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle tatilin 9 güne uzatılması ihtimali gündemde. Ancak bu konuda nihai karar, resmi makamlarca ilerleyen haftalarda açıklanacak.Kurban kesim vakti ne zaman başlar?Kurban kesimi, bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra başlar. Namaz kılınmayan bölgelerde ise sabah namazı vaktinin girmesiyle birlikte kurban kesimi yapılabilir.Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?Kurban kesmek, dini açıdan belirli şartları taşıyan Müslümanlara farz kılınmıştır. Bu şartlar şu şekildedir:Nisap miktarı, 2025 yılı için yaklaşık olarak 80,18 gram altın ya da bu değerde para veya mala sahip olunması anlamına geliyor. Bu şartları taşıyan herkesin kurban kesmesi dini açıdan yükümlülük kabul ediliyor.Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kaç gün?Bayram tatilinin resmi olarak 9 gün olup olmayacağı henüz kesinleşmedi. Bayramın arefesinin perşembe, son gününün ise pazartesiye denk gelmesi nedeniyle, hükümetin bu konuda ek tatil ilan etmesi bekleniyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu kararın bayrama günler kala netleşmesi öngörülüyor.
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kurban, kurban bayramı, bayram tatili
kurban, kurban bayramı, bayram tatili
2025 Kurban Bayramı takvimi: Bayram ne zaman? Tatil 9 gün mü?
2025 yılı Kurban Bayramı takvimi belli oldu. Bayram bu yıl 5-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. İşte kurban kesme şartları, bayram tatili süresi ve bayram namazı sonrası kurban kesimiyle ilgili tüm detaylar...
2025 yılında Kurban Bayramı haziran ayına denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı takvime göre, bayramın arefesi 5 Haziran Perşembe gününe rastlıyor. Bayramın ilk günü ise 6 Haziran Cuma olacak. Böylece Kurban Bayramı 5-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kutlanacak.
Kurban Bayramı ne zaman? Hangi ay?
5 Haziran Perşembe
: Kurban Bayramı Arefesi
6 Haziran Cuma
: Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran Cumartesi
: 2. Gün
9 Haziran Pazartesi
: 4. Gün
Bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle tatilin 9 güne uzatılması ihtimali gündemde. Ancak bu konuda nihai karar, resmi makamlarca ilerleyen haftalarda açıklanacak.
Kurban kesim vakti ne zaman başlar?
Kurban kesimi, bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra başlar. Namaz kılınmayan bölgelerde ise sabah namazı vaktinin girmesiyle birlikte kurban kesimi yapılabilir.
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Kurban kesmek, dini açıdan belirli şartları taşıyan Müslümanlara farz kılınmıştır. Bu şartlar şu şekildedir:
Akıl sağlığı yerinde olmak
Temel ihtiyaçları ve borçları dışında nisap miktarı mala
sahip olmak
Nisap miktarı, 2025 yılı için yaklaşık olarak 80,18 gram altın ya da bu değerde para veya mala sahip olunması anlamına geliyor. Bu şartları taşıyan herkesin kurban kesmesi dini açıdan yükümlülük kabul ediliyor.
Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kaç gün?
Bayram tatilinin resmi olarak 9 gün olup olmayacağı henüz kesinleşmedi. Bayramın arefesinin perşembe, son gününün ise pazartesiye denk gelmesi nedeniyle, hükümetin bu konuda ek tatil ilan etmesi bekleniyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu kararın bayrama günler kala netleşmesi öngörülüyor.