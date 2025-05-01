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CHP’nin otobüs şoförüyle ilgili soruşturma: Bakan Tunç'tan 'büyük bir yalan' açıklaması geldi
CHP’nin otobüs şoförüyle ilgili soruşturma: Bakan Tunç'tan 'büyük bir yalan' açıklaması geldi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, CHP'nin otobüs şoförüne yönelik soruşturmayla ilgili '23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için tutuklama talep edildiği'... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemde yer alan CHP milletvekilerini taşıyan otobüsün şoförüne yönelik başlatılan soruşturmayla ilgili değerlendirmede bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan Tunç "Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “CHP’nin otobüs şoförüne 23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için tutuklama talep edildiği” şeklindeki iddialar büyük bir yalandır" ifadelerine yer verdi. Açıklamasında olay sırasında görevli olan polis memuruna geçmiş olsun dileyen Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/chpnin-otobus-soforune-adli-kontrol-karari-polisin-dur-ihtarina-uymadigi-gerekcesiyle-gozaltina-1095848651.html
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chp, haberler, yılmaz tunç, otobüs şöförü

CHP’nin otobüs şoförüyle ilgili soruşturma: Bakan Tunç'tan 'büyük bir yalan' açıklaması geldi

23:24 01.05.2025 (güncellendi: 23:30 01.05.2025)
© AA / Cem TekkeşinoğluAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Adalet Bakanı Tunç, CHP'nin otobüs şoförüne yönelik soruşturmayla ilgili '23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için tutuklama talep edildiği' şeklindeki iddiaların 'büyük bir yalan' olduğunu ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemde yer alan CHP milletvekilerini taşıyan otobüsün şoförüne yönelik başlatılan soruşturmayla ilgili değerlendirmede bulundu.
Sosyal medyadan açıklama yapan Tunç "Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “CHP’nin otobüs şoförüne 23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için tutuklama talep edildiği” şeklindeki iddialar büyük bir yalandır" ifadelerine yer verdi.
Açıklamasında olay sırasında görevli olan polis memuruna geçmiş olsun dileyen Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

CHP otobüsünü kullanan sürücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle soruşturma başlatılmış ve Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “zincirleme şekilde görevli memura mukavemet” suçundan 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Görüntülerden de anlaşıldığı üzere bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez.

Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan polisimizin hayatını riske atan bir eylemi, "1 Mayıs’ta emekçi tutuklanıyor" şeklindeki bir iftirayla savunmak hukuken de vicdanen de kabul edilemez.

Başta bazı CHP'li milletvekilleri olmak üzere yürütülen soruşturma üzerinden dezenformasyon yapılması ve kamuoyunun yanıltılması 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hukuka değil, kaosa hizmet etmektir. Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil provokasyon olduğu açıktır. Bu vesileyle görevli polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

mahkeme salonu, duruşma, dava - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
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CHP'nin otobüs şoförüne adli kontrol kararı: Polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı
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