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İtalya vize randevularını iptal mi etti? Resmi açıklama geldi
İtalya vize randevularını iptal mi etti? Resmi açıklama geldi
Sputnik Türkiye
İtalya'nın 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal ettiği iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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vize
i̇talya
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Vize randevuları ve vize almanın zorlaşmasına yönelik zaman zaman haberler yoğunlaşmakta. Hem vize randevusundaki sıkışıklık hem de ret oranlarının yüksek olması yurt dışı hayali kuranların önünde sert bir engel.Son günlerde ise 'İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti' haberleri hızlıca sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine özellikle vize randevusu olanlar ya da almayı planlayanlar telaşlandı. Resmi açıklama bekleniyordu.İtalya vize randevularını iptal mi etti?O açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapıldı.Duyuruda, "İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini, bu kapsamda yetkili kurumun bazı randevuları tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurmuştur." denildi.İtalya neden vize randevularını iptal etti?Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddialarının manipülasyon olduğunu bildirdi.DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.İddiaların manipülasyon olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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vize, i̇talya, i̇stanbul başkonsolosluğu

İtalya vize randevularını iptal mi etti? Resmi açıklama geldi

13:14 02.05.2025
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© AA
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İtalya'nın 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal ettiği iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini duyurdu.
Vize randevuları ve vize almanın zorlaşmasına yönelik zaman zaman haberler yoğunlaşmakta. Hem vize randevusundaki sıkışıklık hem de ret oranlarının yüksek olması yurt dışı hayali kuranların önünde sert bir engel.
Son günlerde ise 'İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti' haberleri hızlıca sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine özellikle vize randevusu olanlar ya da almayı planlayanlar telaşlandı. Resmi açıklama bekleniyordu.

İtalya vize randevularını iptal mi etti?

O açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapıldı.
Duyuruda, "İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini, bu kapsamda yetkili kurumun bazı randevuları tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurmuştur." denildi.

İtalya neden vize randevularını iptal etti?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddialarının manipülasyon olduğunu bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.
İddiaların manipülasyon olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini, bu kapsamda yetkili kurumun bazı randevuları tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurmuştur. İddia edilenin aksine vize başvurusu iptalinin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları ile bir ilgisi bulunmamaktadır."

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